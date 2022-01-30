Почему необязательно носить шарф зимой?

Может ли заболеть горло, если вы замёрзли? Из-за чего обычно болит горло?
Боль в горле, пожалуй, самая частая жалоба при обращении к врачам-терапевтам, педиатрам и оториноларингологам. Такой симптом сопровождает многие заболевания глотки, гортани. Но может быть и проявлением других патологических состояний, никак не связанных с верхними дыхательными путями.
Чаще боль в горле — признак острых респираторных инфекций (ОРИ) и воспалительных заболеваний. В большинстве случаев причина — именно вирусные инфекции.
Заболевание развивается не от переохлаждения, сквозняка или съеденного мороженого. На их фоне происходит только небольшое снижение местных защитных механизмов. А это способствует более лёгкому проникновению инфекции в слизистую оболочку и развитию заболевания.
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Но переохлаждение не всегда может приводить к развитию болезней. Это зависит от наличия инфекции на слизистых (вы не контактировали с болеющим человеком, не являетесь носителем инфекции), а также от того, закаляетесь ли вы или нет. Закаливание — хорошая тренировка для организма в плане борьбы с переохлаждением.