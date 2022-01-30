Почему необязательно носить шарф зимой?

Мы привыкли «утеплять» шею на зимних тренировках. Но так ли это необходимо?

Анна Колесникова кандидат медицинских наук, врач-отоларинголог Может ли заболеть горло, если вы замёрзли? Из-за чего обычно болит горло?

Боль в горле, пожалуй, самая частая жалоба при обращении к врачам-терапевтам, педиатрам и оториноларингологам. Такой симптом сопровождает многие заболевания глотки, гортани. Но может быть и проявлением других патологических состояний, никак не связанных с верхними дыхательными путями.

Почему может заболеть горло?

Чаще боль в горле — признак острых респираторных инфекций (ОРИ) и воспалительных заболеваний. В большинстве случаев причина — именно вирусные инфекции.

Заболевание развивается не от переохлаждения, сквозняка или съеденного мороженого. На их фоне происходит только небольшое снижение местных защитных механизмов. А это способствует более лёгкому проникновению инфекции в слизистую оболочку и развитию заболевания.

Фото: unsplash.com/@kellysikkema

Но переохлаждение не всегда может приводить к развитию болезней. Это зависит от наличия инфекции на слизистых (вы не контактировали с болеющим человеком, не являетесь носителем инфекции), а также от того, закаляетесь ли вы или нет. Закаливание — хорошая тренировка для организма в плане борьбы с переохлаждением.

Причины боли в горле крайне многообразны:

воспалительные заболевания глотки (фарингиты), ангины (острые тонзиллиты);

воспалительные заболевания гортани (ларингиты, эпиглоттит и др.);

болезни крови;

инфекционные заболевания (дифтерия и др.), ВИЧ-инфекция;

сердечно-сосудистые заболевания;

проблемы шейного отдела позвоночника;

заболевания пищевода,

болезни щитовидной железы и многие другие.

На сегодня известно около 512 возможных факторов боли в горле.

Может ли заболеть горло, если зимой не носить шарф?

Может, но, вероятнее всего, это не будет связано с шарфом, так как причин боли в горле очень много. А шарф никак не защитит от простуды, простуда — это инфекция.

ОРВИ же можно заболеть в любое время года — независимо от погодных условий. Но более широкое распространение вирусов всё-таки отмечается в холодный сезон.

Фото: unsplash.com/@altansukhe

И это объяснимо:

много людей собираются в одном помещении, закрытые окна (недостаточная вентиляция), что приводит к более активной передаче вируса;

сухой и тёплый воздух, что снижает защиту организма и усиливает передачу вирусов и бактерий.

Источники:

Collins RD. Algorithmic Diagnosis of Symptoms and Signs. – Lippincott Williams & Wilkins, 2003:403–05.