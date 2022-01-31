Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Главная Lifestyle Статьи

Чем полезен чернослив и правда ли, что он снижает тягу к сладкому

Правда ли после чернослива не хочется сладкого? Учёные из Англии провели эксперимент
Елена Доронкина
Правда ли после чернослива не хочется сладкого?
Комментарии
Но перебарщивать с сухофруктами в любом случае не стоит.
<a href="https://www.championat.com/authors/5049/1.html">Елена Доронкина</a>
Елена Доронкина
специалист по питанию, основательница сервиса по доставке правильного питания GetVegetable

Чем полезен чернослив? Может ли он заменить сладости?

Многие выбирают сухофрукты, и чернослив в частности, когда пытаются сократить количество сладкого или и вовсе отказаться от него. Это неплохое дополнение к ПП-перекусу или завтраку, но так ли сушёные сливы действенны в борьбе с сахаром?

Нутрициолог назвала 5 продуктов для улучшения работы сердца Нутрициолог назвала 5 продуктов для улучшения работы сердца
Калорийная бомба: какие сухофрукты можно на диете? Калорийная бомба: какие сухофрукты можно на диете?

Что думают учёные?

Учёные из Англии доказали, что чернослив уменьшает желание есть сладкое и помогает контролировать аппетит.

Фото: istockphoto.com

В процессе исследования, в рамках программы по снижению веса, участникам вместо перекусов давали чернослив. В итоге выяснили, что те, кто употреблял сухофрукты, быстрее сбрасывали вес, чем те, у кого не было такого перекуса. Авторы исследования считают, что чернослив — один из лучших продуктов для похудения, ведь после введения его в рацион голод — а в особенности тяга к сладкому — чувствуется меньше.

Чем полезен чернослив?

Давайте разберёмся, что это за сухофрукт — чернослив. Чтобы его получить, проводят термообработку домашней сливы и высушивают её. В готовом перекусе содержится большое количество полезных макроэлементов: калий, магний, железо, фосфор, цинк и др., а также витамины B, E, C, PP.

Антиоксиданты в составе чернослива препятствуют возникновению сердечно-сосудистых заболеваний, снижают уровень «плохого» холестерина. И одно из главных их свойств — сокращать риск злокачественных образований.

Почему гранат полезен для мышц и сколько его есть? Вот что думают учёные из Швейцарии Почему гранат полезен для мышц и сколько его есть? Вот что думают учёные из Швейцарии
Что будет, если есть финики каждый день? Что будет, если есть финики каждый день?

Для желудка чернослив — источник ценных веществ, в том числе пищевых волокон. Он улучшает деятельность желудочно-кишечного тракта и благотворно влияет на стенки кишечника. Также среди его полезных свойств — нормализация деятельности кишечника.

Кому не стоит есть чернослив?

Безусловно, у сухофрукта есть противопоказания. Его не рекомендуют тем, у кого имеются проблемы с кишечником или пищевая аллергия. Слишком частое употребление чернослива чревато сбоями в процессе работы желудочно-кишечного тракта, диареей, вздутием и метеоризмом. Как и все продукты, этот хорош в меру.

Фото: istockphoto.com

Тем, кто сидит на диете, также не стоит злоупотреблять черносливом — он может стать причиной жировых отложений, если поглощать его уж совсем в неприличных количествах.

Сколько чернослива можно есть в день?

Норма чернослива составляет не более 15 штук в день. Причём желательно не есть их все сразу, а разделить на несколько приёмов пищи.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Популярные материалы
Что будет с организмом, если положить лимон возле кровати?
Что будет с организмом, если положить лимон возле кровати?
5 групп продуктов, тяга к которым говорит о нехватке микроэлементов в организме
5 групп продуктов, тяга к которым говорит о нехватке микроэлементов в организме
TOP 3
8 названий спортивных брендов, которые имеют скрытый смысл
8 названий спортивных брендов, которые имеют скрытый смысл
Тренды
Adidas и Parley построили огромный плавающий теннисный корт
Adidas и Parley построили огромный плавающий теннисный корт
Тренды
Красивые ягодицы и пресс за 30 минут в день. Тренировка от чемпионки мира по бодифитнесу
Видео
Красивые ягодицы и пресс за 30 минут в день. Тренировка от чемпионки мира по бодифитнесу
Фитнес
© championat.com 2000–2022