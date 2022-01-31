Правда ли после чернослива не хочется сладкого? Учёные из Англии провели эксперимент

специалист по питанию, основательница сервиса по доставке правильного питания GetVegetable
Чем полезен чернослив? Может ли он заменить сладости?
Многие выбирают сухофрукты, и чернослив в частности, когда пытаются сократить количество сладкого или и вовсе отказаться от него. Это неплохое дополнение к ПП-перекусу или завтраку, но так ли сушёные сливы действенны в борьбе с сахаром?
Учёные из Англии доказали, что чернослив уменьшает желание есть сладкое и помогает контролировать аппетит.
Фото: istockphoto.com
В процессе исследования, в рамках программы по снижению веса, участникам вместо перекусов давали чернослив. В итоге выяснили, что те, кто употреблял сухофрукты, быстрее сбрасывали вес, чем те, у кого не было такого перекуса. Авторы исследования считают, что чернослив — один из лучших продуктов для похудения, ведь после введения его в рацион голод — а в особенности тяга к сладкому — чувствуется меньше.
Чем полезен чернослив?
Давайте разберёмся, что это за сухофрукт — чернослив. Чтобы его получить, проводят термообработку домашней сливы и высушивают её. В готовом перекусе содержится большое количество полезных макроэлементов: калий, магний, железо, фосфор, цинк и др., а также витамины B, E, C, PP.
Антиоксиданты в составе чернослива препятствуют возникновению сердечно-сосудистых заболеваний, снижают уровень «плохого» холестерина. И одно из главных их свойств — сокращать риск злокачественных образований.
Для желудка чернослив — источник ценных веществ, в том числе пищевых волокон. Он улучшает деятельность желудочно-кишечного тракта и благотворно влияет на стенки кишечника. Также среди его полезных свойств — нормализация деятельности кишечника.
Кому не стоит есть чернослив?
Безусловно, у сухофрукта есть противопоказания. Его не рекомендуют тем, у кого имеются проблемы с кишечником или пищевая аллергия. Слишком частое употребление чернослива чревато сбоями в процессе работы желудочно-кишечного тракта, диареей, вздутием и метеоризмом. Как и все продукты, этот хорош в меру.
Фото: istockphoto.com
Тем, кто сидит на диете, также не стоит злоупотреблять черносливом — он может стать причиной жировых отложений, если поглощать его уж совсем в неприличных количествах.
Сколько чернослива можно есть в день?
Норма чернослива составляет не более 15 штук в день. Причём желательно не есть их все сразу, а разделить на несколько приёмов пищи.