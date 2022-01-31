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Упражнение «велосипед» для пресса: техника выполнения, какие мышцы работают, польза

Упражнение, которое поможет прокачать пресс и улучшить осанку. Как делать «велосипед»
Ольга Андрианова Маргарита Зуева
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Как делать «велосипед»?
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По данным специалистов, оно лучше любого другого позволит добиться кубиков.
Как и зачем делать упражнение «велосипед»? Какие есть противопоказания?

Отвечает фитнес-тренер.

«Велосипед» знаком всем ещё со школы. Он отлично прокачивает мышцы пресса. А если вы стремитесь к кубикам, то это ваш самый лучший помощник. К такому выводу пришёл Американский совет по физическим упражнениям, выяснив, что кручение педалей в воздухе лучше всех прокачивает прямую мышцу живота. А именно она и отвечает за наличие этих самых кубиков. Но это ещё не всё. Выяснили, что поможет улучшить «велосипед» и какие у него есть противопоказания.

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Как и зачем делать упражнение «велосипед»?

<a href="https://www.championat.com/authors/4313/1.html">Ольга Андрианова</a>
Ольга Андрианова
супервайзер тренажёрного зала World Class Триумф

При выполнении упражнения в движении в основном задействуются прямые мышцы живота, а также икр и бёдер. Кроме того, немалая нагрузка приходится на нижнюю часть спины и область поясницы. Поэтому упражнение может быть направлено на укрепление спины, улучшение осанки, а также на увеличение выносливости нижней части туловища. Помимо всего вышеперечисленного, упражнение имеет ещё и медицинское назначение. Врачи применяют его для реабилитации коленного и тазобедренного суставов.

Техника выполнения:

  • ложимся на спину;
  • поднимаем прямые ноги так, чтобы они оказались перпендикулярны полу. Из этого положения начинаем поочерёдно вращать ногами;
  • движение выполняем в основном икрами, будто прокручиваем вперёд педаль. Ноги в стороны не разводим.
Особенности техники выполнения: поясница, плечи и лопатки прижаты к полу, движение распределяется равномерно в коленном и тазобедренном суставе, при чувствительной пояснице руки располагаем под копчиком.

Фото: istockphoto.com

Какие травмы можно получить и как их избежать?

Так как в этом упражнении основная нагрузка приходится не столько на мышцы, сколько на суставы и связки, именно они и подвергаются наибольшей угрозе при выполнении «велосипеда». Самыми частыми травмами становятся деформации и разрывы связочного аппарата, деформации суставных капсул.

Конечно же, лучшим способом предотвратить печальные последствия будет длительная и основательная разминка. Следует растягивать и разогревать как можно больше частей тела, не забывая и не обделяя вниманием суставы и связки. Помимо этого, стоит избегать длительных перерывов в занятиях спортом. Регулярность и бережное отношение к себе — залог красоты и здоровья.

Делайте тренировки разнообразнее, не забывая при этом о безопасности.

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