Упражнение, которое поможет прокачать пресс и улучшить осанку. Как делать «велосипед»

Как и зачем делать упражнение «велосипед»? Какие есть противопоказания?



Отвечает фитнес-тренер.

«Велосипед» знаком всем ещё со школы. Он отлично прокачивает мышцы пресса. А если вы стремитесь к кубикам, то это ваш самый лучший помощник. К такому выводу пришёл Американский совет по физическим упражнениям, выяснив, что кручение педалей в воздухе лучше всех прокачивает прямую мышцу живота. А именно она и отвечает за наличие этих самых кубиков. Но это ещё не всё. Выяснили, что поможет улучшить «велосипед» и какие у него есть противопоказания.

Как и зачем делать упражнение «велосипед»?

Ольга Андрианова супервайзер тренажёрного зала World Class Триумф При выполнении упражнения в движении в основном задействуются прямые мышцы живота, а также икр и бёдер. Кроме того, немалая нагрузка приходится на нижнюю часть спины и область поясницы. Поэтому упражнение может быть направлено на укрепление спины, улучшение осанки, а также на увеличение выносливости нижней части туловища. Помимо всего вышеперечисленного, упражнение имеет ещё и медицинское назначение. Врачи применяют его для реабилитации коленного и тазобедренного суставов.

Техника выполнения:

ложимся на спину;

поднимаем прямые ноги так, чтобы они оказались перпендикулярны полу. Из этого положения начинаем поочерёдно вращать ногами;

движение выполняем в основном икрами, будто прокручиваем вперёд педаль. Ноги в стороны не разводим.

Особенности техники выполнения: поясница, плечи и лопатки прижаты к полу, движение распределяется равномерно в коленном и тазобедренном суставе, при чувствительной пояснице руки располагаем под копчиком.

Фото: istockphoto.com

Какие травмы можно получить и как их избежать?

Так как в этом упражнении основная нагрузка приходится не столько на мышцы, сколько на суставы и связки, именно они и подвергаются наибольшей угрозе при выполнении «велосипеда». Самыми частыми травмами становятся деформации и разрывы связочного аппарата, деформации суставных капсул.

Конечно же, лучшим способом предотвратить печальные последствия будет длительная и основательная разминка. Следует растягивать и разогревать как можно больше частей тела, не забывая и не обделяя вниманием суставы и связки. Помимо этого, стоит избегать длительных перерывов в занятиях спортом. Регулярность и бережное отношение к себе — залог красоты и здоровья.

Делайте тренировки разнообразнее, не забывая при этом о безопасности.