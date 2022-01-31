7 стильных и тёмных пар кроссовок для ранней весны до 5000 рублей
31 января 2022, 23:15 МСК
Модели, которые не заставят вас нервничать даже в самую дождливую погоду.
Ранняя весна обязывает нас подходить к выбору обуви более тщательно — хочется выглядеть стильно и при этом опрятно. Мы собрали семь стильных моделей стоимостью
до 5000 рублей, которые не позволят ударить в грязь лицом. H&M
Фото: hm.com
Шведский бренд предлагает большой выбор для любителей тёмной обуви — например, такая модель из искусственной кожи на грубой подошве тон в тон.
Цена: 3299 руб. Oysho
Бренд уже несколько лет выпускает обувь для отдыха и занятий спортом, а недавно расширился настолько, что выделил в отдельные коллекции спортивное направление и мужскую линейку.
Фото: lamoda.ru
Модель с текстильной поверхностью, контрастной подошвой и шнурками в цвет. А такой силуэт смело можно считать базовой моделью для любого гардероба.
Цена: 4599 руб. Reebok
Кроссовки выполнены из текстиля и натуральной кожи. Модель отличает специальная мягкая стелька, которая компенсирует ударные нагрузки для комфорта и поддержки стопы.
Фото: lamoda.ru
Цена: 4190 руб. Skechers
Фото: lamoda.ru
Кроссовки выполнены из комбинации натуральной и синтетической кожи и дополнены нубуковыми вставками. Эту модель стоит выбрать за её практичность и универсальность.
Цена: 3359 руб. Nike Waffle One
Легендарную модель от Nike иногда можно «поймать» за отличную цену, как сейчас.
Фото: brandshop.ru
Кроссовки выполнены из сетчатого текстиля и искусственной кожи, дополнены контрастными деталями белого цвета и узнаваемым «свушем».
Цена: 4500 руб. Zara
Эти высокие кожаные кроссовки со вставками легко могут стать вашим фаворитом на время переходного периода от русской зимы (в условиях города) к весеннему сухому асфальту.
Фото: zara.com
Модель имеет высокую эластичную вставку, имитирующую носок, а также довольно массивную подошву, что делает силуэт ярким и актуальным в этом сезоне.
Цена: 3999 руб. Anta
Китайский бренд стремительно врывается в культуру уличной моды — теперь у марки можно приобрести не только экипировку для тренировки, но и модели lifestyle.
Фото: anta-sport.ru
Такие кроссовки выглядят стильно и футуристично. Можно подбирать их и под спортивную куртку, и под объёмное пальто.
Цена: 3773 руб.