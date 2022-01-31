Модели, которые не заставят вас нервничать даже в самую дождливую погоду.

7 стильных и тёмных пар кроссовок для ранней весны до 5000 рублей

Ранняя весна обязывает нас подходить к выбору обуви более тщательно — хочется выглядеть стильно и при этом опрятно. Мы собрали семь стильных моделей стоимостью до 5000 рублей, которые не позволят ударить в грязь лицом.

H&M

Фото: hm.com

Шведский бренд предлагает большой выбор для любителей тёмной обуви — например, такая модель из искусственной кожи на грубой подошве тон в тон.

Цена: 3299 руб.

Oysho

Бренд уже несколько лет выпускает обувь для отдыха и занятий спортом, а недавно расширился настолько, что выделил в отдельные коллекции спортивное направление и мужскую линейку.

Фото: lamoda.ru

Модель с текстильной поверхностью, контрастной подошвой и шнурками в цвет. А такой силуэт смело можно считать базовой моделью для любого гардероба.

Цена: 4599 руб.

Reebok

Кроссовки выполнены из текстиля и натуральной кожи. Модель отличает специальная мягкая стелька, которая компенсирует ударные нагрузки для комфорта и поддержки стопы.

Фото: lamoda.ru

Цена: 4190 руб.

Skechers

Фото: lamoda.ru

Кроссовки выполнены из комбинации натуральной и синтетической кожи и дополнены нубуковыми вставками. Эту модель стоит выбрать за её практичность и универсальность.

Цена: 3359 руб.

Nike Waffle One

Легендарную модель от Nike иногда можно «поймать» за отличную цену, как сейчас.

Фото: brandshop.ru

Кроссовки выполнены из сетчатого текстиля и искусственной кожи, дополнены контрастными деталями белого цвета и узнаваемым «свушем».

Цена: 4500 руб.

Zara

Эти высокие кожаные кроссовки со вставками легко могут стать вашим фаворитом на время переходного периода от русской зимы (в условиях города) к весеннему сухому асфальту.

Фото: zara.com

Модель имеет высокую эластичную вставку, имитирующую носок, а также довольно массивную подошву, что делает силуэт ярким и актуальным в этом сезоне.

Цена: 3999 руб.

Anta

Китайский бренд стремительно врывается в культуру уличной моды — теперь у марки можно приобрести не только экипировку для тренировки, но и модели lifestyle.

Фото: anta-sport.ru

Такие кроссовки выглядят стильно и футуристично. Можно подбирать их и под спортивную куртку, и под объёмное пальто.

Цена: 3773 руб.