Nike Cortez: легенда брейк-дансеров, униформа преступников и любимая обувь Элтона Джона

Как за 50 лет модель стала культовой и для культурного, и для преступного мира.

«Кортеcы» — первая модель бренда, которая выпускается до сих пор. История силуэта — отличный кейс на тему «Как сделать продукт культовым». За свою полувековую историю кроссовки стали символом сразу нескольких исторических событий. О них мы и расскажем.

Долгий путь к победе над ацтеками

История модели Cortez и бренда Nike как такового начинается в середине 1960-х годов, когда Фил Найт и Билл Бауэрмен занялись дистрибуцией спортивной обуви фирмы Onitsuka Tiger на американский рынок.

Билл — американский тренер по лёгкой атлетике и соучредитель Nike (тогда ещё крошечной Blue Ribbon Sports). В союзе с компанией Onitsuka Tiger он разработал кроссовки с аэродинамическим верхом и сплошной подошвой из пеноматериала с рельефным рисунком «ёлочка». В 1966 году они стали одними из самых продаваемых кроссовок для бега, потому что Билл учёл всё, что было нужно спортсменам.

Фото: SneakerFreaker.com

История названия будто предопределила судьбу самих кроссовок: первая попытка – и сразу скандал. Разработчики решили назвать нашумевшую модель Aztec, ссылаясь на историю Мексики и ацтеков. Эта ассоциация была использована в качестве рекламы: приближались Олимпийские игры 1968 года в Мехико и создатели кроссовок просто решили сделать такой маркетинговый ход.

Однако в феврале 1968 года компания adidas выразила официальное несогласие: «Ацтекское название ваших беговых кроссовок слишком похоже на название беговых кроссовок с шипами adidas Azteca Gold». После такого юридического укола от немцев Nike остановились на Cortez. Считается, что название было выбрано в честь конкистадора Эрнана Кортеса, победившего ацтеков.

Фото: Nike.com

В 1972 году Nike навсегда порвала отношения с Onitsuka и выиграла через суд права на название Cortez и дизайн топовых кроссовок Onitsuka Tiger. На модели появляется «свуш», и с этого момента начинается путь тех самых Cortez.

В главной роли

Самая первая вариация модели имела кожаный верх. Кроссовки выглядели отлично и выполняли все свои функции, но оказались немного тяжеловатыми для спортсменов.

На протяжении последующих нескольких лет модель менялась и приобретала различные модификации, включая самую лёгкую версию с нейлоновым верхом (1975), а также женскую вариацию под названием Senorita Cortez (1976).

Фото: Кадр из сериала «Ангелы Чарли», 1976

Эта модель стала популярной благодаря голливудской звезде Фаре Фосетт и оригинальному сериалу «Ангелы Чарли», где в одной из сцен погони актриса мчится на скейтборде в Nike Cortez Seniorita. В 2017 году к 45-летию модели бренд повторил этот известный кадр с Беллой Хадид в своей рекламной кампании.

Фото: Nike.com

Стоит сказать, что общественная жизнь «кортесов» стала очень яркой, так как с конца 70-х кроссовки регулярно напоминали о себе в культурном просвете:

Сэр Элтон Джон участвует в создании модификации Cortez Roadrunner, регулярно надевает модель на свои концерты и даже посвящает бренду строчки песен;

на исходе 80-х благодаря легендарной песне Dopeman группы NWA кроссовки становятся гиперпопулярными среди танцоров брейк-данса и известными как Dopeman’s Nikes;

в 1994 году «кортесы» занимают своё почётное место в истории кино благодаря блестящей интеграции в фильм «Форрест Гамп»;

кроссовки стали важным элементом фильма «Волк с Уолл Стрит», где персонаж Леонардо ДиКаприо носил именно «кортесы».

Став культовыми в хип-хопе и уличной культуре, Cortez рано или поздно должны были привлечь внимание больших группировок.

Символ преступности

В США 80-х – 90-х лучшим и иногда единственным способом распознать гангстера было просто посмотреть на его кроссовки. Каждая банда в Штатах имела свой негласный дресс-код. Кроссовки Nike Cortez можно назвать классическим примером, того, как обычная спортивная обувь становится отличительной чертой бандита.

Сначала обувь не играла важной роли в преступном мире, но к началу 90‑х всё изменилось: за «бандитские» кроссовки, которые носил человек, не состоящий в банде, запросто убивали прямо на улице.

В преступном мире крупные банды выбрали для себя «свои» кроссовки: афроамериканские Crips предпочитали Converse, Bloods выбрали для себя сразу несколько моделей Reebok, а Nike Cortez стали визитной карточкой MS-13, печально известной как Mara Salvatrucha. Эта банда отличалась (и отличается) жестокостью и тем, что совершенно не боялась полиции.

Сначала кроссовки от Nike запретили носить в школах и колледжах. Затем полиция начала просто арестовывать ребят в «кортесах» прямо на улицах. В 90‑х бывали случаи, когда полицейские стреляли на поражение в парней в этих кроссовках.

Nike Cortez сыграли не последнюю роль в борьбе полиции с преступностью — в 2017 году аресты привели к тому, что лидер банды дал указание всем членам MS-13 снять кортесы. Этот факт сильно ударил по имиджу модели, и кроссовки, наконец, стали утрачивать свой криминально-романтичный ореол.

«Кортесы» сегодня

Модель с такой богатой историей просто не могла «пропасть с радаров», поэтому Nike не прекращает выпускать новые вариации и сегодня.

В начале 2010-х компания начинает заниматься активной популяризацией модели среди нового поколения сникерхедов. Процесс достигает своего апогея в 2012 году, к 40-летнему юбилею силуэта: событие становится поводом для выпуска специальных изданий, а также коллабораций на базе легендарной модели.

Фото: Nike Cortez в коллаборации с Кендриком Ламаром

Последний масштабный апдейт (скорее, стилистический, нежели технологический) произошёл в 2018 году в виде коллаборации с Кендриком Ламаром. Одна из моделей лимитированной совместной коллекции включала в себя Nike Cortez с плотным текстильным верхом, закрытой зоной шнуровки, а также лейслоком (фиксатором для шнурков) на заднике.