«На вершине склона — устрашающе!» Дневник нашего олимпийца о первых днях в Пекине

До события, которого мы с нетерпением ждём, осталось всего три дня. Зимние Олимпийские игры в этом году проходят в Пекине. Некоторые атлеты уже прибыли на место, чтобы поближе познакомиться с площадкой для соревнований и отточить навыки. Борьба ожидается жёсткая во всех дисциплинах, и это большой плюс. Ведь именно зрелищных соревнований и неожиданных побед так ждут и зрители, и атлеты. Ну а нам остаётся лишь пожелать удачи всем, кто приедет бороться за медали. И особенно нашим соотечественникам.

А пока соревнования не начались, предлагаем немного заглянуть за кулисы и посмотреть, как проходят первые дни спортсменов в Китае. Нашему герою уже не терпится всё вам рассказать.

Роман Репилов российский саночник, участник олимпийской сборной Привет! Я Рома Репилов – российский саночник, трёхкратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира и просто хороший парень. Санным спортом занимаюсь с 13 лет, а сейчас мне 25. Я уже в Пекине и сейчас вам всё расскажу.

Суббота, 29 января: «Китай в порядке. Местные постарались изо всех сил»

Всё началось с лёгкого карантина в Новогорске: там мы наелись, отдохнули, подогнали олимпийскую экипировку. Потом перелёт – одному на четырёх креслах лететь круче, чем в бизнес-классе. А позже мы приехали в Олимпийскую деревню. Всё отлично. Вообще, Китай в порядке. Супер яркой символики Игр на каждом углу нет, но постарались местные изо всех сил: в плане антиковидных мер, скорости прохода всех тестов, границ и так далее. В общем, если с пониманием относиться ко всему, учитывая, в какое время мы приехали, то тут круто.

Роман Репилов Фото: Из личного архива Романа Репилова

Мы живём в горах, и, говорят, наша деревня – самая красивая из всех. Много места, чтобы прогуляться, воздухом подышать. Есть и развлечения: пара игр с заданиями, за которые дают символические жетоны, игровые центры, настолки, несколько смотровых площадок и много чего ещё.

По питанию ребята тоже стараются: выбор большой, много привычной еды, но есть и кое-что с креативом😁 Пока всё. Завтра должны прилететь ящики с санями, надеюсь, что в этот раз без происшествий🤞

Так что скоро будем приступать к сборам на первые олимпийские тренировки.

Воскресенье, 30 января: «Узнали, что недалеко есть канатка, и отправились на разведку»

Вчера день был более расслабленный. Мы посмотрели всё в деревне, и оказалось, что больше тут заняться нечем. Узнали, что от места, где мы находимся, до пика горы есть канатка, и решили съездить на разведку. Ехать минут 25 до самой высокой точки. На вершине увидели стартовые ворота для супергиганта. Выглядит устрашающе, уклоны сильные. И ветер дует мама не горюй: холоднее, чем в деревне, по ощущениям градусов на 10😅. По приезде, пока монтировал влог на YouTube, меня ещё забрал допинг-контроль😐. Вечерком бильярд перед сном – и день окончен.

Это были мои первые впечатления от Китая и предстоящих Олимпийских игр. Скоро вернусь с новостями!

Редактировала Маргарита Иванникова.