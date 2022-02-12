Как работает мотивация, основанная на страхе и принуждении

Страх может быть эффективным, но в таком подходе не всё так просто.

У каждого из нас есть цели и задачи, которые мы хотим воплотить в жизни. Часто мы осознаём важность и необходимость определённого дела, но всё равно не выполняем запланированного, а наша жизнь выглядит не так, как нам того хотелось бы. Где найти мотивацию для достижения успеха? Есть версия, что страх может стать основой для развития. Так ли это на самом деле и какие негативные аспекты могут быть у мотивации страхом, выясняем вместе с экспертом.

Ася Габисова нейро-коуч Такая мотивация может сформировать небезопасный подход к спорту, нарушить гармонию души и тела и привести к психическим расстройствам.

В чём польза мотивации страхом?

Страх возникает в тех случаях, когда человек старается выйти из зоны комфорта, сделать что-то ему несвойственное или когда опасается боли. Мозг воспринимает такую обстановку как угрозу безопасности и генерирует гормоны стресса. Таким образом, орган уберегает нас от неприятностей, что реально важно, когда есть угроза жизни.

Фото: unsplash.com/@justjackphoto

Важно понимать, что страх всегда превосходит по силе любую позитивную эмоцию. И человек сделает намного больше, когда есть вероятность испытать боль, чем в тех случаях, когда он получает наслаждение. По этой причине многие коучи и тренеры считают страх лучшей мотивацией для достижения своих целей.

Негативное влияние на психику

Психолог и эксперт по работе с лидерами Кристен Банч утверждает, что использование мотивации страхом для достижения жизненных и карьерных целей может создать стрессовую обстановку и настроить разум против вас.

Фото: istockphoto.com

Например, если в зале тренер говорит вам лучше работать, чтобы сжечь калории от плотного праздничного ужина, или вспоминает о вашем целлюлите, то мозг генерирует это в образ группы людей, которые смеются над состоянием вашего тела.

Опора на негативное мышление – это проблема мотивации, основанной на страхе. Это заставляет нас сосредоточить внимание на том, что не так, или что может пойти не так, вместо того чтобы двигаться к тому, что правильно. Это, в свою очередь, смещает наш фокус внимания.

Кристен Банч

Банч объяснила, что в этом случае у большинства из нас такой тип мышления вызывает стресс и может снизить уровень энергии и испортить настроение.

Ася Габисова нейро-коуч Мотивацию страхом часто используют тренеры поколения бумеров. Это самое травмированное историческими событиями поколение, им приходилось выживать в прямом смысле, и это оставило колоссальный отпечаток на их мировоззрении. Они рассматривают спорт как способ поддерживать себя в форме ради выживания в любых условиях и ради поддержания здоровья. Они стараются привить воспитанникам любовь к изнуряющим видам спорта, формирующим выдержку и выносливость. Такое деструктивное поведение до сих пор прослеживается в художественной гимнастике и в балете, где девочкам постоянно говорят о похудении.

Мотивация любовью как здоровая альтернатива

Банч советует заменить мотивацию страхом на здоровую альтернативу – мотивацию, основанную на любви. Для этого нужно придерживаться трёх основных правил.

Подумайте, что бы вы сказали другу

Кристен рекомендует говорить с самим собой так, как мы бы разговаривали с другом. В диалоге с близким человеком мы обычно выбираем правильные формулировки. Например, вместо «тебе лучше морить себя голодом и ходить в спортзал три раза в день, чтобы хорошо выглядеть на пляже» мы поддержим друга и порекомендуем ему не изнурять себя тренировками.

Продумайте путь, который поможет вам достичь цели

Важнее результата наших целей только путь, который нам следует пройти. Если вам интересно заниматься триатлоном, но вы не умеете бегать, то нужно уделить несколько месяцев на обучение бегу. Если же вы хотите регулярно ходить в спортзал, но ощущения после тренировок не вызывают восторга, то найдите причину, по которой вы продолжаете тренироваться. Возможно, вам следует попробовать себя в другом виде спорта.

Сформулируйте, почему поставленная цель важна для вас, и составьте план действий

Углубляясь в цель, скорее всего, вы обнаружите в ней более глубокий смысл. Если вы хотите похудеть для купального сезона, то спросите себя, почему это так важно. Затем составьте план действий, которые вам необходимо предпринять для достижения результата.

Фото: unsplash.com/@northernstatemedia

Важно, чтобы все пункты базировались на любви к себе. Например, предложите друзьям перед отпуском пройти уроки подводного плавания с аквалангом. Так, вы весело проведёте время, почувствуете больше любви к себе и друзьям, а также сбросите вес.

Теории мотивации МакГрегора

Мотивация страхом долгое время изучается психологами. Самые известные теории были сформулированы Дугласом МакГрегором. В Теории Х учёный утверждал, что рабочие – это люди, которые не хотят нести ответственность за свою трудовую деятельность, а воздействовать на них можно только через страх, угрозы или финансовые рычаги управления.

Фото: istockphoto.com

Через некоторое время Дуглас сделал вывод, что такая мотивация не является эффективной, так как идёт вразрез с пониманием человеческой сущности. Поэтому со временем появилась Теория Y, согласно которой МакГрегор представлял персонал в роли трудолюбивых людей, которые готовы нести ответственность за свою деятельность и честно работать на благо коллектива.

Согласно Теории Х, подходы к управлению людьми основаны на методах принуждения, скрытых угрозах и строгом контроле. Такой жёсткий подход приводит к враждебности, преднамеренно низкой производительности труда.

Страх не предназначен для использования в течение длительного времени, и в конечном итоге вы устанете от него и откажетесь от своих целей. Однако любовь – вечна. Обретение мотивации в любви поможет вам достичь ваших целей, независимо от того, связаны ли ваши цели с тем, чтобы хорошо себя чувствовать в бикини, получить повышение на работе или не бояться говорить о том, во что вы верите.

Кристен Банч

В спортивной среде может происходить то же самое, поэтому для достижения высоких результатов необходимо создать экологичную среду для тренировок и уделять особое внимание ментальному состоянию спортсмена.