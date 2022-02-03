Как сидеть на «ледяной» диете, чтобы похудеть и не навредить организму

Правда ли лёд помогает похудеть? Как это работает?



Разбираемся вместе с нутрициологом.

Практически каждый хоть раз в жизни пробовал зимой сосульку. Но кто же знал, что «безобидное» увлечение когда-то перерастёт в сомнительный способ похудеть. Американский врач Брайан Вайнер придумал в буквальном смысле ледяную диету. Вот что он говорит: «Если ежедневно съедать несколько кубиков льда, за месяц можно сбросить полкило». А в крайнем случае — перевоплотиться в героиню мультфильма «Холодное сердце». Но если серьёзно, не навредит ли это здоровью?

Елена Доронкина специалист по питанию, основательница сервиса по доставке правильного питания GetVegetable Если у вас есть хронические заболевания, такие как гастрит, язва, болезни желудочно-кишечного тракта или простудные заболевания, эта диета вам не подойдёт.

В чём суть ледяной диеты?

Идея состоит в том, чтобы добавлять в свой рацион лёд — отдельно или в напитках. Это нужно, чтобы ускорить обмен веществ. Дело в том, что на усвоение холодной пищи организм тратит больше энергии, а значит, съеденное не отразится на фигуре. Также лёд придаёт объём еде — то есть чувство сытости будет сохраняться дольше. А если ежедневно выпивать один литр холодной воды со льдом, то за месяц можно без усилий сбросить полкило. Не изменяя при этом рацион питания и программы тренировок.

Фото: istockphoto.com

К такому выводу пришёл американский врач-гастроэнтеролог Брайан Вайнер — он же и придумал эту диету, а также опробовал её на себе. «Ваша жизнь бы была совсем другой, если бы вы придерживались этой диеты», — уверяет он. Начинать стоит с небольших порций льда. После тренировки специалист не рекомендует пить ледяные напитки — иначе эффект от занятий сведётся к минимуму.

Елена: На первый взгляд может показаться, что ледяная диета идеально подходит для тёплого времени года, особенно в жару. Но на самом деле зимой она считается наиболее эффективной, так как похудению содействует не только внутренняя, но и внешняя среда. Главная идея состоит в том, что во время пребывания организма в комфорте и тепле — а мы в нём проводим 98% времени — тело расслабляется и скорость накопления жира увеличивается. Холод, наоборот, борется с жиром, а энергии на переваривание холодной еды уходит больше.

Чтобы усилить эффект диеты, некоторые диетологи и последователи Вайнера рекомендуют следующее (в этом случае можно сбросить якобы до 20 кг за шесть недель):

есть холодную пищу, но не более трёх раз в день;

пить как можно больше холодной жидкости, закаляться, принимать утром и вечером холодный душ;

соблюдать интервальное голодание: есть пищу в течение 14 часов, а затем 10 часов воздерживаться от употребления какой-либо еды;

контролировать прохладную температуру вокруг себя — как во время бодрствования, так и во время сна;

не употреблять тёплую или горячую еду. Всё можно только в охлаждённом виде;

не принимать лёд без воды (вопреки названию диеты);

не одеваться тепло, а двигаться быстрее на улице. Чаще гулять, проводить больше времени на свежем воздухе.

Фото: unsplash.com/@whereslugo

Примерный рацион ледяной диеты таков:

утром выпить стакан прохладной или холодной воды;

перекусить творогом, йогуртом или мороженым;

на обед — отварное охлаждённое брокколи с рыбой или курицей, греческий салат и холодный чай (или остывший);

на десерт — замороженный йогурт;

на ужин — салат с овощами;

перед сном выпить стакан холодной воды.

Опасно ли это?

Клинических исследований — тех, что проводятся с участием людей — на эту тему не проводили. В поддержку американского врача есть лишь одна научная статья, опубликованная в медицинском журнале Annals of Internal Medicine. И хотя это одно из самых цитируемых изданий в мире, это не доказывает безопасность ледяной диеты. Да и надо сказать, выдержать такой режим питания сможет не каждый. Поедание льда может вызвать проблемы с зубами из-за механического повреждения эмали.

И это не считая болезней дёсен и нарушений височно-нижнечелюстного состава — виной тому как раз может стать жёсткая пища. Также логично предположить, что ледяная диета может навредить людям со слабым иммунитетом.

Ксения Кукушкина спортивный и фитнес-нутрициолог Сторонники ледяной диеты заявляют, что употребление литра льда (примерно 1 кг) сжигает 100-150 ккал. И тут можно использовать простую математику: чтобы достичь дефицита в 3500 ккал, необходимых для похудения на 0,5 кг в месяц, нужно было бы съесть около 23-35 кг льда.



С точки зрения здравого смысла такая диета не кажется логичной. Те же 100-150 ккал можно потратить просто за счёт получасовой прогулки. И это не будет столь мучительно, как поедание льда.

Какой вывод? Обычная питьевая вода принесёт куда больше пользы при похудении. Можно добавить лимон или лайм, и тогда получится вполне освежающий напиток.