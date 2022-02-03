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Тренировка на мышцы кора от олимпийского чемпиона Александра Легкова — видео

Как тренируется Александр Легков? 5 любимых упражнений олимпийского чемпиона
Маргарита Иванникова Александр Легков
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Александр Легков
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Российский лыжник никогда не пропускает тренировки.

Олимпийские чемпионы уделяют спорту практически всё своё время. Для них быть сильными, быстрыми и поддерживать себя в идеальной форме — самая настоящая работа. Лыжник Александр Легков, например, тренируется каждый день и уделяет внимание всем видам нагрузки. Бóльшую часть его тренировок занимают, конечно же, лыжи, но и занятия в зале олимпиец тоже не обходит стороной.

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Как тренируется Александр Легков?

У лыжников тренировочное время чётко делится на зиму и лето: зимой это преимущественно тренировки на лыжах, а вот летом можно уделить больше времени поддержанию формы в зале. Всё лето такие спортсмены готовятся к гонкам и в холода реализовывают весь свой потенциал во время заездов.

<a href="https://www.instagram.com/alexanderlegkov/">Александр Легков</a>
Александр Легков
российский лыжник, олимпийский чемпион

Тренировочный план у меня стандартный — каждый день тренироваться. У меня два раза в неделю силовые, а всё остальное проходит на лыжне. Естественно, если это зима. На лыжах катаюсь практически каждый день — пять раз в неделю. Растяжкой я сейчас не занимаюсь, но раньше делал. И она очень здорово помогает восстанавливаться после любых тренировок. Сейчас у меня нет времени растягиваться, но когда получается — это очень круто.

Спортсмен придерживается чёткого плана занятий и иногда советуется с тренером по лыжам — Маркусом Крамером. В целом это спокойные и равномерные тренировки, но, если на носу соревнования, Александр за полтора дня до них упражняется в развитии скорости.

Александр Легков

Александр Легков

Фото: instagram.com/alexanderlegkov

Александр: ​​В зале я делаю силовые с максимальными и с малыми весами. Чередую и смотрю, если сила упала, то выбираю вес поменьше, а если чувствую в себе хорошую силу, то делаю упражнения с максимальным весом. Зимой, как правило, выбираю максимальные отягощения. Тренировки в зале провожу для того, чтобы придать мышцам тонус, а на следующий день работаю уже на скорость. Силовые в зале как раз дают возможность меньше делать скоростной работы и бежать именно за счёт мышц.

Каких-либо ограничений перед тренировками Александр перед собой не ставит. Спортсмен говорит, что может поесть прямо перед занятием или выйти на тренировку не поспав.

Александр: Что я не делаю перед тренировкой? Я не пью алкоголь и всё. Сейчас ритм жизни такой, что нет слова «нет», есть слова «да» и «надо». Если надо сделать тренировку, надо выходить и делать. Конечно же, без алкоголя, а остальное я всё могу: есть, пить, даже не спать. Хотя если не выспался, лучше не заниматься. Пока я с этим справляюсь: даже когда не сплю, а потом тренируюсь.

Александр Легков

Александр Легков

Фото: Из личного архива Александра Легкова

Любимые упражнения Александра Легкова на мышцы кора

Велосипед с небольшой амплитудой движения

Техника выполнения

  • Ложимся на спину. Кладём руки на пояс. Прогиба в спине быть не должно.
  • Отрываем прямые ноги от пола. Расстояние между ногами и полом должно быть небольшим.
  • Начинаем делать небольшие «шаги» ногами. Колебания ног должны быть с минимальной амплитудой.
  • Если такой вариант делать сложно, ноги можно сгибать и подтягивать к себе повыше.

Делаем упражнение одну минуту и 15 секунд, отдых — 15 секунд.

Велосипед с касанием ладонью пятки

Техника выполнения

  • Ложимся на спину. Отрываем прямые ноги от пола.
  • Сгибаем правое колено, подтягивая его к груди. Левой ладонью при этом касаемся правой пятки. Правая рука выпрямлена и тянется по диагонали в сторону. Взгляд обязательно направляем за вытянутой рукой.
  • Делаем то же самое с левой ногой и правой рукой.

Выполняем упражнение одну минуту и 15 секунд, отдых — 15 секунд.

Боковая планка

Техника выполнения

  • Ложимся на коврик на правый бок. Правую руку сгибаем в локте, левую ставим на пояс, ноги вместе.
  • Приподнимаем корпус. Тело с ногами должны быть одной прямой линией.
  • Если подготовка позволяет, левую руку можно вытянуть вверх, а телом покачивать вверх-вниз. Также можно делать махи левой ногой.
  • Меняем стороны и повторяем всё сначала.

Для большего усложнения, можно поставить ноги на спортивный мяч и делать всё тоже самое на нём.

Делаем упражнение одну минуту и 15 секунд, отдых — 15 секунд.

Усложнённая планка на мяче

Техника выполнения

  • Ложимся на живот. Руки согнуты в локтях. Ноги ставим на спортивный мяч.
  • Тело и ноги образуют прямую линию. Таз не должен быть поднят слишком высоко или опущен слишком низко.
  • Фиксируемся в таком положении и стоим.

Для усложнения упражнения можно подтягивать к себе поочерёдно то левую, то правую ногу.

Делаем упражнение одну минуту и 15 секунд, отдых — 15 секунд.

Обратная планка с поднятием ног

Техника выполнения

  • Ложимся на спину. Опираемся сзади на согнутые локти.
  • Выпрямляем руки, поднимаем корпус вверх. Тело и ноги образуют одну прямую линию.
  • Поднимаем левую ногу вверх, затем сразу же опускаем её, но не кладём на пол. Тут же отводим ногу в сторону, возвращаем её на место и опускаем на пол.
  • Делаем тоже самое с правой ногой.

При хорошей подготовке можно стоять в обратной планке на локтях.

Выполняем упражнение одну минуту и 15 секунд. Отдых — 15 секунд.

Этот комплекс можно делать при любых условиях. Ваше тело будет сильным и прокачанным, и тогда вы сможете участвовать в разных спортивных состязаниях, например, в «Гонке Легкова» — в этом году она пройдёт 26-27 февраля.

Тренируйтесь и будьте в форме!

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