Как начать заниматься скоростным спуском на коньках? Инструкция для новичков

С чего начать заниматься скоростным спуском на коньках? Сколько стоит экипировка? Как нужно тренироваться?



Рассказываем весте с профессионалами.

В этом году чемпионат мира по скоростному спуску на коньках Red Bull Ice Cross 2022 прошёл 29 января на всесезонном курорте «Игора» в Ленинградской области. Этот впечатляющий вид спорта собирает немало зрителей — и ведь есть на что посмотреть! Ледовая 330-метровая трасса начинается с высокой ступени в 1,5 метра, а дальше спортсменов ждут трамплины, волны и другие препятствия.

Фото: redbullcontentpool.com

Чтобы пройти эту ледовую трассу, приехали топовые атлеты со всего мира. В тройку лучших попали два райдера из России. На первом месте — спортсмен из Швейцарии Джим Де Паоли. На втором — россиянин Дмитрий Мурлычкин, который несколько лет подряд удерживал первенство. А на третьем — Владислав Иванов.

Мы поговорили с победителями и президентом Всероссийской федерации по скоростному спуску на коньках Павлом Крюковым и собрали инструкцию для новичков на ледовых трассах и тех, кто только собирается попробовать себя в этом спорте.

Павел Крюков президент Всероссийской федерации скоростного спуска на коньках Со стороны кажется, что это очень травмоопасный спорт, а фактически у нас травм намного меньше, чем в том же хоккее. Нужно просто не бояться и получать удовольствие от катания. Если понравилось, то всё будет просто.

Как топовые райдеры пришли в спорт?

Владислав Иванов райдер, бронзовый призёр Red Bull Ice Cross 2022 Узнал я про айс-кросс в 2011 году, когда он был в Коломенском, если не ошибаюсь, в Москве. Но мне тогда было всего 13 лет. Потом на время как-то даже забыл про это. А в 2014 году захотел принять участие. Но на тот момент мне исполнилось 16 лет, на соревнования допускали с 18 (сейчас участвовать могут атлеты с 16 лет — Прим. «Чемпионата»).

В 2015 году на чемпионате России принял участие Дмитрий Мурлычкин, а мы с ним с детства играли в одном хоккейном клубе. Тогда он сказал: «Это очень круто, тебе тоже нужно обязательно попробовать». И уже в следующем году я решился — меня это зацепило.

С первого раза было всё максимально плохо, ничего вообще не получалось, мне было страшно. После хоккейной площадки ты выходишь на неровный лёд, и нужно адаптироваться. К тому же у меня не было никакой подготовки в скейт-парке.

Летом начал плотно готовиться. Павел Крюков пригласил меня пройти подготовку со сборной, которая на тот момент состояла из Германа Титова, Дениса Новожилова и Андрея Антипова. На следующий сезон я уже серьёзно подошёл к соревнованиям.

Фото: redbullcontentpool.com

Павел: Многие приходят в спорт после того, как увидят видео в интернете, или из-за рассказов друзей. Потом решают съездить посмотреть на соревнования, увлекаются, понимают, что и сами бы хотели попробовать. А дальше уже каждый для себя решает, хватает опыта, навыков и желания, чтобы заниматься скоростным спуском, или нет.

Джим Де Паоли райдер, победитель Red Bull Ice Cross 2022 Моя первая гонка прошла в 2008 году в Давосе в Швейцарии. Я увидел рекламу в интернете и решил узнать, что это такое. Посмотрел пару видео — в то время этот вид спорта был всем в новинку. И я попробовал. Оказалось, что это очень весело. Но тогда не было ни чемпионатов, ни соревнований как таковых. Первый чемпионат, насколько я помню, состоялся в 2010 году. Но я принял участие только год спустя в Мюнхене — набрал достаточно баллов, чтобы пройти в следующий этап. Так и закрутилось.

С какого возраста можно и нужно заниматься скоростным спуском?

Павел: Как и в случае с любым профессиональным спортом, чем раньше начнёте заниматься, тем больше вероятность, что будете хорошо подготовлены. Так вы с малых лет вырастаете в профессионального спортсмена, а не приходите потом переквалифицироваться в другой вид спорта.

Сейчас к нам в «Патриот» (парк в Москве, где расположен круглогодичный тренировочный комплекс. — Прим. «Чемпионата») приезжают кататься пятилетние дети. Но они, как правило, занимаются хоккеем. А для хоккеиста это хороший дополнительный навык: тут не просто взял и поехал, надо балансировать, координировать движения. Те, кто постарше, учатся просчитывать траекторию движения: нужно знать, как едете вы, как едет соперник, чтобы не пропустить его вперёд или, наоборот, обогнать.

Фото: redbullcontentpool.com

Как проходят тренировки?

Павел: Первое — это общая физическая подготовка. Тренажёрный зал, бег, прыжки — всё то, чем в принципе занимается любой профессиональный спортсмен. Дальше тренировки на координацию: баланс-борды, батуты. Потом идёт уже более узконаправленная нагрузка, например, скейтпарк. Он даёт очень сильную техническую подготовку: как раз отрабатываются все прыжки, движение по неровным поверхностям. Ну и после этого уже занятия на ледовых трассах.

Несмотря на внешнюю схожесть роликов и коньков, они всё-таки отличаются. На роликах вы не сможете затормозить так, как на коньках, пройти препятствие на высокой скорости и т. п. Есть некоторые нюансы, и их необходимо учитывать. Но в целом летние тренировки в скейтпарке дают некое преимущество.

Владислав Иванов райдер, бронзовый призёр Red Bull Ice Cross 2022 В течение года я регулярно играю в любительском хоккейном клубе, стабильно 1-2 раза в неделю, когда нет плотных тренировок в зале. И иногда, просто чтобы расслабиться, катаюсь в скейтпарке, например, один раз в неделю. Получается четыре дня отдыха, три дня таких лёгких тренировок.



Сама подготовка к соревнованиям начинается в конце лета. У нас было четыре месяца плотных тренировок 3-4 раза в неделю: в зале, на физику, на баланс и координацию. Плюс хоккей как ледовая подготовка и катание в скейт-парке раз в неделю. Мы тренировались почти каждый день. Конкретно у меня подготовка была построена так, что было 3-4 дня физической подготовки, один день — скейтпарк и один день — лёд.

Павел: Общая физическая подготовка должна быть, как и в любом спорте. Например, со стороны может показаться, что у нас тренируются только ноги, но это заблуждение. Сильными должны быть и спина, и пресс, потому что без этого не получится прыгать, входить в повороты и т. п.

Фото: redbullcontentpool.com

Если говорить о соревнованиях, к ним профессиональные спортсмены начинают готовиться примерно за полгода. Так к заезду удаётся подойти на пике формы.

Джим Де Паоли райдер, победитель Red Bull Ice Cross 2022 В этот раз я тренировался гораздо меньше, чем 3-4 года назад, когда был моложе. Куда меньше времени уделял тренировкам в зале, особенно силовым. Основной упор я делаю на мобильность и гибкость. В целом сейчас я не тренируюсь каждый день, но стараюсь заниматься чем-нибудь активным хотя бы раз в два дня.



Конечно, когда готовлюсь к соревнованиям, начинаю появляться в зале почаще и катаюсь так много, как могу. В том числе играю с друзьями в хоккей.

Где можно тренироваться, кроме скейтпарка?

Павел: Нужны резкие виражи? Поставьте препятствия на парковке — и тренируйте себе виражи на роликах или приходите на любой каток и попробуйте на коньках.

Фото: redbullcontentpool.com

Чтобы подготовиться к ступеньке — первому элементу трассы, когда нужно шагнуть с высоты в 1-1,5 м, — нужна, скорее, моральная подготовка. Это не столько сложно, сколько страшно. Но натренироваться можно в том же скейтпарке или на батутах.

А если нужно развить большую скорость, то достаточно дороги с уклоном. Так комплекс тренировок можно набрать в обычной повседневной жизни, пользуясь такими вот вещами.

Какую экипировку выбрать новичку?

Хоккейная защита

Павел: Базовый набор, если мы сделаем отсылку к правилам, — это защита головы, локтей и коленей, голеней, защита спины, коньки и перчатки. Это обычная хоккейная экипировка, которую можно даже взять в аренду. Но нужно понимать, что хоккейная экипировка разработана таким образом, чтобы спортсмен не пострадал при броске, когда в него летит шайба. У нас же нет цели защититься от шайбы и бросков, защита только от падения. Поэтому профессиональные атлеты, как правило, используют экипировку мотокроссовую. Это лёгкая защита, которая не сковывает движения так, как хоккейная форма.

Фото: redbullcontentpool.com

Привычные коньки

Павел: Раньше, когда трассы были прямые и более скоростные, у нас использовались специальные модифицированные лезвия. Но сейчас от них практически отказались — ведь важна не только скорость, но и техника. Профессиональные райдеры стачивают лезвия особым образом — причём заточка отличается в зависимости от трассы, погодных и других условий. На начальном же этапе подойдёт любая заточка, привычная спортсмену.

Сколько времени нужно, чтобы подготовиться к первым соревнованиям?

Павел: Приведу пример. В прошлом году на чемпионате у нас был менеджер Михаил, он работал на мероприятии. Ему настолько понравилось, что в этом году он вернулся уже как участник. Вообще, он хоккеист, но чтобы подготовиться к заезду по этой трассе и выступить на базовом уровне, ему по сути хватило пяти дней. Пожалуй, главный совет новичкам — не бояться.

Фото: redbullcontentpool.com

Джим Де Паоли райдер, победитель Red Bull Ice Cross 2022 Я бы посоветовал всегда доверять себе и здраво оценивать свои возможности. Не пытайтесь ориентироваться на других райдеров: может, такой подход работает для них, но не сработает для вас. Будьте последовательными — продолжайте стараться изо всех сил из раза в раз. И тогда точно добьётесь успеха.