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Соус песто — полезные свойства, особенности приготовления и пошаговые рецепты

Соус песто улучшает пищеварение. Как правильно приготовить его дома
Тереза Данилова Елена Доронкина
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Чем полезен соус песто и как его приготовить
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Добавляют песто не только к макаронам.
<a href="https://www.championat.com/authors/5049/1.html">Елена Доронкина</a>
Елена Доронкина
специалист по питанию, основательница сервиса по доставке правильного питания GetVegetable

Чем полезен песто? Как приготовить его дома и с чем лучше сочетать?

Сегодня соус песто знаком многим. Его используют в блюдах итальянской кухни, маринуют в нём мясо или рыбу, добавляют в суп, сэндвичи и бутерброды. Насчёт страны происхождения соуса ведутся споры: считается, что впервые рецепт был придуман в Италии в XIX веке и впоследствии найден в гастрономической книге «Генуэзская кулинария». Но есть версии, что задолго до этого песто был изобретён в Древнем Риме.

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Традиционно ингредиентами песто считаются зелёный базилик, чеснок, кедровые орехи, твёрдый сыр пармезан, соль, лимонный сок, классический сыр и оливковое масло. Но зачастую некоторые из них могут заменяться: к примеру, вместо кедровых орехов используют грецкие, арахис или миндаль.

Что касается калорийности соуса, в среднем на каждые 100 г приходится 560 ккал.

Чем полезен песто?

Соус богат полезными веществами и витаминами. В нём встречаются магний, кальций, фосфор, цинк, марганец, медь, витамины A, B, E, C и P.

Фото: Тереза Данилова, «Чемпионат»

Песто улучшает пищеварение, способствует выводу из организма токсинов и шлаков, оказывая антиоксидантное воздействие, помогает бороться с вирусными заболеваниями. Способен снизить высокую температуру тела, а также оказывает общеукрепляющее и иммуностимулирующее воздействие.

С чем можно сочетать песто?

Применение соуса достаточно обширно. Вы можете добавить его в макароны, и их вкус сразу же изменится. Можете подать его к запечённым или тушёным овощам, использовать в качестве основы на хлебцы или подать к хлебным палочкам в качестве закуски. В песто можно мариновать рыбу перед запеканием: для этой роли отлично подойдёт лосось, его филе станет более нежным на вкус.

Соус песто можно использовать в качестве салатной заправки вместо майонеза или масла. Мясо же с ним получится просто непревзойдённым. Готовить его можно как на углях, так и в духовке.

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Кому не стоит есть песто?

Соус песто не рекомендуется тем, у кого есть проблемы с желудком и кишечником. Если присутствует желчекаменная болезнь, зубные заболевания, астма, артрит или у вас есть непереносимость некоторых компонентов.

Как приготовить песто дома?

Песто доступен сегодня практически в каждом магазине, но, конечно, нет ничего вкуснее собственноручно приготовленного блюда. Рецепт его достаточно прост.

Вам понадобятся:

  • свежий зелёный базилик — 1 упаковка, примерно 30 г;
  • кедровые орешки — 5 ст. л.;
  • чеснок — 1-2 зубчика;
  • оливковое масло;
  • пармезан — 50 г;
  • соль (желательно крупная морская);
  • перец чёрный молотый.

Фото: Тереза Данилова, «Чемпионат»

Традиционно ингредиенты нужно перемешивать в мраморной ступке, но если у вас её нет, вполне подойдёт блендер.

Тщательно промываем и просушиваем базилик. Если орехи сырые, быстро прокаливаем их на сковороде (не жарим). Пармезан натираем на тёрке. Складываем все ингредиенты в чашу блендера и взбиваем до однородной массы. Готово!

В холодильнике соус может храниться до пяти дней. А пошаговый рецепт с фото можно посмотреть в альбоме.

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