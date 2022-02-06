Особенно этому подвержены те, кто ведёт малоподвижный образ жизни.

Почему с возрастом люди становится ниже. Разбираем в мемах

Почему с возрастом меняется рост? Как на это повлиять?



Разбираемся вместе с ортопедом.

Расти и радоваться каждой новой отметке на дверном косяке, отмечать прибавленные сантиметры любимым йогуртом с кальцием умеет каждый. Но заботиться о своём физическом здоровье и помнить о физической нагрузке… Сложно! Невероятно, но факт: ростомер, оказывается, нужен и взрослым тоже.

Со временем рост немного, но уменьшается. Зачастую предотвратить этот процесс нельзя, но отсрочить можно. В чём причина подобного изменения и как с ним бороться?

Лев Дунаев ортопед сети ортопедических салонов ОРТЕКА Как и любая несущая конструкция, позвоночник с возрастом изнашивается. Основной скелет состоит из позвонков — губчатых костей. В вертикальном положении их удерживают суставы, связки и межпозвонковые диски. Последние выполняют функцию амортизации: смягчают нагрузку на позвоночник при ходьбе, беге и в положении сидя.

Естественный износ

Небольшое снижение роста в течение жизни нормально. С годами межпозвоночные диски уплощаются, мышцы начинают терять массу, а обновление костной ткани замедляется. Однако значительная потеря «высоты» может сигнализировать об остеопорозе. После 35 лет процесс распада костной ткани происходит быстрее, чем её накопление, что приводит к потере костной массы. Остеопороз ускоряет этот процесс. Важны так же и сопутствующие факторы: например, у женщин после менопаузы распад костей происходит ещё быстрее.

В то время как некоторые изменения в теле мы контролировать не можем, есть привычки, которые вызывают большую потерю роста:

сутулость;

отсутствие физических упражнений;

курение;

употребление алкоголя;

употребление стероидов;

чрезмерное потребление кофеина;

экстремальные диеты и несбалансированное питание.

Диета, богатая кальцием и витамином D, может помочь сохранить кости сильными.

Слабые мышцы

Возрастная потеря мышечной массы и функции мышц называется саркопенией. Говоря языком чувств, человек ощущает, что «силы уходят» и мышцы не справляются с той нагрузкой, которая раньше была посильной. В большинстве случаев саркопения — это болезнь, поражающая людей в пожилом возрасте, но это не всегда так.

По статистике*, распространённость саркопении составляет от 15 до 50% среди людей старше 60 лет. А у лиц среднего возраста (от 45 до 59 лет) — от 8 до 10%.

Лев: Потеря мышечной массы, силы и выносливости свойственна пожилым. С возрастом мышцам становится сложнее удерживать спину в естественном положении, поэтому мы начинаем сутулиться. Следовательно, визуально кажется, что рост уменьшается. Формированию неправильной осанки также способствует сидячий образ жизни. Мало кто, например, во время работы в офисе следит за положением своего тела. Многие сидят в неправильной позе, что приводит к перенапряжению мышц, которые постепенно привыкают к неестественной осанке. Со временем сутулость закрепляется, что отражается на росте.

Здоровье костей

Остеопороз — это заболевание, ослабляющее кости до такой степени, что они легко ломаются. Чаще всего кости бедра, позвонки и запястья. Остеопороз называют «тихим заболеванием», потому что вы можете не заметить никаких изменений, пока не случится перелом. Тем не менее всё это время кости разрушались в течение многих лет.

Кость — это не камень, а живая ткань, о чём мы часто забываем. Структура кости представляет из себя нечто, похожее на соты (трипофобам привет). Под влиянием заболевания пространства в этих сотах становятся больше, а их количество уменьшается. Всё это делает кости слабее.

Лев: Возраст влияет и на состояние костей. Костная ткань постоянно обновляется, но после 40 лет этот процесс замедляется. Естественное разрушение костной ткани проходит более интенсивно, чем её образование. В результате кости становятся тоньше, слабее, увеличивается риск развития остеопороза. По статистике, каждая третья женщина старше 50 лет получает перелом именно из-за него. Мужчины тоже находятся в зоне риска, но у них заболевание встречается реже. При такой патологии снижается плотность ткани позвонков, что может негативно повлиять на рост человека и даже привести к травмам.

Предотвращаем урон

Чем раньше вы обратите внимание на проблему, тем больше шансов сохранить своё здоровье. Тут мы не изобретём велосипед. Но вы всегда можете улучшить состояние, придерживаясь здорового образа жизни.

Лев: И кости, и мышцы нуждаются в физической нагрузке. Регулярные занятия спортом активизируют обменные процессы, улучшают кровоснабжение костной ткани, которая за счёт этого интенсивнее обновляется. В результате кости становятся прочнее.

Умеренные тренировки помогают укрепить мышцы спины, чтобы тем было легче справляться с ежедневными нагрузками и удерживать тело в естественном положении. Такие упражнения, как планка на локтях, упражнения на пресс, подъём корпуса лёжа, приседания способствуют формированию правильной осанки. В первую очередь физическая нагрузка нужна офисным сотрудникам и всем, кто из-за своей профессии мало двигается.

Не стоит забывать и про питание. Наши кости нуждаются в кальции, поэтому необходимо употреблять достаточное количество продуктов, включающих этот элемент. Абсолютно всем, в том числе пожилым, полезны прогулки на свежем воздухе, особенно в хорошую погоду. Под воздействием солнечных лучей в коже вырабатывается витамин D, который важен для здоровья костей.

В профилактических дозах можно принимать витамин в виде препаратов, но предварительно надо обязательно проконсультироваться с эндокринологом.

Эти простые меры предосторожности помогут замедлить процесс износа опорно-двигательной системы и сохранить свой рост как можно дольше.

Источники:

Безденежных А.В., Сумин А.Н. Саркопения: распространённость, выявление и клиническое значение. Клиническая медицина. №10, 2012. С. 16-23.