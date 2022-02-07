Как сэкономить на спортивной экипировке? 9 советов тренера

Рекомендации для тех, кто не желает становиться жертвой маркетинга.

Занятия спортом с каждым днём становятся всё популярнее. Однако стоимость качественной одежды и обуви для тренировок оставляет желать лучшего. Каждый сезон менять спортивную экипировку – удовольствие не из дешёвых, но попробуем найти решение этой проблемы.

Как можно сэкономить на покупке спортивной формы и стоит ли это делать, мы расскажем в этой статье.

Наталья Минаева фитнес-тренер Когда отражение в зеркале в новой форме вам нравится, то желание тренироваться в разы увеличивается.

Не подбирать экипировку по цвету

В рекламных кампаниях у спортсменов всегда идеально подобраны образы: кроссовки гармонично сочетаются с остальной экипировкой. Это красиво, но в реальной жизни спортивные вещи должны быть в первую очередь функциональными.

Фото: istockphoto.com

Лучше выбрать те кроссовки, которые продаются со скидкой, а не те, что идеально сочетаются с остальной одеждой, потому что через несколько месяцев бренды выпустят новую модель, ради которой придётся менять всю экипировку.

Не гнаться за дорогими брендами

Приобретая дорогую экипировку, мы повышаем вероятность купить качественную вещь. Но достойные товары производят спортивные марки с разным ценовым диапазоном, поэтому на каких-то вещах можно сэкономить.

Фото: istockphoto.com

Например, на аксессуарах – бейсболках, шнурках, перчатках. На носках же экономить не стоит – это слишком важный элемент экипировки атлета. Бюджетные варианты также можно найти у китайских производителей.

Ремонтировать порванные вещи

Экипировка в некоторых видах спорта (в трейлраннинге, например) теряет внешний вид буквально после первого занятия. И это нормально, значит, вещи выполняют свою задачу. Старайтесь самостоятельно восстанавливать прежнее состояние вещей, после чего отправляйтесь на новую тренировку.

Сдавать старые вещи на переработку и получать скидку

Программа по приёму вещей уже давно действует в магазинах компании H&M, а недавно в России начали принимать на переработку обувь – такую возможность предложили Vagabond и Rendez-Vous. Это не только удобно, но и полезно для экологии, ведь материал не пропадает и вещи становятся чем-то новым.

Сдавший старую одежду и обувь может получить скидку на приобретение новых товаров. Почти во всех магазинах есть линейка спортивной одежды и обуви.

Запасаться экипировкой в конце сезона

Со сменой сезонов приходится покупать новую экипировку. Обычно это происходит в последний момент, когда одежда и обувь продаются в полную стоимость. Однако есть более выгодный вариант: в феврале и августе можно приобрести спортивные товары на следующий год со скидкой.

Фото: istockphoto.com

Главная особенность распродаж спортивной одежды – качество. Если в обычных магазинах акции проводятся для того, чтобы продать непопулярный и некачественный товар, то в спортивных компаниях наблюдается обратная ситуация. Так, например, в конце сезона одежду для занятий горными лыжами можно купить со скидками, при этом на её качестве это никак не сказывается.

Правильно ухаживать за вещами

Качественный уход важен для высокотехнологичных вещей. Так, например, мембранная куртка может превратиться в обычную ветровку после неправильной стирки.

Изучите, как правильно ухаживать за купленной спортивной формой и особенно за кроссовками. Они больше всего подвергаются воздействию погодных условий, защищая ноги от песка, снега и грязи. Чередуйте пары и стирайте их при необходимости.

Покупать модели из прошлогодних коллекций

Спортивные марки каждый год выпускают обновлённые версии популярных моделей кроссовок, но разница между новинками и предыдущими моделями редко заметна, зато существенно отличается цена. Прошлогодняя модель обойдётся намного дешевле пары из новой коллекции. Выгодные цены вы найдёте в специализированных дисконтах и аутлетах.

Заказывать спортивные подарки у близких

Составьте лист желаний для друзей и родственников, в котором будут необходимые для вас элементы экипировки. А если спрашивают о желаемом подарке, но вы не готовы ответить чётко, то попросите подарочный сертификат в спортивный магазин.

Использовать спортивные вещи в повседневном образе

Использование спортивных вещей в повседневном стиле сейчас очень актуально. Сочетание красоты и практичности – одна из главных особенностей современной модной индустрии. Чтобы вещи сочетались с остальным гардеробом, отдайте предпочтение однотонной экипировке нейтральных цветов.

Яркие принты и мотивирующие надписи выглядят эффектно, но за пределами спортивного зала они могут показаться агрессивными. Кроме того, внедрение спортивной одежды в гардероб позволит накопить средства на покупку качественной обуви для забегов, например.

Так стоит ли экономить на спортивной экипировке?

Тренировки требуют особого внимания ко всем критериям. Форма также играет немаловажное значение. Она не должна стеснять движения, иначе занятия будут менее эффективными.

Если одежда сделана из некачественного синтетического материала, то нарушается амортизация, что напрямую влияет на физическое состояние спортсмена. Кроме того, дешёвый спортивный костюм может потерять форму после первой стирки и порваться в ненужный момент.

Ношение некомфортных кроссовок повышает риск получения травм, а на дальние расстояния в таких вы вряд ли сможете отправиться.

Наталья Минаева фитнес-тренер Если у человека есть желание заниматься спортом, но его достаток не позволяет купить красивую спортивную форму, из-за чего он не приобретает абонемент в зал, то лучше сэкономить на экипировке. Оплатить занятия и тренера намного важнее покупки дорогостоящей формы. Тем более в наше время есть множество магазинов, где спортивная одежда продаётся по приемлемым ценам, и по качеству она не уступает. Главное, на что нужно обратить внимание при покупке – впитывание влаги и комфорт. Форма в первую очередь должна мотивировать к тренировкам.