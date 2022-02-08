Оригами превратилось в спорт. История бумажной авиации от первых моделей до турниров

Предположительно, первыми, кто придумал и научился делать фигурки из бумаги, были жители Древнего Китая, поскольку и бумага появилась там. В 105 году нашей эры китайский сановник династии Хань — Цай Лунь — изобрёл бумагу.

На протяжении долгого времени этот вид искусства был частью религиозных обрядов, а после стал доступен только людям из высших сословий, и это считалось одной из черт хорошего воспитания.

Самый большой вклад в развитие и популяризацию умения складывать фигурки из бумаги — оригами — внесла Япония. Официальные инструкции по сборкам были напечатаны в книге Акисато Рито «Тайна сворачивания тысячи журавлей» в 1797 году.

Фото: unsplash.com/@dev_irl

Идеи о «покорении неба»

Мысли о покорении воздушного пространства всегда привлекали людей, все хотели летать как птицы. Абсолютно точно одним из тех, кто внёс свой вклад в изобретение летательных аппаратов, был Леонардо Да Винчи. В его рисунках-набросках фигурировал орнитоптер — воздушное судно из пергаментной бумаги.

Есть интересный факт. В 1899 году в гонку за небо включаются братья Райт. Они, по примеру Джорджа Кейли (английский изобретатель-авиатор, первым совершивший полёт на управляемом планере), для своих тестов и изучения аэродинамики использовали небольшие летательные модели. Но если в случае Кейли это были льняные планеры и шесты, то у Райтов — бумажные самолётики и аэродинамические трубы.

Знаковые годы для бумажной авиации

В начале 30-х годов крылья из бумаги были обязаны как минимум двум людям: английскому художнику и инженеру Уоллису Ригби и изобретателю Джеку Нортропу.

Тогда Ригби спроектировал свой первый самолётик, а затем старался делать модели, которые действительно летали, а не просто были красивыми изделиями на полке. Известность ему принесло то, что несколько издательств стали публиковать его простейшие модели, которые мог собрать любой человек.

Что касается Джека, он использовал бумажные самолётики для тестов перед конструированием настоящих и больших воздушных судов.

Фото: Denis Klero / Red Bull Content Pool

Самолётики и рекорды Гиннесса

Казалось бы, обычный лист бумаги, простая забава для большинства людей, но получилось так, что с помощью бумажной авиации можно показывать результаты, которые потом занесут в Книгу рекордов Гиннесса.

По продолжительности полёта рекорд закреплён за Такуа Тодда — главой ассоциации оригами-самолётов Японии. В 2009 году он смог запустить бумажный снаряд, который продержался в воздухе 29,2 секунды.

Рекорд по дальности полёта принадлежит Джо Аюбу. В 2012 году американский квотербек сумел запустить самолётик на расстояние 69,14 метра. Примечательно, что бумажную модельку для Джо сложил Джон Коллинз — человек, сделавший создание самолётиков делом всей своей жизни. Он придумал схему самолётика-рекордсмена и назвал его в честь своей жены — «Сюзанна».

Что с самолётиками сейчас?

В наши дни бумажная авиация только продолжает набирать обороты и покорять сердца людей. Эта забава стала больше уходить в спорт, а люди, запускавшие самолётики в свободное время, превратились в настоящих атлетов.

Начиная с 2006 года в «Ангаре-7», расположенном в аэропорту Зальцбурга, проходит чемпионат мира по запуску бумажных самолётиков Red Bull Paper Wings. Соревнование достигло таких масштабов, что в 2022 году в нём примут участие спортсмены из 64 стран. Россия — одна из них.

Фото: Filip Nagy / Red Bull Content Pool

Правила чемпионата гласят:

состязания проводятся в закрытом помещении, которое исключает наличие неконтролируемых потоков воздуха и работающих систем вентиляции и кондиционирования: ничто не должно мешать или помогать снарядам в момент полёта;

самолётики должны быть сложены из одного стандартного листа бумаги А4 и весить не более 100 граммов;

лист бумаги разрешается только сгибать. Разрывы, разрезы, склеивания, утяжеления в виде скоб и скотча строго запрещены.

Редакция пробует

За время изучения истории самолётостроения из бумаги наша редакция прониклась идеей запуска, и мы решили испробовать себя в роли пилотов.

На чемпионате мира Red Bull Paper Wings существует три разных зачёта, в которых можно принять участие: дальность полёта, длительность и аэробатика (отборочные соревнования проходят онлайн).

Потратив немного времени на поиски интересных схем для складывания, я остановился на следующих:

Для дальности полёта

Эта схема в точности похожа на ту, которую запускал Джо Аюб, чтобы поставить рекорд Гиннесса по дальности полёта. Привлекло то, насколько она проста: без лишних загибов и заломов. Но, к сожалению, я не обладаю теми физическими навыками и характеристиками, которые есть у Джо. Поэтому и результат далековат от рекорда. Моделька улетела на 9,5 метров.

Для длительности полёта

Вторая схема опять же реплика самолётика, который поставил рекорд на время полёта. Изначально казалось, что здесь могут появиться трудности на этапе подготовки. Но, как мы знаем, всё гениальное — просто. Чего здесь действительно не хватило, так это пространства и отточенной техники броска. Самолёт продержался в воздухе 2,49 секунды.

На мировом финале в 2019 году Ярослав Кислов смог поставить личный рекорд в дисциплине «дальность полёта» и отправить самолётик на 45,97 метра, что позволило ему подняться на пятую строчку мирового рейтинга и попасть в топ-10 финалистов 2019 года.

Фото: Denis Klero / Red Bull Content Pool

Судьба национальной сборной в твоих руках

Да, у России есть шансы заявить о себе на предстоящем чемпионате мира Red Bull Paper Wings. В этом году отборочные соревнования пройдут в восьми городах нашей страны:

Москва: восемь отборочных этапов;

Санкт-Петербург: восемь отборочных этапов;

Казань: три отборочных этапа;

Новосибирск: три отборочных этапа;

Ростов-на-Дону: три отборочных этапа;

Нижний Новгород: два отборочных этапа;

Екатеринбург: два отборочных этапа;

Владивосток: один отборочный этап.

Финалисты этих состязаний встретятся в Москве на национальном финале, по итогам которого будет определён состав сборной России. Команда отправится на мировой финал Red Bull Paper Wings в легендарный «Ангар-7».