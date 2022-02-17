5 проверенных способов полюбить спорт раз и навсегда

Для этого необязательно вводить пробежки в 7 утра в привычку.

Вряд ли кто-то поспорит с фразой «движение – это жизнь». Здоровье, качество жизни, настроение и успехи в работе — это зависит от физической активности. В статье мы постараемся убедить читателей в том, что спорт помогает не просто быть «‎в ресурсе», и расскажем о способах полюбить тренировки вместе с опытным тренером.

Елена Старостина фитнес-тренер, диетолог Я работаю тренером уже более восьми лет. И, наверное, 90% людей, которые приходят в зал, не любят спорт.

Часто мы сталкиваемся с попытками избежать тренировок. Оправдываемся тем, что у нас нет настроения, специального оборудования или нам просто негде заниматься спортом. Однако в мире огромный выбор активностей на любой вкус, которые не требуют вышеперечисленного. Для значительного количества упражнений нужен просто коврик.

Предлагаем начать с нескольких простых привычек.

Ходить пешком

Начать внедрять спорт в жизнь поможет обычная ходьба. Попробуйте пройтись пару кварталов пешком вместе с любимой музыкой в наушниках или интересной аудиокнигой, вместо того чтобы проехать это расстояние на машине.Так вы сэкономите время, проведённое в пробках или в поисках места для парковки.

Фото: istockphoto.com

Согласно исследованию британских учёных, ходьба повышает прочность сосудов, стабилизирует уровень холестерина и снижает вероятность возникновения инфаркта.

Будет отлично, если вы вознаградите себя стаканчиком любимого кофе.

Вместе веселее

Занятия спортом проходят веселее в компании. Друзья помогут следовать расписанию тренировок и меньше их пропускать, ведь гораздо сложнее не пойти на пробежку или в спортзал, если на тебя надеются. Кроме того, друзья сохранят мотивацию и поддержат в новых начинаниях.

Атмосфера тренировок полюбится и пробудит желание продолжать заниматься.

Простые упражнения

Необязательно составлять сложный план тренировок. Полезно сконцентрироваться на простых упражнениях, сосредоточиться на качестве выполнения. Бросьте себе вызов, и даже лёгкие нагрузки через время позволят заметить первые результаты.

Фото: istockphoto.com

Даже обычные приседания уже снижают риск смертности. Об этом говорится в исследовании Йоркского университета. Учёные считают, что чем больше мы приседаем, тем дольше живём.

Специальная одежда

Настоящее мучение — заниматься спортом в натирающем бюстгальтере или плавать без подходящих очков. Спортивная одежда настроит на нужный лад и сделает тренировки комфортнее.

Фото: istockphoto.com

Ассоциации с занятиями будут возникать, когда вы наденете спортивный наряд. Правильная одежда сделает тренировки приятнее.

Идеальное время для занятий

Важно соблюдать биоритмы организма. У каждого человека индивидуальный режим: не всем комфортно заниматься строго в ранние часы или вечернее время. Рекомендуем попробовать разное время для тренировок. Возможно, именно утренняя зарядка станет любимой частью дня, поможет настроиться на рабочий лад.

Таким образом, начав с ходьбы пешком, можно добиться серьёзных спортивных результатов. Главное — правильно поставить цель и верно ей следовать. Спорт как полезная привычка в жизни приносит удовольствие.

Елена: Все люди по своей природе ленивы. Даже профессиональные спортсмены ленивы, просто у них есть дисциплина. Наверное, мы не любим спорт до того момента, пока не увидим первых результатов. Но чтобы любить спорт дальше, нужна следующая мотивация. Ставишь цель — добиваешься. Ставишь другую цель – и так до бесконечности.

Редко-редко кто-то кайфует и тащится от самой физической работы, упражнений, походов в зал. Обычно люди любят результаты, которые даёт спорт. Это здоровье, крепкость, физическая выносливость, конечно, красивое тело. Взять меня. Я тренер и профессиональный спортсмен с большим стажем. Я тоже физические упражнения люблю иногда, когда есть настроение. Но целиком меня двигает мотивация, какой я себя хочу видеть. Только это. Можно полюбить спорт, только если знать эту цель.