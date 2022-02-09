5 необычных развлечений народов мира, которые можно освоить только в холода

Зима – одно из лучших времён года, особенно для любителей зимнего спорта. Но если вам надоели привычные активности, предлагаем окунуться в детство и попробовать необычные забавы разных народов мира. Вот шесть диковинных и в то же время увлекательных занятий, недоступных в тёплое время года.

Зимний сёрфинг

Где популярен: Россия

Фото: istockphoto.com

Даниил Лобакин PRO-эксперт и амбассадор Спортмастер PRO, кандидат в мастера спорта Из необычных зимних спортивных активностей – зимний сёрфинг – «arctic surf» в холодных морях. Его практикуют на дальневосточном побережье, на Чёрном и Балтийском морях. Особой популярностью пользуется Камчатка – сюда сёрферы едут не только за экстремальным катанием, но и за необычными пейзажами, когда горы покрыты снегом. Для такого развлечения необходима особая экипировка – очень плотный гидрокостюм с капюшоном, специальные ботинки и варежки.

Финские сани

Где популярны: Финляндия, Россия

Фото: istockphoto.com

Это высокие сани, которые представляют собой конструкцию из стула на двух лыжах. На них можно кататься как в одиночку, так и в паре – когда один человек сидит, а другой толкает сани с горы вниз. Маршруты по вкусу – плотный слой снега, ледовый путь, пологая или рельефная дорожка. Традиционное зимнее развлечение очень популярно в Финляндии, но скандинавский инвентарь можно найти и во многих городах России.

Конный скиджоринг

Где популярен: Норвегия

Фото: istockphoto.com

Катание на лыжах в упряжке с лошадьми по достоинству оценят любители острых ощущений. Родина ездового вида спорта – Норвегия, где раньше обитатели страны использовали животных для перевозки еды и груза. Позже способ передвижения превратился в отдельный вид спорта, когда лошадь тянет за собой лыжника по трассе с полосой препятствий. Лыжника оценивают не только по времени, но и по его способности преодолевать препятствия на своём пути. Победителям чаще всего вручают денежные призы. В 1928 году дисциплина была представлена на зимних Олимпийских играх.

Юкигассен

Где популярен: Япония, Россия

Командный вид спорта зародился в Японии в 1980-х, но зимняя забава популярна и у нас. В Москве такие поединки проводятся каждый год. Японская версия игры в снежки: две команды по семь человек. Главная цель – захватить флаг противника на другом конце площадки, не попав при этом под «бомбардировку» снежками. Игроки носят специальные защитные шлемы, похожие на хоккейные.

Вок-рейсинг

Где популярен: Германия

Что такое вок, знают многие, но мы напомним. Это круглая глубокая китайская сковородка для приготовления традиционных блюд. Изобретательный народ решил использовать эту посуду для скоростного спуска по снежному склону. Вскоре зимнее развлечение стало частью профессиональных соревнований. Рейсеры носят защитную экипировку, похожую на хоккейную. Перед спуском китайская сковородка, конечно, укрепляется и заполняется эпоксидной смолой. Всё-таки участники едут со скоростью почти 120 км в час – и безопасность тут важна.