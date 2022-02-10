Тайм-аут в тренировках: как перерыв в занятиях спортом повышает работоспособность?

Для восстановления работоспособности нам необходим отдых. Такое правило относится и к спорту. Регенерация потраченных сил после интенсивных тренировок или соревнований нужна, чтобы вернуться к прежней производительности и улучшить свои спортивные показатели. Мы привыкли думать, что прогресс можно почувствовать только при регулярных физических занятиях, но это неверное утверждение. Перерыв в занятиях спортом играет важную роль в повышении работоспособности.

В этой статье мы расскажем о том, как понять, что вам следует отдохнуть и почему не стоит оставлять эти знаки организма без внимания.

Екатерина Гилевская психотерапевт Важно помнить, для каждого человека существует свой идеальный отдых. Тут не стоит брать какую-то готовую схему, есть риск, что она вам не подойдет.

Что происходит в организме во время отдыха?

После интенсивных занятий спортом запасы энергии истощаются, а мышечная ткань сильно обезвоживается. В этом случае вам нужна суперкомпенсация – понятие, которое активно используется в спортивном лексиконе и означает, что во время отдыха от спорта небольшие повреждения и микротравмы заживают, а организм возвращается к состоянию, которое было до тренировок.

Качественный отдых помогает повысить исходное состояние организма и подготовить его к следующей задаче, улучшая уровень производительности. Если разумно распределять периоды нагрузок и отдыха, то со временем работоспособность организма увеличится, а имеющиеся навыки дойдут до совершенства.

Как понять, что вам нужен тайм-аут?

Пренебрежение отдыхом влияет не только на снижение уровня работоспособности. Человек истощается, становится восприимчивым к инфекциям и чаще испытывает боль в мышцах и суставах. Более того, отсутствие отдыха негативно сказывается на гормональном балансе: уровень гормонов роста снижается, а гормонов стресса – повышается.

Также на фоне гормональной нестабильности могут возникнуть проблемы с весом. Несмотря на занятия спортом, избавиться от лишних килограммов будет сложнее.

Екатерина Гилевская психотерапевт В современном ритме жизни сложно заметить свою усталость. Более того, фраза «я устал(а)!» часто воспринимается как признак лени или недостаточной работоспособности. Поэтому человек часто игнорирует любые признаки усталости и обращает на них внимание, когда уже слишком поздно и наступает выгорание.

Помните, что быть уставшим – не модно.

Когда чувствуете усталость, то необходимо срочно взять паузу, выходной или уйти в отпуск. Признаками того, что нужно расслабиться, являются чувство постоянной вялости, непонятная фоновая тревога, отсутствие интереса к ранее любимым делам, недостаточная бодрость, несмотря на полноценный сон, постоянное раздражение на себя, людей и мир вокруг, чувство, что вы не справляетесь, на вас много навалилось и вы будто подводите окружающих, ощущение, что вы будто потеряли уверенность в себе.

Если отдых не помог, обратитесь за помощью к психологу. Возможно, в вашем случае одного отдыха недостаточно и нужна поддержка специалиста.

Существует ли формула идеального отдыха?

Если раньше отдых ассоциировался с лежанием на диване с книгой в руках, то сейчас стали активно внедряться другие способы расслабления. Благодаря популяризации биохакинга появилось множество вариантов для восстановления. Например, использование компрессионной одежды после занятий спортом, применение массажных роликов для улучшения циркуляции крови и снятия напряжения, а также посещение криосауны. Однако основой эффективного восстановления по-прежнему являются хороший сон и здоровое питание.

Иван Бородин спортивный функционер, шесть дней в неделю играет в сквош Я стараюсь соблюдать режим сна. Если сплю восемь часов в день, проживаю день намного энергичнее, чем тот, когда сплю меньше. Кроме этого, я сокращаю число тренировок по сквошу, делаю заминки и массажи, обязательно посещаю баню. Не зря говорят, что в здоровом теле здоровый дух, поэтому важно сочетать духовные практики с уходом за телом. Тело любит, когда о нём думают и заботятся.

Отдыхать — это тяжёлый труд.

Для того чтобы быть в форме и чувствовать себя отдохнувшим, важно выработать здоровый режим сна: от семи до девяти часов. Сон важен как для физической, так и для умственной активности. Ведь спорт – это не только наращивание мышц, но и развитие когнитивных навыков, позволяющих постигать новые комбинации, трюки и движения и следить за происходящим в ринге, на поле или площадке.

Что касается питания, то во время отдыха нужно придерживаться основного правила – соблюдать уже привычный режим и стараться употреблять еду, которая комфортно и быстро переваривается. В частности, постарайтесь употреблять достаточное количество белков, необходимых для поддержания и восстановления тканей. Старайтесь избегать снеков и тяжёлой пищи.

Если у вас нет возможности перекусить, можно заменить перекус качественными протеиновыми коктейлями. Но помните, что лучше всегда придерживаться сбалансированной диеты.

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Если вышеупомянутые способы отдыха вам не подходят, попробуйте заняться несложными упражнениями: мягкая йога, неспешная езда на велосипеде или прогулки на свежем воздухе. Главное, что вы должны быть расслаблены и настроены на отдых.

Екатерина Гилевская психотерапевт Отдых не равно ничегонеделание, бездействие и уход от работы. Он должен быть запланирован в вашем расписании, как и любое другое дело. Отдыхать необходимо регулярно, до того, как вы почувствуете сильную усталость. Лучше короткие и частые перерывы, чем один и длинный. А ещё отдых — это смена деятельности. Например, если вы целый день сидите на созвонах, лучшим переключением для вас будет побыть в тишине и уделить время физической активности.

Качественный и своевременный отдых помогает предотвратить соматические и психические заболевания, продлевает молодость и помогает быть устойчивым к стрессу. Заботьтесь о себе и не пренебрегайте отдыхом!