Как провести День влюблённых? 4 идеи для самых активных парочек

Как провести 14 февраля со своей половинкой? Куда поехать и чем заняться?



Отвечает путешественник со стажем.

Романтический праздник совсем близко, поэтому уже сейчас стоит задуматься о том, как провести День влюблённых вместе со своей половинкой. Мужчины уже наверняка штурмуют ювелирные и цветочные магазины, но, кроме этого, хорошим подарком для любимой станет романтическое путешествие по живописным уголкам России. Рассказываем, как провести этот день с пользой не только для отношений, но и для здоровья.

Катание на коньках, озеро Байкал

Никита Захаров путешественник со стажем, Marketing & E-com head сети кроссовок SuperStep Озеро Байкал — одно из главных «природных бриллиантов» нашей страны. Волшебный бирюзовый лёд с пузырьками не оставит равнодушным не только вашу половинку, но и вас. К востоку от острова, примерно в 10 км от берега, располагается самое глубокое место на Байкале. Между мысами Ижимей и Хара-Хушун глубина достигает 1680 м. Многие туристы считают этот маршрут одним из самых живописных. Представьте: ваша половинка и вы на коньках встречаете закат на байкальском льду. Удивительно!

Фото: instagram.com/ler_chek

Лыжи в экстрим-парке «Роза Хутор», Сочи

Что может быть лучше снежного приключения вместе с любимым человеком? Утром скатиться с горы на лыжах и поваляться в снегу, а вечером сходить вдвоём на массаж или выпить согревающего глинтвейна. Парк «Роза Хутор» в Сочи считается отличным решением для такого отдыха. Если вы экстремалы и жаждете чего-то увлекательного и незабываемого, но при этом любите расслабиться, это место станет для вас раем. 14 февраля курорт планирует провести квест, посвящённый Дню всех влюблённых. Для желающих повеселиться будут организованы зажигательные сеты от DJ, выступление go-go, а также шоу-программа.

Фото: instagram.com/rosakhutor

Катание на санях с хаски, Москва

Никита: Как очаровать свою любимую без цветов и бриллиантов? На этот вопрос вы найдёте ответ в парке Раменское. Здесь вас ждёт неподдельная северная романтика — катание на санях, запряжённых милыми и пушистыми хаски, которых потом можно будет погладить и обнять. Любая девушка от такого подарка будет в восторге! А после катания вы сможете запечатлеть этот счастливый момент.

Фото: istockphoto.com

Полёт на параплане, Подмосковье

Если вы обещали любимой звезду с неба, то волшебным подарком для неё станет полёт на параплане. Зима — отличное время для того, чтобы полюбоваться прекрасными видами с высоты птичьего полёта. Во благо вашей безопасности и комфорта работает целая команда, поэтому не стоит бояться. Если вы парочка экстремалов, то смело записывайтесь на полёт. После такого воздушного приключения ваша жизнь разделится на «до» и «после». Открывающиеся пейзажи в сочетании с диким драйвом заставят вас возвращаться за этим чувством снова и снова. Не зря говорят: «Кто один раз познал небо, уже никогда не сможет без него жить».