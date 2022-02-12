4 эффективных упражнения для красивых ягодиц. Приседания не предлагаем
12 февраля 2022, 20:15 МСК
При правильном выполнении они помогут привести мышцы в тонус и отлично подтянуть попу.
Если вы хотите накачать красивые ягодицы, а приседания уже надоели, пора менять тренировочный план. Мы подготовили подборку из четырёх небанальных упражнений для упругих ягодиц.
супервайзер и мастер-тренер тренажёрного зала World Сlass
С точки зрения анатомии и биомеханики у каждой мышцы есть определённые функции. Для того чтобы максимально эффективно выполнить упражнения для проработки мышечной группы, нужно делать именно те движения, которые обычно и выполняет мышца.
Тяга на прямых ногах
Главное движение при выполнении этого упражнения происходит в тазобедренном суставе. Выполняем его не за счёт приседания, а за счёт наклона.
Техника выполнения:
исходное положение — стоя на прямых ногах. Если не хватает нагрузки, добавляем гантели или штангу; на вдохе сгибаем тело вниз в тазобедренном суставе. Таз тянется назад; на выдохе возвращаемся в исходное положение. Подъём происходит за счёт мышц ног; на подъёме происходит сокращение мышц задней поверхности бедра и ягодичных. Выполнение упражнения при задействовании спины и поясницы — неправильное.
Фото: istockphoto.com
Зашагивание на тумбу
В поисках платформы не стоит гнаться за высотой. Тумба должна быть ниже уровня коленного сустава.
Техника выполнения:
ставим одну ногу на платформу. Допустимо придерживаться за объекты, находящиеся рядом; зашагиваем на тумбу. Важно: отрыв от пола происходит за счёт ноги, находящейся на тумбе, а не за счёт отталкивания второй ногой от пола; вытягиваемся в длину, задействуем ягодичные мышцы; опускаемся в исходное положение.
Фото: istockphoto.com
Плечевой мост
Техника выполнения:
исходное положение — лёжа на спине; на выдохе отрываем таз от пола. Опора тела остаётся на плечах и стопах; опускаемся в исходное положение.
При отрыве таза важно чувствовать работу ягодичных мышц.
Фото: istockphoto.com
Шаги в полуприседе
Это статодинамические упражнение. При желании выполняем с фитнес-резинкой.
Техника выполнения:
опускаемся в положение полуприседа, согнув ноги в коленях; сохраняем положение спины, не сутулимся, не округляем спину; выполняем несколько шагов в одну сторону, затем возвращаемся; можно чередовать шаги и делать один вправо, а потом сразу же один влево.
При регулярных тренировках и правильном выполнении этих упражнений результат не заставит себя долго ждать.