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Необычные, но эффективные упражнения для ягодиц: как накачать красивую попу

4 эффективных упражнения для красивых ягодиц. Приседания не предлагаем
Елена Скоблова Владислава Толмачёва
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Упражнения на ягодицы
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При правильном выполнении они помогут привести мышцы в тонус и отлично подтянуть попу.

Если вы хотите накачать красивые ягодицы, а приседания уже надоели, пора менять тренировочный план. Мы подготовили подборку из четырёх небанальных упражнений для упругих ягодиц.

<a href="https://www.championat.com/authors/4745/1.html">Елена Скоблова</a>
Елена Скоблова
супервайзер и мастер-тренер тренажёрного зала World Сlass

С точки зрения анатомии и биомеханики у каждой мышцы есть определённые функции. Для того чтобы максимально эффективно выполнить упражнения для проработки мышечной группы, нужно делать именно те движения, которые обычно и выполняет мышца.

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Тяга на прямых ногах

Главное движение при выполнении этого упражнения происходит в тазобедренном суставе. Выполняем его не за счёт приседания, а за счёт наклона.

Техника выполнения:

  • исходное положение — стоя на прямых ногах. Если не хватает нагрузки, добавляем гантели или штангу;
  • на вдохе сгибаем тело вниз в тазобедренном суставе. Таз тянется назад;
  • на выдохе возвращаемся в исходное положение. Подъём происходит за счёт мышц ног;
  • на подъёме происходит сокращение мышц задней поверхности бедра и ягодичных. Выполнение упражнения при задействовании спины и поясницы — неправильное.

Фото: istockphoto.com

Зашагивание на тумбу

В поисках платформы не стоит гнаться за высотой. Тумба должна быть ниже уровня коленного сустава.

Техника выполнения:

  • ставим одну ногу на платформу. Допустимо придерживаться за объекты, находящиеся рядом;
  • зашагиваем на тумбу. Важно: отрыв от пола происходит за счёт ноги, находящейся на тумбе, а не за счёт отталкивания второй ногой от пола;
  • вытягиваемся в длину, задействуем ягодичные мышцы;
  • опускаемся в исходное положение.

Фото: istockphoto.com

Плечевой мост

Техника выполнения:

  • исходное положение — лёжа на спине;
  • на выдохе отрываем таз от пола. Опора тела остаётся на плечах и стопах;
  • опускаемся в исходное положение.

При отрыве таза важно чувствовать работу ягодичных мышц.

Фото: istockphoto.com

Шаги в полуприседе

Это статодинамические упражнение. При желании выполняем с фитнес-резинкой.

Техника выполнения:

  • опускаемся в положение полуприседа, согнув ноги в коленях;
  • сохраняем положение спины, не сутулимся, не округляем спину;
  • выполняем несколько шагов в одну сторону, затем возвращаемся;
  • можно чередовать шаги и делать один вправо, а потом сразу же один влево.

При регулярных тренировках и правильном выполнении этих упражнений результат не заставит себя долго ждать.

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