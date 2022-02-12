4 эффективных упражнения для красивых ягодиц. Приседания не предлагаем

При правильном выполнении они помогут привести мышцы в тонус и отлично подтянуть попу.

Если вы хотите накачать красивые ягодицы, а приседания уже надоели, пора менять тренировочный план. Мы подготовили подборку из четырёх небанальных упражнений для упругих ягодиц.

Елена Скоблова супервайзер и мастер-тренер тренажёрного зала World Сlass С точки зрения анатомии и биомеханики у каждой мышцы есть определённые функции. Для того чтобы максимально эффективно выполнить упражнения для проработки мышечной группы, нужно делать именно те движения, которые обычно и выполняет мышца.

Тяга на прямых ногах

Главное движение при выполнении этого упражнения происходит в тазобедренном суставе. Выполняем его не за счёт приседания, а за счёт наклона.

Техника выполнения:

исходное положение — стоя на прямых ногах. Если не хватает нагрузки, добавляем гантели или штангу;

на вдохе сгибаем тело вниз в тазобедренном суставе. Таз тянется назад;

на выдохе возвращаемся в исходное положение. Подъём происходит за счёт мышц ног;

на подъёме происходит сокращение мышц задней поверхности бедра и ягодичных. Выполнение упражнения при задействовании спины и поясницы — неправильное.

Фото: istockphoto.com

Зашагивание на тумбу

В поисках платформы не стоит гнаться за высотой. Тумба должна быть ниже уровня коленного сустава.

Техника выполнения:

ставим одну ногу на платформу. Допустимо придерживаться за объекты, находящиеся рядом;

зашагиваем на тумбу. Важно: отрыв от пола происходит за счёт ноги, находящейся на тумбе, а не за счёт отталкивания второй ногой от пола;

вытягиваемся в длину, задействуем ягодичные мышцы;

опускаемся в исходное положение.

Фото: istockphoto.com

Плечевой мост

Техника выполнения:

исходное положение — лёжа на спине;

на выдохе отрываем таз от пола. Опора тела остаётся на плечах и стопах;

опускаемся в исходное положение.

При отрыве таза важно чувствовать работу ягодичных мышц.

Фото: istockphoto.com

Шаги в полуприседе

Это статодинамические упражнение. При желании выполняем с фитнес-резинкой.

Техника выполнения:

опускаемся в положение полуприседа, согнув ноги в коленях;

сохраняем положение спины, не сутулимся, не округляем спину;

выполняем несколько шагов в одну сторону, затем возвращаемся;

можно чередовать шаги и делать один вправо, а потом сразу же один влево.

При регулярных тренировках и правильном выполнении этих упражнений результат не заставит себя долго ждать.