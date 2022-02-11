Эта проблема всё чаще встречается у молодёжи.

Ожирение может возникнуть даже при нормальном весе. Как это работает

Что такое саркопеническое ожирение? Кто к нему предрасположен?



Разбираемся вместе с врачом.

Обычный день современного человека полон различных факторов, вредных для здоровья. Сидячий образ жизни, употребление фастфуда, длительное нервное напряжение могут привести к накоплению лишних килограммов и развитию многих болезней. Частым диагнозом при таком образе жизни становится ожирение, в частности саркопеническое. Раньше недуг поражал только пожилых, но теперь всё чаще встречается и у молодых. Спросили врача, что это за явление и как этого можно избежать.

Ирина Терещенко к. м. н., врач клинической лабораторной диагностики СИТИЛАБ У людей с саркопеническим ожирением вес может быть норме, но вот качество тела — нет. Такую фигуру часто называют «скинни фэт» или «толстая худышка».

Чем отличается саркопеническое ожирение от обычного?

Ожирение — это заболевание, характеризующееся избыточным количеством жировой ткани в организме. В случае саркопенического ожирения не только накапливается жир, но и уменьшается мышечная ткань. То есть сила и выносливость снижаются ещё больше, поскольку низкая масса скелетных мышц сочетается с высоким процентом жира.

Ирина: Такое явление характерно для людей более старшего возраста, имеющих гормональные изменения и хронические заболевания. С возрастом объём мышечной ткани уменьшается, а вместе с тем и замедляются метаболические процессы. К 65 годам мы теряем примерно 30-40% мышц, при этом жировая ткань к этому возрасту имеет свойство накапливаться и достигать пикового объёма. В преклонном возрасте слой подкожно-жировой клетчатки уменьшается, а содержание висцерального (внутреннего) жира растёт.

Но! Всё чаще саркопеническое ожирение диагностируется среди молодых. Причины кроются в малоподвижном образе жизни, гормональных нарушениях, несбалансированном питании (в том числе строгих диетах). Визуально человек необязательно выглядит толстым, но при этом может страдать ожирением.

В чём опасность саркопенического ожирения?

Появляется риск развития метаболического синдрома, при котором происходит сбой углеводного, белкового и липидного обмена.

Развивается инсулинорезистентность — когда организм перестаёт реагировать на инсулин должным образом и нарушается обмен веществ.

Снижаются силовые показатели.

Увеличивается вероятность травмирования и смертности.

Фото: unsplash.com/@erwans_socks

Как определить болезнь и избежать этого?

Ирина: Диагностировать саркопеническое ожирение можно с помощью исследования мышечной массы и силы мышц, а также с помощью УЗИ и лабораторных исследований. В первую очередь нужно проверить уровень сахара и жиров в крови, половые гормоны и гормоны щитовидной железы.

Чтобы избежать этой проблемы, нужно нормализовать рацион, обогатить его белковой пищей, правильными углеводами и клетчаткой. Умеренная, но постоянная физическая активность помогает регулировать баланс между потребляемой и затрачиваемой энергией. Ежегодные профилактические осмотры и анализы смогут выявить изменения на ранней стадии и предотвратить серьёзные последствия.