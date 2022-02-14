7 причин попробовать спортивное скалолазание. Оно подходит практически всем

Чем интересно спортивное скалолазание? Почему его стоит попробовать?



Отвечают профессиональные тренеры.

Этот вид спорта — отличная альтернатива тренажёрному залу. Взбираясь на стену по специальным выступам, вы не только отлично прокачаете тело, но и разовьёте разные полезные скилы, которые потом пригодятся в жизни.

Чем скалолазание отличается от альпинизма?

Евгений Евсеев главный тренер и руководитель скалодрома «Старая Школа» в Москве Суть процесса заключается в преодолении некоего скального маршрута так называемым «свободным лазанием», т.е. силами собственного тела и без помощи специального снаряжения, облегчающего подъём. Всё страховочное снаряжение скалолаза используется для обеспечения безопасности, но не для упрощения подъёма — в этом главное отличие спортивного скалолазания от альпинизма.

Для тренировок вдали от скал в середине прошлого века в Европе и США понемногу начали появляться небольшие тренировочные базы — скалодромы. Это закрытые или открытые площадки с искусственными стенами для лазания, изготовленными из фанеры или пластика. Там можно обучиться навыкам работы со снаряжением, освоить технику лазания и развить необходимую силу.

Фото: istockphoto.com

Евгений: Сейчас в большинстве развитых стран скалолазание является очень популярным видом спорта и активного отдыха. Например, если вы работаете в какой-то компании в Лондоне, то примерно каждый пятый ваш коллега увлекается этим видом спорта. Россия в этом плане находится на стартовой позиции, но темпы развития за последние 10 лет говорят о многом.

Борис Иноземцев профессиональный тренер по скалолазанию Бытует мнение, что каждый альпинист должен хотя бы немного побывать в шкуре скалолаза, выучить основную технику, освоить базовые навыки. А вот скалолазу совершенно необязательно ходить в горы, чтобы оттачивать своё мастерство. Достаточно лишь выбрать скалодром по вкусу и стремиться к новым вершинам.

Скалолазание – прекрасная альтернатива фитнесу. Это увлекательный и многогранный вид спорта, который ко всему прочему вошёл в программу Олимпиады-2020 в Токио!

Вот несколько причин, по которым стоит заниматься спортивным скалолазанием.

Лёгкое начало

Евгений: Для того чтобы влиться в процесс и быть своим среди скалолазов, совсем не обязательно заниматься этим с детства. Достаточно записаться на скалодром на вводное занятие с инструктором. С помощью тренера возможно постичь все необходимые азы даже за час. Конечно, совершенству нет предела, но для старта не требуется совершенно никакой подготовки.

Фото: «СРК Энергия Высоты»

Хорошая альтернатива фитнесу

Евгений: Скалолазание схоже по типу нагрузки со спортивной гимнастикой, а все знают, насколько физически развиты гимнасты. В процессе тренировок скалолаз гармонично развивает тело. При этом спортсмен учится им владеть, а не просто гонится за красотой. Те, кто видел телепроекты вроде «Русский ниндзя» или подобные, где соревнуются представители разных видов спорта, тот знает — скалолазание всегда в топе.

Борис: Этот вид спорта формирует фигуру, ведь во время подъёма работает каждая мышца. Даже включая те, которые обычно бездействуют. Мышцы работают, не оказывая нагрузки на позвоночник, что важно. Для девушек это вообще уникальный вид спорта. Скалолазание позволяет создать фигуру мечты, не скучая и не «убиваясь» на тренажёрах. Занимаетесь на скалодроме три раза в неделю – смело отказывайтесь от абонемента в тренажёрный зал.

Покорение скалолазных трасс прекрасно развивает гибкость и координацию, ведь задача спортсмена – забраться как можно выше, а для этого нужно ловить баланс, передвигаясь по зацепкам.

Фото: istockphoto.com

Разнообразие тренировок

Борис: Тренировки не будут однообразными, ведь можно лазать как по ровным вертикальным стенкам, так и по нависаниям и интересным рельефам. И разнообразие страховок даёт свободу действий – подъём происходит либо со страхующим напарником, либо с помощью автоматической страховки. Существует боулдеринг — скалодром высотой не более 5 м — там страховка не нужна. В случае срыва спортсмен приземляется на специальные мягкие маты.

Развитие смекалки

Борис: Перед спортсменом постоянно возникают разнообразные координационные задачи. Поэтому важно не только просчитывать каждое движение, но и уметь анализировать ситуацию, оценивать трассу. Прохождение маршрута сравнивают с партией в шахматы, ведь каждый верный ход — перехват — приближает к победе.

Фото: «СРК Энергия Высоты»

Выработка силы воли и уверенности в себе

Борис: Пусть вы залезете на высоту не сразу. Но каждый раз это будет получаться выше, быстрее, техничнее. Как тут не быть довольным собой?

Волевые качества развивает почти любой спорт. Но в скалолазании, где цель кажется такой близкой и осязаемой, спортсмен из раза в раз прикладывает максимум усилий, чтобы достичь желаемого. Результат есть на каждой тренировке: вот два метра, а вот – уже три, а вот уже и сложный маршрут остался позади.

Фото: istockphoto.com

Это круто

Евгений: Согласитесь, когда вы говорите, что занимаетесь скалолазанием — это как минимум интригует. Никого не удивишь походами на фитнес или увлечением настольным теннисом.

Покорно всем возрастам

Евгений: В Европе я часто встречаю парочки пожилых людей на пенсии, которые продолжают лазать на скалах в своё удовольствие. Детские секции скалолазания принимают детей уже начиная с 2-3 лет.

Борис Иноземцев Фото: «СРК Энергия Высоты»

Борис: Занятия скалолазанием приносят детям положительные эмоции и помогают завести новых друзей. Радость от преодоления себя и достигнутого результата делают ребёнка счастливым после каждой тренировки, а привычка прикладывать усилия, включать смекалку и достигать поставленных целей окажется очень полезной в учёбе и в различных жизненных ситуациях. Разнообразие скалолазных задач позволяет любому найти себе интересные проекты по силам.

Приходите в ближайший зал и попробуйте этот вид спорта сами. Быть может, он захлестнёт с головой и вас.