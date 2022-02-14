Парная тренировка на всё тело для двоих: проводим День влюблённых на спорте

Предлагает вариант парной тренировки.
Сегодня 14 февраля, а это отличный повод провести тренировку со своей второй половинкой. Совместные занятия спортом помогут весело и продуктивно провести время вместе.
Мы предлагаем попробовать парное занятие. Вы, конечно, сможете прокачать своё тело и получить заряд энергии от своего партнёра. Но фишка тут вот в чём: зачастую от того, как вы делаете упражнение, зависит правильность и эффективность его выполнения вашим партнёром.
Фото: istockphoto.com
Приседания с выпрыгиванием
Техника выполнения:
- спина прямая, колени и стопы на ширине таза. Руки сгибаем в локтях перед собой;
- выполняем глубокое приседание, сохраняя спину прямой, в нижней точке бедро должно быть параллельно полу;
- из нижней точки на выдохе делаем взрывной рывок, выпрямляя ноги и подпрыгивая, руки в момент прыжка выпрямлены вдоль тела;
- опускаемся на полусогнутые ноги и сразу снова делаем приседание.
Делаем 2-3 подхода по 10 повторений.
Парные отжимания
Техника выполнения:
- встаём в упор лёжа. Если вы девушка, отжиматься можно с колен;
- одновременно выполняем отжимания. В верхней точке плечевой сустав находится над ладонью, в нижней – локти вдоль корпуса;
- в верхней точке вытягиваем руку вперёд и хлопаем ею по ладони партнёра, расположенной по диагонали;
- поднятие корпуса происходит на выдохе, пальцы рук направлены вперёд.
Делаем 2-3 подхода по 10 повторений.
Фото: istockphoto.com
Парные скручивания с касанием руками ноги
Техника выполнения:
- ложимся на спину друг напротив друга, выпрямляем руки и ноги. Ваши ноги должны лежать на полу, чередуясь с ногами партнёра;
- поясница прижата, руки над головой касаются пола;
- поднимаем сначала правую ногу, стараясь коснуться ею груди. Ладонями касаемся стоп;
- движение вверх делается на выдохе, вниз – на вдохе.
Делаем 2-3 подхода по 10-12 повторений.
Парные подскоки с одной ноги на другую
Техника выполнения:
- встаём друг напротив друга, наклоняемся вперёд и упираемся в ладони друг друга;
- синхронно выполняем подскоки, чередуя ноги;
- если ваш партнёр выполняет прыжок на левой ноге, вы, соответственно, выполняете его также на левой;
- бёдра стараемся поднимать как можно выше.
Делаем 2-3 подхода по 20-30 повторений.
Фото: istockphoto.com
Парные приседания
Техника выполнения:
- встаём друг напротив друга. Крепко хватаемся правой рукой за левую руку партнёра и отклоняемся назад;
- руки и спину сохраняем прямыми;
- выполняем глубокий присед. Свободной рукой стараемся коснуться пола;
- встаём и меняем руки: теперь берёмся левой рукой за правую руку партнёра;
- следим, чтобы во время приседа колено было над стопой.
Делаем 2-3 подхода по 10 повторений.
Фото: istockphoto.com
Подъёмы рук и ног лёжа на животе
Техника выполнения:
- ложимся на живот, макушкой тянемся вверх и вперёд, взгляд в пол;
- отрываем руки и ноги от пола. Поднимаем попеременно правую ногу и левую руку, потом левую ногу и правую руку;
- ягодицы напряжены, колени не касаются пола.
Делаем 2-3 подхода по 20-30 повторений.
Парные скручивания с хлопком
Техника выполнения:
- ложимся на пол друг напротив друга. Ноги сгибаем в коленях;
- поясница прижата, руки над головой касаются пола;
- поднимаем корпус вверх и своими ладонями касаемся ладоней партнёра, делая хлопок;
- медленно опускаемся в исходное положение.
Фото: istockphoto.com
Джампинг Джек
Техника выполнения:
- встаём прямо, ноги вместе, прямые руки соединены над головой;
- на вдохе выполняем прыжок и расставляем ноги широко врозь, руки разводим в стороны, слегка согнув их в локтях;
- на выдохе возвращаемся в исходное положение и повторяем это движение.
Делаем 2-3 сета по 20-30 повторений.
Подробное выполнение упражнений смотрите в видео.
Эта тренировка – отличный повод начать заниматься спортом вместе. Ведь вдвоём что-то делать всегда проще и веселее.