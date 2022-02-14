Парная тренировка на всё тело для двоих: проводим День влюблённых на спорте

Анастасия Сконечны автор проекта Go2Fit, элит-тренер World Class Предлагает вариант парной тренировки.

Сегодня 14 февраля, а это отличный повод провести тренировку со своей второй половинкой. Совместные занятия спортом помогут весело и продуктивно провести время вместе.

Мы предлагаем попробовать парное занятие. Вы, конечно, сможете прокачать своё тело и получить заряд энергии от своего партнёра. Но фишка тут вот в чём: зачастую от того, как вы делаете упражнение, зависит правильность и эффективность его выполнения вашим партнёром.

Фото: istockphoto.com

Приседания с выпрыгиванием

Техника выполнения:

спина прямая, колени и стопы на ширине таза. Руки сгибаем в локтях перед собой;

выполняем глубокое приседание, сохраняя спину прямой, в нижней точке бедро должно быть параллельно полу;

из нижней точки на выдохе делаем взрывной рывок, выпрямляя ноги и подпрыгивая, руки в момент прыжка выпрямлены вдоль тела;

опускаемся на полусогнутые ноги и сразу снова делаем приседание.

Делаем 2-3 подхода по 10 повторений.

Парные отжимания

Техника выполнения:

встаём в упор лёжа. Если вы девушка, отжиматься можно с колен;

одновременно выполняем отжимания. В верхней точке плечевой сустав находится над ладонью, в нижней – локти вдоль корпуса;

в верхней точке вытягиваем руку вперёд и хлопаем ею по ладони партнёра, расположенной по диагонали;

поднятие корпуса происходит на выдохе, пальцы рук направлены вперёд.

Делаем 2-3 подхода по 10 повторений.

Фото: istockphoto.com

Парные скручивания с касанием руками ноги

Техника выполнения:

ложимся на спину друг напротив друга, выпрямляем руки и ноги. Ваши ноги должны лежать на полу, чередуясь с ногами партнёра;

поясница прижата, руки над головой касаются пола;

поднимаем сначала правую ногу, стараясь коснуться ею груди. Ладонями касаемся стоп;

движение вверх делается на выдохе, вниз – на вдохе.

Делаем 2-3 подхода по 10-12 повторений.

Парные подскоки с одной ноги на другую

Техника выполнения:

встаём друг напротив друга, наклоняемся вперёд и упираемся в ладони друг друга;

синхронно выполняем подскоки, чередуя ноги;

если ваш партнёр выполняет прыжок на левой ноге, вы, соответственно, выполняете его также на левой;

бёдра стараемся поднимать как можно выше.

Делаем 2-3 подхода по 20-30 повторений.

Фото: istockphoto.com

Парные приседания

Техника выполнения:

встаём друг напротив друга. Крепко хватаемся правой рукой за левую руку партнёра и отклоняемся назад;

руки и спину сохраняем прямыми;

выполняем глубокий присед. Свободной рукой стараемся коснуться пола;

встаём и меняем руки: теперь берёмся левой рукой за правую руку партнёра;

следим, чтобы во время приседа колено было над стопой.

Делаем 2-3 подхода по 10 повторений.

Фото: istockphoto.com

Подъёмы рук и ног лёжа на животе

Техника выполнения:

ложимся на живот, макушкой тянемся вверх и вперёд, взгляд в пол;

отрываем руки и ноги от пола. Поднимаем попеременно правую ногу и левую руку, потом левую ногу и правую руку;

ягодицы напряжены, колени не касаются пола.

Делаем 2-3 подхода по 20-30 повторений.

Парные скручивания с хлопком

Техника выполнения:

ложимся на пол друг напротив друга. Ноги сгибаем в коленях;

поясница прижата, руки над головой касаются пола;

поднимаем корпус вверх и своими ладонями касаемся ладоней партнёра, делая хлопок;

медленно опускаемся в исходное положение.

Фото: istockphoto.com

Джампинг Джек

Техника выполнения:

встаём прямо, ноги вместе, прямые руки соединены над головой;

на вдохе выполняем прыжок и расставляем ноги широко врозь, руки разводим в стороны, слегка согнув их в локтях;

на выдохе возвращаемся в исходное положение и повторяем это движение.

Делаем 2-3 сета по 20-30 повторений.

Подробное выполнение упражнений смотрите в видео.

Эта тренировка – отличный повод начать заниматься спортом вместе. Ведь вдвоём что-то делать всегда проще и веселее.