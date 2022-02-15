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Как вернуться к тренировкам после длительного перерыва: личный опыт

«Меня сломало». Личный опыт первой тренировки после большого перерыва
Наида Саидова Арсений Самоль
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Чем хорош современный речевой бой?
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Как Арсений Самоль спустя год вернулся к спорту и «не смог».

Хороших дней и спокойных ночей читающим эту колонку. Я — Арсений Самоль, руководитель видеопродакшена «Чемпионата». Но сегодня, в этом конкретном материале, я «профессиональный» спортсмен-любитель, который вчера пережил (а другого слова не найти) свою первую за год тренировку.

И эта колонка – про мотивацию таких как я — спортсменов-любителей и участников любительских соревнований, которые последние два года практически похоронили.

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Мне 30 лет, 26 из них я занимаюсь спортом. В составе команды АЗЛК я дошёл до олимпийского резерва, оперативно получив КМС по плаванию. Но травма носоглотки после неудачного переворота и не самые хорошие медики России 2000-х зарезали мою мечту о карьере Александра Попова (пловец, 4-кратный олимпийский чемпион, 6-кратный чемпион мира. – Прим.ред.).

Правда, мне повезло. В школе физкультуру вела тренер по баскетболу Валентина Филимонова. Она же собрала команду, в составе которой я даже пару раз выигрывал городские соревнования. Она упорно отказывалась правильно произносить мою фамилию и вечно повторяла: «Бросаешь нормально, но мяч вести не умеешь». Я с тех пор искренне болею за «Чикаго Буллз», искренне стараюсь «стучать» летом, искренне продолжаю игнорировать работу над дриблингом.

Фото: Из личного архива Арсения

Мотивация профессиональных спортсменов мне знакома не понаслышке. Я знаю, что такое вставать и делать, выступать и завоёвывать медали, когда нет сил, нет желания, нет настроения, нет физического состояния.

Мотивация уличного спорта мне известна ещё лучше: ничто не расслабляет меня так, как полтора часа на площадке. Хотя я выйду оттуда, отплёвываясь и с перехваченным дыханием, довольным как слон и разломанным как старые «Жигули».

Я знаю, что такое тренироваться в одиночку, в пустом зале, наедине с собой.

Ещё кое-что: я из тех парней, которых в спорте высоких достижений называют «хрустальными». Например, как Арьен Роббен (нидерландский футболист, известный частыми травмами на поле. – Прим. ред.). Мне нравится максимум, прогулка по грани. Это тоже мотивирует. Но и приводит, а меня привело, к излишним, довольно тяжёлым травмам: не полностью работающая левая нога, серьёзно выбитая левая ключица, стёсанные суставы. Это накладывает ограничения. Особенно когда тебе 30.

Во время длительного перерыва, в котором мне довелось попробовать всё подряд – от боевых искусств до экстрима – я пришел к чисто мальчишеской забаве: избиение ближнего стальной или мягкой палкой. Я говорю про Современный мечевой бой. Это, во многом благодаря тусовке, один из видов активности, который оставил меня рядом с собой на очень долгое время.

Фото: Александра Науменко

Чем он хорош? Это смешанная нагрузка, кроссфит, ОФП плюс функциональный тренинг полноконтактного вида оружейного единоборства. Я далёк от азиатской эстетики ушу и карате, а с армейским рукопашным боем как-то не сложилось: я вырос в Выхино и про драки знаю достаточно. Мне это и вправду не было интересно.

И вот наступает 2021 год. Последнюю «предковидную» тренировку я заканчиваю 19 марта. Через три дня у меня пропадают запахи. Не буду пускаться в подробности, переболел я достаточно легко. Но последствия оказались тяжёлыми: основной удар пришёлся на нервную систему и травмированный сустав ноги.

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Проходит год, на дворе февраль 2022-го. Я собираю спортивные шмотки, врубаю музыку и качусь на тренировку на другой конец города с полным ощущением, что «руки помнят», «ну не сделаю я пять пиковых кроссфит кругов, сделаю три», «наконец-то, всё, я готов».

Меня сломало. И я не стесняюсь об этом говорить.

Я не смог сделать три круга. Я сделал позорные для меня полтора. После первого круга мой друг, который тоже вернулся в секцию после отсутствия по смежной причине, практически вытащил меня из зала подышать.

Фото: Александра Науменко

Это было крайне унизительно. Я вернулся, передохнул. И смог сделать ещё полкруга.

У нас существует традиция: мы на специальной доске после каждой круговой тренировки пишем результаты.

Впервые напротив моего имени появилась надпись «Не смог». Я её сам написал.

Как пощёчина самому себе. Я не ждал, что она меня замотивирует. Это про другое – смотри, пацан, вот здесь ты накосячил, потому что не рассчитал.

Фото: Из личного архива Арсения

После круговой я отстоял ещё полностью функциональную тренировку и примерно шесть поединков. Руки-то, может, и помнят, а вот тушка тушканчика лишь отдалённо напоминает того дикого калана образца февраля 2021 года.

И это тоже было крайне унизительно. Когда, в очередной раз валяясь на ковре, я немигающим взглядом пялился в потолок сквозь стальную сетку шлема, пытаясь набрать хоть какой-то объём кислорода, мне, как и любому на моём месте, пришёл в голову вопрос: «Зачем? Ты же не турнирный боец, у тебя всё хорошо и спокойно, за какими высотами ты гонишься? Кому это надо?»

И следом сама собой пришла фраза: «Мне это надо». Я не занимаюсь спортом для кого-то, я не получаю травм для кого-то, я не бегу для кого-то. Я не пользуюсь возможностями своего тела для достижения целей, знакомств или уличных разборок.

Мне это надо, потому что это делает меня чуть лучше и свободнее. Мне это надо, потому что спорт расслабляет мой мозг и напрягает моё тело. Мне это надо, потому что без спорта я превращусь во вставку между креслом и ноутбуком. А там на полторы минуты поединка я собран, мотивирован и готов воевать.

Сражаясь на ковре, я начинаю сражаться в жизни.

Мне было очень сложно поехать на первую тренировку. Но возвращался я с неё с улыбкой от уха до уха.

Сегодня я едва смог встать с кровати. Но нейроны моего мозга танцевали танго в припадке эйфории – он ещё может, он ещё будет, он вернулся!

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