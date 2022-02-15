Зачем нужно тяжёлое одеяло и какой наполнитель помогает лучше спать? Рассказывает сомнолог

Почему некоторым нравится спать под тяжёлым одеялом? Под каким одеялом спать полезнее всего?



Разбираемся вместе с сомнологом.

Когда дело касается сна, всё очень индивидуально. Одни предпочитают ортопедические подушки и матрасы, другим по душе перины и подушки из пуха. То же самое касается и одеял. Однако многим нравятся именно тяжёлые большие варианты. Почему так, насколько это полезно и какое одеяло лучше выбрать?

Дарья Лебедева врач-сомнолог Самое главное, что нужно помнить, — чтобы одеяло подходило именно вам.

Какие бывают одеяла?

Ватные

Пожалуй, самые доступные по бюджету, но при этом и самые непрактичные. Такие модели быстро впитывают запахи, в том числе неприятные, и плохо переносят стирку.

Фото: unsplash.com/@priscilladupreez

Шерстяные

Для любителей самых тёплых одеял. Хорошо впитывают влагу. На такой вариант стоит обратить внимание тем, у кого есть костно-мышечные, сердечно-сосудистые заболевания, диабет и избыточная потливость.

Не подойдут аллергикам: если имеется непереносимость шерсти животных (обычно используют овечью, козью или верблюжью шерсть).

Пуховые

Обычно это утиный или гусиный пух. Они тёплые, дышащие, упругие, лёгкие. Такое одеяло прослужит долго. Но оно впитывает влагу и быстро отсыревает.

Синтетические

Внутри одеяла может быть синтепон, холлофайбер, полиэфирные волокна. Это тонкие одеяла для тех, кому по душе прохлада. Они долговечные, лёгкие, гипоаллергенные. Однако со временем сбиваются в комки, электризуются и плохо отводят влагу.

Фото: unsplash.com/@aminhasani

Современные модели

Ультрасовременные модели с вплетёнными серебряными нитями, антистатической пропиткой, гагачьим пухом и всем, благодаря чему стоимость одеяла может взлететь до небес. Опыт показывает, что нет смысла переплачивать за «навороты», качественные модели одеял ничуть им не уступают. Но выбор всегда за вами.

Почему многим нравятся тяжёлые одеяла?

Самыми уютными сегодня считаются тяжёлые одеяла, которые как бы придавливают тело и создают ощущение тесноты, схожее с тем, когда ребёнок находится в утробе матери. В позе эмбриона под таким одеялом нам проще почувствовать себя в безопасности, а значит, быстрее расслабиться и заснуть. Ещё это можно сравнить с ощущением объятий — любимого человека или родителей, что помогает скорее погрузиться в сон.

Дарья: Сегодня, когда стресс вокруг везде и на каждом шагу, многие стали выбирать одеяло потяжелее. Почему? Всё завязано на нашем подсознании, памяти предков и необходимости быть в безопасности во время сна. Когда мы лежим на необъятной кровати и рецепторы не чувствуют одеяла, потому что оно лёгкое, мозг считает, что мы лежим в чистом поле и в любой момент нас могут съесть. Естественно, мы хотим спрятаться. И ощущение безопасности нам даёт как раз тяжёлое одеяло. Оно давит на рецепторы кожи — и мы чувствуем себя защищёнными.

Фото: unsplash.com/@jabdilla_creative

Дарья: Как-то во время съёмок передачи мы проводили эксперимент про тяжёлое одеяло. Проверяли сон пациентки под лёгким одеялом и под тяжёлым. Оказалось, что во втором случае сон был немного глубже. Однако всё это очень субъективно, считает сомнолог, и нельзя рекомендовать тяжёлое одеяло всем без исключения. У меня есть пациенты, которые не могут спать так и предпочитают махровые простыни.

Чтобы не тратить деньги и сразу не покупать тяжёлое одеяло, можно просто утяжелить имеющиеся, накинув сверху, например, плед. Так одеяло будет ощущаться сильнее, и вы получите практически тот же эффект, что и от тяжёлого одеяла.

Дарья: Не слушайте друзей, соседей, родственников. Одним нравится ватное, а другие любят пуховое одеяло. Третьи вообще спят под махровой простыней, и их всё устраивает. Нужно пробовать всё самому.