Спорт может заменить капли для глаз. Выяснили учёные из Канады

Чем спорт полезен для глаз? Что думают учёные?



Разбираемся вместе с офтальмологом.

Синдром сухого глаза — довольно частое явление, которое встречается у каждого второго. На помощь обычно приходят глазные капли, но они не всегда помогают. Канадские учёные предлагают другой способ справиться с этой проблемой. А именно — аэробные упражнения, которые не только избавляют от дискомфорта, но и сохраняют зрение.

Наталья Ворошилова врач-офтальмолог У тренированных людей состояние глаз лучше, чем у остальных.

Что говорят учёные?

Учёные из Канадского университета Ватерлоо решили выяснить, помогает ли спорт бороться с сухостью глаз. В эксперименте приняли участие 52 человека в возрасте 18–25 лет, часть из которых — спортсмены, часть — нет. Первые тренировались пять раз в неделю, а вторые — один. Обе группы выполняли аэробные (с низкой интенсивностью) упражнения, в том числе на беговой дорожке. До и после занятий авторы работы проводили визуальную оценку глаз участников. В итоге выяснили, что во время физической активности у добровольцев увеличивается секреция слёз. А также повышается стабильность слёзной пленки — защитного слоя на поверхности роговицы, который действует как «смазка», препятствует попаданию пыли, защищая от инфекций.

Фото: unsplash.com/@lwxlch

Это как раз и помогает бороться с сухостью глаз и сохранять их здоровье. При этом у испытуемых, которые тренировались более одного раза в неделю, показатели были выше. Авторы исследования подчеркнули, что такой способ защиты глаз — хорошая альтернатива увлажняющим каплям и другим методам лечения. Это важно, потому что сейчас практически каждый пользуется смартфонами и другими гаджетами, которые и приводят к синдрому сухого глаза.

Это не просто временный дискомфорт. Заболевание может привести к повреждению глазной поверхности. Хорошая новость в том, что спортсмены реже сталкиваются с этими последствиями.

Наталья: Количество выделения слезы и стабильность слёзной пленки — это главный параметр, который оценивается при синдроме сухого глаза. Занятия спортом улучшают эти показатели и уменьшают проявление такого состояния. Как правило, у тренированных людей состояние глаз лучше, чем у остальных. Даже несмотря на чрезмерные физические нагрузки, глазное давление и кровоток у тренирующихся восстанавливаются быстрее, чем у тех, кто не занимается спортом. К такому выводу пришли учёные, которые проводили эксперимент на военных пилотах.

Как спорт влияет на зрение?

Регулярная физическая активность — обязательное условие для сохранения здоровья, а вместе с тем и зрения. Как это связано? Дело в том, что тренировки — это отличная профилактика болезней, которые приводят к ухудшению состояния сосудов и глаз.

Фото: unsplash.com/@jessbaileydesigns

Среди них, например, повышенное давление, сахарный диабет и нарушение липидного профиля (содержания жиров в крови). Эти состояния повышают риск возрастных изменений зрения, отмечает офтальмолог. Так что спорт действительно полезен для здоровья, но нагрузка должна быть дозированной.