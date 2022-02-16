3 новые стильные коллекции, которыми мы вдохновляемся в феврале

Посвящённые Олимпиаде, «Месяцу чёрной истории» и пропитанные духом экспедиций.
Февраль — один из самых богатых на новинки месяцев: в преддверии весеннего сезона бренды выпускают новые коллекции и представляют общественности то, в чём мы будем щеголять в ближайшие месяцы. Спортивный мир всегда находится на передовой, используя любой инфоповод для коллаборации или капсульной коллекции. В этом сезоне дизайнеры вдохновляются Олимпиадой, баскетболом и месяцем поддержки.
Black History Month от Nike
Nike отмечает «Месяц чёрной истории» в этом году выпуском новой линейки кроссовок Air Force 1 Low FM. Бренд выпускает специальные коллекции к этому месяцу ещё с 2005 года, стремясь почтить наследие афроамериканцев и отметить своих чернокожих сотрудников. В компании считают такой жест необходимостью, чтобы вдохновить общество на позитивные перемены и повышать осведомленность об этом вопросе.
Фото: Nike
Основу коллекции создали юбиляры этого года — легендарные Air Force 1 в трёх вариантах, каждый из которых разработан чернокожими создателями.
Фото: Nike
В этом году Nike также объявили о национальном и местном гранте в размере $140 млн, в рамках которого компания инвестирует в организации, пропагандирующие социальную справедливость, и в инновации в области образования и экономические возможности для чернокожих.
Кроссовки Nike Air Force 1 Low FM by You вместе с сопутствующей коллекцией одежды Future Movement уже доступны на сайте компании.
Соперничать с официальным экипировщиком Олимпийской сборной США — Ralph Lauren сложно, но мы нашли не менее стильную альтернативу. Бренд Kith не в первый раз поддерживает спортивные команды — были «Никс», затем летняя сборная, теперь зимняя.
Фото: Kith.com
Для олимпийской коллекции бренд выбрал ретро-направление. Даже логотип Team USA в компании переделали специально под стилистику Пекинских игр.
Фото: Kith.com
В коллекции есть и суперяркие элементы, и более спокойные. А есть то, что выделяет эту коллекцию среди других — сноуборды от бренда CAPiTA и термокружки от Corkcicle.
Фото: Kith.com
Вот такая тройная коллаборация, выдержанная в одном стиле. Приобрести вещи может любой желающий, но, к сожалению, доставляют её только внутри материка. Кто-то летит в Америку? Берите, точно не пожалеете!
NBA × Canada Goose × Salehe Bembury
В 2022 году Национальная Баскетбольная Ассоциация отмечает 75-летний юбилей. А в прошлом году, прямо перед Матчем всех звёзд, ассоциация договорилась с Canada Goose о долгосрочном сотрудничестве. Отсюда такой союз.
Фото: Canada Goose
Canada Goose — бренд достаточно заметный, а вот Салехи только начинает свой путь как самостоятельный дизайнер. Он уже успел поработать с Yeezy, New Balance, Crocs и Off-White.