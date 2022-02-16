3 новые стильные коллекции, которыми мы вдохновляемся в феврале

Февраль — один из самых богатых на новинки месяцев: в преддверии весеннего сезона бренды выпускают новые коллекции и представляют общественности то, в чём мы будем щеголять в ближайшие месяцы. Спортивный мир всегда находится на передовой, используя любой инфоповод для коллаборации или капсульной коллекции. В этом сезоне дизайнеры вдохновляются Олимпиадой, баскетболом и месяцем поддержки.

Black History Month от Nike

Nike отмечает «Месяц чёрной истории» в этом году выпуском новой линейки кроссовок Air Force 1 Low FM. Бренд выпускает специальные коллекции к этому месяцу ещё с 2005 года, стремясь почтить наследие афроамериканцев и отметить своих чернокожих сотрудников. В компании считают такой жест необходимостью, чтобы вдохновить общество на позитивные перемены и повышать осведомленность об этом вопросе.

Фото: Nike

Основу коллекции создали юбиляры этого года — легендарные Air Force 1 в трёх вариантах, каждый из которых разработан чернокожими создателями.

Фото: Nike

В этом году Nike также объявили о национальном и местном гранте в размере $140 млн, в рамках которого компания инвестирует в организации, пропагандирующие социальную справедливость, и в инновации в области образования и экономические возможности для чернокожих.

Кроссовки Nike Air Force 1 Low FM by You вместе с сопутствующей коллекцией одежды Future Movement уже доступны на сайте компании.

Олимпийская коллекция Kith

Соперничать с официальным экипировщиком Олимпийской сборной США — Ralph Lauren сложно, но мы нашли не менее стильную альтернативу. Бренд Kith не в первый раз поддерживает спортивные команды — были «Никс», затем летняя сборная, теперь зимняя.

Фото: Kith.com

Для олимпийской коллекции бренд выбрал ретро-направление. Даже логотип Team USA в компании переделали специально под стилистику Пекинских игр.

Фото: Kith.com

В коллекции есть и суперяркие элементы, и более спокойные. А есть то, что выделяет эту коллекцию среди других — сноуборды от бренда CAPiTA и термокружки от Corkcicle.

Фото: Kith.com

Вот такая тройная коллаборация, выдержанная в одном стиле. Приобрести вещи может любой желающий, но, к сожалению, доставляют её только внутри материка. Кто-то летит в Америку? Берите, точно не пожалеете!

NBA × Canada Goose × Salehe Bembury

В 2022 году Национальная Баскетбольная Ассоциация отмечает 75-летний юбилей. А в прошлом году, прямо перед Матчем всех звёзд, ассоциация договорилась с Canada Goose о долгосрочном сотрудничестве. Отсюда такой союз.

Фото: Canada Goose

Canada Goose — бренд достаточно заметный, а вот Салехи только начинает свой путь как самостоятельный дизайнер. Он уже успел поработать с Yeezy, New Balance, Crocs и Off-White.

Новая коллекция пронизана свободой 90-х: смелостью, функциональностью и безграничностью. В неё входят стёганные комбинезоны, несколько вариаций курток и экспедиционная парка как венец всей коллекции.

Фото: Canada Goose

Не обошлось без фирменных штрихов молодого дизайнера — принца в виде отпечатка пальца и зигзагообразных швов. Вся линейка выполнена в приглушённых тонах, под стать камуфляжной тематике.