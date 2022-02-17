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Что такое фространнинг и что говорят фространнеры о своём увлечении: как и зачем бегать раздетым в мороз

«Как только начинаешь потеть, надо снимать одежду». Зачем люди бегают раздетыми в мороз
Вячеслав Боярский Алия Нургалеева
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Бег в мороз
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Эксперты уверены, что это полезно, но ошибка может дорого стоить.
Как и зачем бегать раздетым в мороз? Чем это полезно для здоровья?

Отвечают фространнеры.

Если увидите зимой на улице человека в одних шортах, скорее всего, перед вами фространнер. Тот, кто бегает в мороз практически голышом. Не по фану, конечно, а с целью укрепить здоровье и бросить себе вызов. Здесь есть свои правила, их нужно соблюдать – ошибка может стоить очень дорого. Просто пробежаться без одежды будет недостаточно. Узнали тонкости этого направления у его основателя и последователей движения.

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Что такое фространнинг и чем он отличается от закаляющего бега?

Это бег в условиях отрицательных температур с минимумом одежды. Само понятие «фространнинг» появилось в конце 2016 года. Автор этого термина – Вячеслав Боярский, ультрамарафонец и основатель Сибирской федерации фространнинга. Идея сформулировать новое понятие возникла спонтанно, говорит он.

<a href="https://vk.com/boyarski_w">Вячеслав Боярский</a>
Вячеслав Боярский
ультрамарафонец, основатель Сибирской федерации фространнинга

Начал бегать по морозу без одежды (или с минимумом – как температура позволяет) в 2007 году. Сначала один, потом в компании единомышленников. В какой-то момент стало понятно, что такой бег – отдельная практика и вид спорта. Ясно было, что беговая терминология сейчас заимствуется из английского – и не стоит идти против течения. Поэтому я соединил два английских слова – «frost» и «running». Так и появилось новое слово, которого на тот момент не существовало ни в одном бумажном или сетевом словаре. Затем основал Сибирскую федерацию фространнинга – открытую спортивную организацию. Она объединяет людей, которые занимаются фространнингом, и тех, кто пока не практикует, но собирается и поддерживает этот вид спорта. Бывает, что человек долго решается. И это нормально.

Фространнинг – вид закаливающего бега. Он сочетает в себе достоинства бега и закалки и ведёт к развитию не только физической, но и адаптивной системы организма. Принципиальное отличие от закаливающего бега – это спортивный элемент «быстрее, выше, сильнее». Во фространнинге, как и в любом виде спорта, люди исследуют границы своих возможностей, соревнуются. А во втором случае люди стремятся укрепить здоровье – и соревновательный элемент отсутствует.

Фото: vk.com/frostrunning72

Как проходит тренировка?

Стандартная тренировка делится на несколько этапов. Перед пробежкой нужно разогреться. Затем, собственно, раздеться (можно начать с одного слоя одежды) – и пробежать запланированную дистанцию. Задача – завершить тренировку с минимумом одежды (в -30 без верха долго не побегаешь). Вячеслав в прошлом году поставил свой личный рекорд, пробежав 150 минут при -17 без верха.

Но так делать необязательно – когда становится холодно, можно одеться и согреться, а затем по новой в путь. Главные принципы – осторожность, постепенность и регулярность. Ошибка может стоить очень дорого. Нужно смотреть на погоду и своё состояние. Некоторые, например, раздеваются, потому что намокает одежда из-за пота. Один из последователей фространнинга именно так и начал практиковать бег на морозе.

<a href="https://vk.com/dnkotikov">Дмитрий Котиков</a>
Дмитрий Котиков
марафонец, фространнер

При беге в экипировке становилось жарко, я потел, одежда намокала. Через какое-то время на морозе одежда начинала застывать и покрываться коркой льда. И тогда я понял, что, как только начинаешь потеть, надо снимать одежду. Я так и поступил: снял одежду и бегу, тело горячее, а вокруг мороз. Ощущения непередаваемые, настроение супер. Замёрз, оделся, а одежда сухая, греет. Когда бежишь раздетым с голым торсом на морозе, чувствуешь сильное единение с природой, прилив энергии и силы. Кажется, будто я и природа – это единое целое.

Фото: istockphoto.com

В чём польза?

Идея раздеться на холоде, да ещё и бежать навстречу морозному воздуху кажется, на первый взгляд, странной. Но приверженцы такого бега говорят, что польза занятий очевидна. Понятно, что это не панацея, но, по крайней мере, укрепляется иммунная система и улучшается качество жизни. Известно, что холод ещё и ускоряет метаболизм. Ведь похудению способствует не только внутренняя, но и внешняя среда. В комфорте и тепле тело расслабляется и скорость накопления жира в теле увеличивается. Более низкие температуры, наоборот, помогают бороться с жиром, поэтому тренировки на морозе сжигают больше калорий. Это подтверждают учёные – по их словам, за несколько часов пребывания в прохладном помещении можно сжечь на 30% калорий больше обычного.

Фото: istockphoto.com

Что нужно знать новичкам?

Вячеслав: Одеваться нужно так, чтобы не потеть. Если начинаете потеть, снимите слой одежды. Это первое. Я всегда беру с собой рюкзак с пуховкой (бегаю за городом). Когда занимаешься фространнингом, нужно исходить из того, что можно получить травму – и вам придётся добираться до людей самому. Так что берите тёплую одежду. Это второе правило. А третье я сформулирую так: бегайте с напарником. Безопасность зимой – это очень важно.

Вячеслав уверен, что попробовать себя во фространнинге может любой желающий. Противопоказаний нет, но нужно быть осторожными. Всё-таки бег на морозе – это стресс для организма, и здесь важна постепенность. Физические данные и состояние здоровья тоже нужно учитывать. Если есть какие-то хронические заболевания в стадии обострения, травмы, период восстановления, беременность или другие ограничения, то с фространнингом лучше повременить. Если очень хочется, то всегда можно обратиться за советом к врачу.

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