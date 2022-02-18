Удержать позу даже на несколько секунд тяжело, но результат того стоит.

Упражнения на статику помогают похудеть. И ещё 4 причины уделить им внимание на тренировке

Что такое статические упражнения и зачем они нужны?



Отвечает фитнес-тренер.

Когда речь идёт о том, чтобы привести себя в форму и улучшить свои спортивные показатели, мы сразу представляем себе динамические упражнения. Не зря девизом Олимпиады стали слова: «Быстрее. Выше. Сильнее». Однако существуют и упражнения на статику. Они довольно просты на первый взгляд, но сложны в исполнении. И при всём этом не менее полезны, чем динамичные.

Что такое статические упражнения?

Елена Скоблова супервайзер и мастер-тренер тренажёрного зала World Сlass Введение статических упражнений в тренировочный план делает нагрузку более эффективной.

Статические упражнения, также известные как изометрические, — это сокращения определённой мышцы в течение длительного периода времени. Спортсмен принимает фиксированное положение и удерживает его столько, сколько может. В процессе мышцы напрягаются, но при этом не меняют своей длины, не двигают сустав и не расслабляются до конца упражнения. Смысл статики в том, чтобы приложить предельное усилие. Поэтому чем дольше спортсмен удерживает позу, тем эффективнее становится нагрузка.

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Как работают мышцы?

При статических упражнениях задействуется красный (медленный) тип мышечных волокон. Именно окислительные мышечные волокна дают возможность выполнять монотонные и длительные упражнения. Они хуже поддаются росту и работают, скорее, на выносливость.

Кроме этого, упражнения на статику укрепляют миофасции — соединительную ткань, окружающую мускулатуру и связки. В результате развивается способность тела работать связанно и гармонично.

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В чём польза статических упражнений?

Помогают при похудении. Во время выполения таких упражнений используются свободные жирные кислоты в качестве источника энергии. Это положительно влияет на избавление от жировых запасов, а также на формирование упругой и подтянутой мускулатуры.

Включают в работу больший объём мышечных волокон. Преимущества упражнений со статическим удержанием распространяются на рельеф и силу мышц.

Улучшают осанку. Статические упражнения на удержание задействуют группы мышц, которые способствуют улучшению осанки, особенно в области лопаток, шеи, средней и нижней части спины.

Включают в работу мышцы-стабилизаторы. Статика способствует привлечению групп мышц, которые часто упускаются при кардио или двигательных упражнениях, таких как езда на велосипеде или бег.

Помогают предотвратить травмы. Упражнения на статическое удержание — это отличный способ разогреть мышцы перед тренировкой, что поможет предотвратить травмы.

Однако, несмотря на все плюсы таких упражнений, у них есть и ограничения. Статика противопоказана людям с повышенным артериальным давлением и беременным.

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Как лучше вводить такие упражнения в cвои тренировки?

Эффективнее всего делать статические упражнения вместе с динамическими. Например, 20 приседаний и за ними сразу на 15-20 секунд зафиксироваться в полуприседе. Таким образом, увеличивается нагрузка и интенсивность. Статические упражнения нельзя применять постоянно, они призваны лишь вносить разнообразие в тренировки. Во время их выполнения мышцы получают слишком высокую нагрузку, и им требуется больше времени для восстановления. В противном случае спортсмен рискует заработать перетренированность.