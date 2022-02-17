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Сауна после тренировки полезна или нет — как правильно париться

Как правильно париться после тренировки, чтобы не навредить здоровью
Тамаз Гаглошвили Алия Нургалеева
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Как правильно париться после тренировки
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Есть несколько важных нюансов.
Как отдыхать в бане, чтобы не навредить здоровью? Как сделать баню более эффективной после тренировки?

Разбираемся вместе с врачом и тренером.

Многие фитнес-клубы вместе с тренировками предлагают и другие услуги, например, сауну. Посетители активно пользуются этим предложением и снимают напряжение после занятий в парилке. Но безопасно ли это?

<a href="https://www.championat.com/authors/4801/1.html">Тамаз Гаглошвили</a>
Тамаз Гаглошвили
врач-кардиолог

Сауна улучшает обмен веществ, ускоряет восстановление после тренировки и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Но здесь есть подводные камни.

В чём польза сауны после тренировки?

После интенсивной тренировки хочется расслабиться и быстро восстановиться. В ход идут протеиновые коктейли, массажи и распространённые виды бань. От последнего спортсмены ждут следующего эффекта:

  • релаксация мышц — чтобы легче было избавиться от мышечного спазма за счёт усиления кровотока;
  • «тренировка» сосудистой системы — при помощи перепада температур (если совмещать с прохладным душем);
  • лимфодренажный эффект;

Фото: istockphoto.com

  • ускорение обмена веществ;
  • улучшение работы дыхательной системы;
  • расслабление — как физическое, так и эмоциональное.
<a href="https://www.championat.com/authors/5197/1.html">Ольга Иванова</a>
Ольга Иванова
фитнес-тренер, нутрициолог

Все эти бонусы имеют место быть, если посещать сауну грамотно. Есть правила, которые нужно соблюдать, чтобы не навредить здоровью.

Во-первых, нельзя идти в парилку сразу после тренировки на высоком пульсе и в обезвоженном состоянии. Во-вторых, запрещается использовать различного рода стимуляторы центральной нервной системы в виде предтренировочных комплексов. Поход в баню или сауну может быть очень опасен даже после завершения их действия. И в-третьих, не рекомендуется посещать парную на голодный желудок и с пониженным давлением.

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Что говорит кардиолог?

Тамаз: С одной стороны, сауна расширяет сосуды, улучшает обмен веществ, ускоряет восстановление после тренировки и снижает риск инфаркта, инсульта, гипертонии. Это при условии непродолжительного и регулярного посещения. Но здесь есть подводные камни.

Фото: istockphoto.com

После интенсивной кардиотренировки ходить в парилку не очень полезно, поскольку идёт дополнительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Чтобы не шокировать сердце и сосуды, после занятия нужно немного отдохнуть, сходить в душ, восстановить пульс и давление. Заходы не должны длиться долго: пяти минут будет достаточно. Находиться в сауне долго — очень опасно.

Кому нельзя посещать сауну после тренировки?

Людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы не рекомендуется посещать сауну после занятий спортом. Обычно такие болезни предполагают лечение и приём лекарств, действие которых высокие температуры сведут на «нет» — и это в лучшем случае. В худшем — поход в парную может привести к плачевным последствиям. Например, у людей с повышенным давлением, которые принимают соответствующие препараты, баня может расширить сосуды и тем самым вызвать коллапс — острую сердечную недостаточность.

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Тамаз: Это очень опасное состояние, с которым часто сталкиваются посетители сауны или бани. Сгущение крови — повод отказаться от пребывания в парной людям с аритмией или ишемической болезнью сердца. Приём препаратов при этих недугах делает кровь жидкой, а посещение бани, наоборот, сгущает её. Поэтому с хроническими заболеваниями сердца лучше просто принять душ после занятия. Исключения — лёгкие формы болезни. Но только после консультации с врачом.

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