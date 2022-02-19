Нужна ли нам дисциплина? Выясняем вместе с психологом

Почему важно придерживаться плана? Чем это полезно?



Разбираемся вместе с психологом.

Некоторые считают: если по жизни соблюдать дисциплину, изредка её нарушать будет приятнее, чем если никогда никаких правил не придерживаться. Например, если вы следите за питанием, то испытываете особое удовольствие, когда решаете поесть фастфуд. Как всё обстоит на самом деле и нужна ли дисциплина вообще?

Надежда Пожарова практический психолог, телесный терапевт Дисциплина важна для тех, кто не может выстроить себе систему, по которой необходимо жить. Отсутствие структуры приводит к проблемам типа завалов на работе и не только. Если же вам нужно научиться расслабляться, дисциплина может оказаться опасной.

Чем может быть опасна дисциплина?

Те, кто приучен к дисциплине, порой оборачивают это качество себе во вред. Без сомнений, упорядоченность жизни — это хорошо, но нужно уметь себя поощрять и периодически давать себе отдых. Если жить по строго намеченному плану, агрессивно мотивируя себя и совершенно не расслабляясь, со временем вы столкнётесь с дефицитом энергии. Иногда нужно уметь ненадолго забывать о дисциплине, чтобы восстанавливать энергетический баланс.

Фото: unsplash.com/@bajkorenata

Надежда: Если вы ограничиваете себя в еде, вам необходимы психические и энергетические ресурсы, чтобы поддерживать баланс. Те, кто ограничивает свои потребности, создают дефицит внутри себя. Тогда организм сопротивляется, потому что не хватает ресурсов, которые будут поддерживать эту дисциплинированность.

Когда дисциплина может быть полезной?

Несмотря на все сложности, дисциплинированность всё-таки делает жизнь ярче. Те, кто ограничивает себя в чём бы то ни было, постепенно привыкают к этому психологически, отказываются от вредных привычек. И от этого вдвойне приятнее изредка нарушать правила. Если вы соблюдаете финансовую дисциплину и не слишком часто ходите по магазинам, удовольствие от импульсивной покупки возрастает в разы.

Очень важно периодически давать себе слабину, позволять себе сделать что-то, что обычно вы себе позволить не можете из-за определённых внутренних установок. Это улучшает общий эмоциональный фон, даёт заряд энергии и мотивацию придерживаться намеченного плана и дальше.

Фото: unsplash.com/@kat_vagary

Кроме того, дисциплина нужна, чтобы почувствовать свои границы. Психологически мы привыкаем к установленному образу жизни и перестаём выходить за рамки. Это позволяет нам понимать собственные потребности и анализировать их, удовлетворять их в нужной степени и расширять диапазон собственного выбора.