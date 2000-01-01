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4 китайские традиции с Олимпиады-2022
4 китайские традиции с Олимпиады-2022
На что на самом деле похож Бин Дунь Дунь и что означает церемония с ивовыми ветвями на закрытии.
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Узел счастья
Узел счастья
Вязание узлов — древний вид китайского народного творчества. Узлы бывают самых разных форм и несут разные смыслы. Конкретно этот, пожалуй, один из самых популярных и означает счастье и здоровье.
Китайский гороскоп
Китайский гороскоп
На церемонии закрытия показали всех 12 животных китайского гороскопа. С ними связано несколько легенд. На первом месте неизменно оказывалась хитрая крыса, а дракон — единственное мифологическое животное в этом списке.
Церемония расставания
Церемония расставания
В Китае ветви ивы символизируют прощание из-за созвучия иероглифов «ива» и «оставаться». На церемонии закрытия на стадион вышли 365 человек со светящимися веточками — в знак того, что каждый день мы будем вспоминать завершившуюся Олимпиаду.
Бин Дунь Дунь
Бин Дунь Дунь
Прототипом милого талисмана Олимпиады-2022 стала традиционная сладость танхулу. Это ягоды горного боярышника на бамбуковой палочке, покрытые карамелью, как Бин Дунь Дунь — защитным костюмом. «Бин» в имени означает «лёд», а «Дунь» — как раз отсылает к названию десерта на диалекте Тяньцзиня.
4 китайские традиции с Олимпиады-2022, которые хранят скрытый смысл
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