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Эффективные упражнения в пилатесе, русалка — упражнение для спины

Упражнение «русалка» улучшит осанку и снимет усталость со спины
Камила Абдурахманова Мария Андрианова
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Зачем нужно упражнение «русалка» и как его делать
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Особенно актуальна такая растяжка для тех, кто ведёт сидячий образ жизни.
Что за упражнение «русалка»? Как правильно его делать и кому полезно?

Разбираемся вместе с тренером.

Если вы пришли уставшими с работы и чувствуете в спине неприятные ощущения, на помощь придёт «русалка». Нет, не волшебное существо из сказок, а эффективное упражнение на растяжку.

<a href="https://www.championat.com/authors/4671/1.html">Мария Андрианова</a>
Мария Андрианова
тренер по растяжке и сертифицированный персональный фитнес-тренер

Прекрасное упражнение, которое снимет усталость и зажатость со спины, улучшит движение грудного отдела, а также подвижность и гибкость всего позвоночника.

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Как и зачем делать упражнение «русалка»

Выполнив «русалку» один раз, вы вряд ли сможете про неё забыть. Она будет в арсенале SOS-упражнений для спины, которое ещё и расслабит нервную систему. Ведь в процессе движения мы подключаем дыхание. Также это упражнение очень поможет в улучшении осанки. В «русалке» выполняются те движения, которые мы редко делаем в повседневной жизни, в том числе в зале.

Фото: istockphoto.com

Есть две вариации выполнения.

Классическая «русалка»

Техника выполнения

  • Садимся в z-cед: правую ногу сгибаем в колене и кладём перед собой, левую тоже сгибаем и прижимаем пятку к ягодице. Сидим на седалищных косточках. Если вы сидите криво, подложите что-нибудь под ягодицы. Если так сидеть совсем неудобно, можно сесть по-турецки.
  • Макушка плавно стремится вверх. Руки вытягиваем в стороны до параллели с полом.
  • На вдохе делаем боковой наклон через вытяжение в противоположную сторону от передней ноги, если вы сидите в z-седе. Если сидите по-турецки, начать можно с любой стороны.
  • Верхней рукой как бы плавно накрываем себя, а ладонью нижней упираемся в пол.
  • На выдохе возвращаемся в исходное положение.
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«Русалка» со скручиванием

Техника выполнения

  • Исходное положение — как в классической «русалке».
  • Делаем боковой наклон через вытяжение, задерживаемся в таком положении.
  • Отталкиваясь опорной рукой от пола, на вдохе выполняем скручивание вперёд: верхняя рука стремится вперёд по диагонали, спина – назад, взгляд направляем в пол.
  • На выдохе раскрываемся вслед за верхней рукой, которую провожаем взглядом. Чувствуем растяжение грудных мышц.
  • На вдохе снова выполняем скручивание.

Основные ошибки

Многие делают слишком сильный наклон в сторону и тянутся рукой к полу. Так делать не надо. В этом упражнении важно, чтобы натяжение было равномерным по всему позвоночнику, а бока были одинаковыми — «складываться» в сторону не надо.

Вторая ошибка – при наклоне вы начинаете заваливаться вперёд или назад. В этом случае попробуйте представить, что находитесь между двух стен: одна сзади, другая спереди. Двигаться нужно по траектории между ними, чётко вбок.

Фото: instagram.com/mm_andrianova/

Кому не стоит делать «русалку»

«Русалка», как и любое другое упражнение, имеет противопоказания. Его не стоит делать при воспалительных процессах, хронических заболеваниях на стадии обострения, при острых инфекционных болезнях. Также упражнение лучше не делать при беременности и в случае, если вы недавно перенесли операцию.

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