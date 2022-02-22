Чем полезны тренировки с напарником? 4 причины, чтобы заниматься вместе

Почему стоит тренироваться вместе? Чем это может быть полезно?



Разбираемся вместе с психологом.

Многие считают, что спортзал не лучшее место для встречи с друзьями или второй половинкой. Кажется, что вы будете постоянно отвлекаться и не сможете сфокусироваться на тренировке. На самом деле, работает это иначе.

Ася Габисова нейропсихолог С точки зрения психологии, совместные тренировки — это потрясающая дополнительная мотивация.

Взаимная мотивация и соревновательный эффект

Если вы только начинаете путь в спорте, проще делать это с единомышленником. Найдите компаньона, который серьёзно настроен на улучшение и поддержание своей физической формы. Взаимная ответственность за качество занятий укрепит вашу мотивацию.

Фото: unsplash.com/@lgnwvr

Вы будете тщательнее выполнять упражнения, чтобы выглядеть в глазах напарника сильнее и выносливее. Этот психологический феномен называют соревновательным эффектом. Именно он заставляет показывать свою лучшую сторону и пробуждает дух соперничества.

Ася: Когда мы вместе с другом идём к общим целям, риск «слиться» или «схалтурить» понижается. Конечно, вы можете заболтаться и вовсе отвлечься от намеченной цели. Поэтому при выборе напарника очень важно учитывать, насколько совпадают ваши цели.

В ситуации с одиночными тренировками у нас нет наглядного подкрепления мотивации, соревноваться не с кем. Поэтому зачастую мы начинаем с собой договариваться, жалеть себя и делать меньше, чем могли бы. Если вы всё же предпочитаете заниматься в одиночку, хороший стимул — публичное обязательство. Бессознательный страх не сдержать обещание будет работать на вас и станет дополнительной мотивацией.

Позитивные эмоции и укрепление отношений

Во время тренировок происходит выброс эндорфинов. Благодаря этому гормону возникает ощущение эйфории. При совместных тренировках позитивными эмоциями заряжается каждый. В результате компаньоны поддерживают настроение друг друга приятным общением, что позволяет им дольше испытывать радость и улучшать отношения.

Фото: istockphoto.com

Совместные тренировки укрепят и доверие между напарниками, если включить в программу упражнения, рассчитанные на двоих.

Ася: Парные занятия — один из инструментов в психотерапии. Во-первых, общая деятельность и осязаемая цель сближают партнёров. Во-вторых, во время физической активности в организме вырабатывается дофамин, учащается сердцебиение, сбивается дыхание. Такую реакцию мозг считывает как «симптом» влюблённости. И если вы находитесь рядом с партнёром, это прекрасно сказывается на отношениях.

Повод для живого общения

В ускоренном темпе жизни мы зачастую забываем об общении вживую. И хотя некоторые считают, что парные тренировки отвлекают от выполнения упражнений, всё же спортзал — идеальное место, чтобы совместить приятное с полезным.

Фото: unsplash.com/@andredantan19

Ася: По всем показателям совместные тренировки с друзьями, партнёрами или в больших группах гораздо эффективнее, чем одиночные. Если сделать их регулярными, будут все шансы завести новые знакомства, раскрасить жизнь яркими эмоциями и сделать себя счастливее. Ведь, как известно, человек — существо социальное. Тем более совместные тренировки повышают навык коммуникации и командной работы, а также улучшают взаимоотношения между людьми.

Обмен опытом

Ещё один плюс совместных тренировок — обмен знаниями и опытом. Чтобы не останавливаться на достигнутом, нужно постоянно совершенствовать навыки и организацию тренировочного процесса.

Фото: istockphoto.com

Занимаясь фитнесом или спортом вместе, вы сможете делиться теоретическими и практическими знаниями. Кроме того, в спортзале можно встретить представителей разных видов спорта, что позволит расширить кругозор и попробовать новую дисциплину.