Как активно провести 23 февраля? 7 необычных идей

Чем заняться 23 февраля? Как провести праздничный день активно?



Отвечает эксперт.

В этом году День защитника Отечества выпал на среду. Это отличный повод устроить себе выходной прямо посреди недели, хотя бы на денёк. Даже за такой короткий промежуток времени можно развлечься от души. Рассказываем, как провести этот день активно, не выезжая далеко за город.

Картинг, пробный урок по дрифту, квадроциклы

Екатерина Крайванова соосновательница онлайн-сервиса аренды вещей Next2U.ru Даже если у вас есть машина, на которой вы ездите каждый день, картинг может оказаться отличным способом провести 23 февраля. Здесь нет пешеходных переходов и пробок, зато есть возможность весело провести время с семьёй и друзьями. Если хочется чего-то более серьёзного, вам прямая дорога на пробный урок по дрифту — можно почувствовать себя участником гонки.

При скользких дорогах в это время года умение вписываться в самые непростые повороты может пригодиться. Тем более учиться дрифтовать можно, например, на BMW E36 или Lexus gs300 (именно такие машины можно выбрать в московских школах дрифта). А тем, кому надоело ездить на машине, отлично подойдёт катание на квадроцикле. Его можно взять в аренду и покорить любой выбранный маршрут. Это обойдётся в среднем в 3000 рублей за час.

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Лазертаг, пейнтбол, страйкбол

Мужской праздник — это отличный повод поиграть в «войнушку». Выбор велик — можно перенестись в атмосферу будущего, побегав по площадке для лазертага. А можно провести время на свежем воздухе, поиграв в пейнтбол или страйкбол. Эти динамичные игры часто путают между собой, но у каждой свои особенности. Игра в пейнтбол выглядит как противостояние двух команд, которые эпично обстреливают друг друга шариками с краской на подготовленной территории. Попадание из специальной «пушки» оставляет на теле противника яркий след, а иногда и синяк, несмотря на мощную экипировку.

Страйкбол же больше про атмосферу и военное моделирование. Визитная карточка этой игры — щепетильное воссоздание военного инвентаря, разнообразие локаций и затяжные стратегические бои. В среднем час военного экшена обойдется от 600 до 1800 рублей за человека. В Москве насчитывается порядка 20 площадок, крытых и открытых. Можно прийти с собственным инвентарём или взять оборудование напрокат, провести праздники, поучаствовать в турнирах, с чистой совестью пострелять в сокомандников.

Фото: istockphoto.com

Тюбинг

Екатерина: Возьмите ватрушку у ваших детей или арендуйте и выбирайте самую экстремальную горку — веселье обеспечено. Только проверьте, не заканчивается ли трасса деревом или забором — на полном ходу уже будет не остановиться. А лучше выбирать специальные места для катания на тюбах. Например, в Москве это два склона у метро Коломенское на Нижней улице и на Зелёной поляне (кататься можно бесплатно), Ландшафтный парк «Митино» (200 рублей за час или 300 — за два часа по будням), горка рядом с Большим мостом в «Царицыне» (вход свободный по будням до 17:00, после 17:00 — 150 рублей за час). Аренда тюбинга на три дня обойдётся в среднем в 400 рублей.

Фото: istockphoto.com

Урок прыжков на батуте

Тем, кто не занимается акробатикой, может показаться, что батут — про скучные прыжки, но это далеко не так. В профессиональном батутном зале есть много вариаций, некоторые из которых подбросят так высоко, что станет страшно. Здесь можно научиться делать сальто и разучить множество трюков, которые пригодятся летом для катания на скейте. А ещё учёные-физиологи из NASA выяснили, что прыжки на батуте эффективнее бега на 68%. Бонус — эндорфины, которые появляются в организме от прыжков, поднимают настроение и заряжают энергией. Правда, на следующее утро болеть будет всё (если вы не завсегдатай спортзала), но это уже совсем другая история.

Фото: istockphoto.com

Сноуборд или горные лыжи

Екатерина: В целом февраль выдался снежным, и это отличный повод наконец-то уделить время зимнему спорту — сноуборду или горным лыжам. Если нет своих — не проблема, их можно арендовать на месте и кататься целый день.

Если обеспокоиться заранее и взять снаряжение в любом городском прокате, а не на горнолыжной базе, выйдет раза в три дешевле. Например, лыжи на весь день обойдутся в 700 рублей, а сноуборд на целых три дня — в 1500 рублей.

Фото: istockphoto.com

Конные прогулки

Оказаться рыцарем на белом коне можно не только в сказке. Подружиться с лошадью, научиться ездить верхом в сопровождении инструктора, прокатиться по живописному маршруту — всё это можно сделать прямо в черте города: в конном дворе или парке в среднем за 1800 рублей.

Фото: istockphoto.com

Баня на природе

Екатерина: Выбраться на природу зимой уже не кажется экстремальной идеей, если прихватить с собой не просто палатку, а походную баню. Её аренда обойдётся примерно в 1500 рублей в сутки. Портативная баня способна на фокус: она вместит до трёх человек, при этом сама легко поместится в багажнике седана. Можно взять c собой удочку или спиннинг и смело устроить рыбалку, а потом согреться и попариться.