10 видов подтягиваний, которые должен уметь делать мужчина

Какие виды подтягиваний существуют? Как их правильно делать?
Подтягивания — крайне эффективное упражнение для развития мышц верхней части тела и здоровой осанки. Это одно из любимых упражнений у многих мужчин. Обычно они уделяют внимание классическому варианту выполнения, но на самом деле их очень много, и каждый по-разному влияет на развитие мускулатуры. У подтягиваний есть свои особенности техники, которые необходимо учитывать, чтобы выжать максимум из тренировки.
Фото: istockphoto.com
В целом отсутствие качественной физической активности приводит к тому, что мышцы становятся маленькими и слабыми. Мы набираем лишний вес, и нагрузка ложится на суставы, связки, кости, позвонки. Итогом этого становятся боли в спине, кривая осанка, остеохондроз, пережатые сосуды, непривлекательная фигура. С помощью подтягиваний можно повысить общий уровень физической подготовки и устранить эти неприятные факторы.
Что работает во время подтягиваний?
- Мышцы спины: широчайшие, трапеция, ромбовидные, круглые.
- Мышцы груди: большие и малые грудные, передние зубчатые.
- Мышцы рук: бицепс, трицепс, дельты, предплечья.
- Мышцы кора.
Эти упражнения помогут вам в построении эстетичного тела. Если нет возможности ходить в спортзал — занимайтесь на уличных спортплощадках. В крупных городах новые места для занятий можно найти с помощью онлайн-карт.
Подтягивания с эспандером
Уровень: начинающий.
Техника выполнения
- Возьмите длинный эспандер. Зафиксируйте его на турнике так, чтобы он не развязался во время упражнения.
- Схватитесь за турник руками на ширине плеч и ногами упритесь в резиновый эспандер.
- Перед подтягиванием слегка сведите лопатки вместе.
- На выдохе мощным движением тяните верхнюю часть груди к перекладине.
- Делайте движение за счёт отведения локтей, лопатки сводите вместе.
- На вдохе плавно опускайтесь в исходное положение.
Фото: istockphoto.com
Выполняйте три подхода по пять раз. Отдых между подходами — минута.
Негативные подтягивания
Уровень: начинающий.
Техника выполнения
- Встаньте на тумбу или стул перед турником так, чтобы перекладина находилась напротив подбородка.
- Схватитесь за турник руками на ширине плеч и плавно сойдите с тумбы.
- Движение делайте на выдохе до полного разгибания рук, сопротивляясь весу собственного тела. Чувствуйте напряжение мышц.
- Сойдите с турника и повторите.
Выполняйте три подхода по три раза. Отдых между подходами — три минуты.
Классические подтягивания
Уровень: средний.
Техника выполнения
- Схватитесь за турник руками на ширине плеч.
- Перед подтягиванием слегка сведите лопатки вместе.
- На выдохе мощным движением тяните верхнюю часть груди к перекладине.
- Делайте движение за счёт отведения локтей, лопатки сводите вместе.
- На вдохе плавно опускайтесь в исходное положение.
Фото: istockphoto.com
Выполняйте три подхода по пять раз. Отдых между подходами — минута.
Подтягивания широким хватом
Уровень: средний.
Техника выполнения
- Схватитесь за турник руками шире плеч.
- На выдохе мощным движением тяните верхнюю часть груди к перекладине.
- Делайте движение за счёт отведения локтей, лопатки сводить не нужно.
- На вдохе плавно опускайтесь в исходное положение.
Фото: istockphoto.com
Выполняйте три подхода по пять раз. Отдых между подходами — минута.
Подтягивания обратным хватом с узкой постановкой рук
Уровень: средний.
Техника выполнения
- Схватитесь за турник обратным хватом уже, чем ширина плеч.
- На выдохе мощным движением тяните подбородок к перекладине. Старайтесь делать упражнение за счёт сгибания рук в локтях, напрягая бицепс.
- В верхней точке локти параллельны друг другу и смотрят вниз.
- На вдохе плавно опускайтесь в исходное положение.
Фото: istockphoto.com
Выполняйте три подхода по пять раз. Отдых между подходами — минута.
Подтягивания узким хватом
Уровень: выше среднего.
Техника выполнения
- Схватитесь за турник уже, чем ширина плеч.
- На выдохе мощным движением тяните подбородок к перекладине. Старайтесь выполнять за счёт сгибания рук, напрягая бицепс.
- В верхней точке локти параллельны друг другу и направлены вниз.
- На вдохе плавно опускайтесь в исходное положение.
Фото: istockphoto.com
Выполняйте три подхода по пять раз. Отдых между подходами — минута.
Подтягивания «Коммандо»
Уровень: выше среднего.
Техника выполнения
- Встаньте под турник — линия плеч перпендикулярна перекладине.
- Схватитесь за турник смешанным хватом, кулаки плотно прижаты друг к другу.
- На выдохе мощным движением ведите голову в сторону и вверх. Она должна оказаться выше перекладины.
- На вдохе плавно опускайтесь в исходное положение.
- Делайте движение поочерёдно в каждую сторону.
Фото: istockphoto.com
Выполняйте три подхода по пять раз. Отдых между подходами — минута.
Высокие подтягивания
Уровень: высокий.
Техника выполнения
- Схватитесь за турник руками на ширине плеч.
- Перед подтягиванием слегка сведите лопатки вместе.
- На выдохе мощным движением тяните нижнюю часть груди к перекладине.
- Делайте движение за счёт отведения локтей назад, лопатки сводите вместе.
- На вдохе плавно опускайтесь в исходное положение.
Фото: istockphoto.com
Выполняйте три подхода по пять раз. Отдых между подходами — минута.
Долгие подтягивания с задержкой
Уровень: высокий.
Техника выполнения
- Схватитесь за турник руками на ширине плеч. Перед подтягиванием слегка сведите лопатки вместе.
- На выдохе мощным движением тяните верхнюю часть груди к перекладине. Выполняйте за счёт отведения локтей, лопатки сведите вместе.
- Задержитесь в верхней точке на пять секунд.
- На вдохе плавно опускайтесь в исходное положение в течение трёх секунд.
Фото: istockphoto.com
Выполняйте три подхода по три раза. Отдых между подходами — минута.
Подтягивания с весом
Уровень: высокий.
Техника выполнения
- Возьмите блины или гирю и закрепите цепью на тяжелоатлетический ремень, чтобы снаряд свободно висел между ног.
- Схватитесь за турник руками на ширине плеч. Для удобства можно использовать тумбочку.
- Перед подтягиванием слегка сведите лопатки вместе.
- На выдохе мощным движением тяните верхнюю часть груди к перекладине.
- Делайте движение за счёт отведения локтей, лопатки сводите вместе.
- На вдохе плавно опускайтесь в исходное положение.
Выполняйте три подхода по пять раз. Отдых между подходами — минута.
Прежде чем выполнять средний и высокий уровни, отточите классическую технику до идеала минимум в 10 повторениях. Ориентируйтесь на свои ощущения. Посвятите начальному уровню от нескольких недель до нескольких месяцев. А когда почувствуете, что такой нагрузки недостаточно — переходите на следующий уровень.