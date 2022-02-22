5 ПП-рецептов из книг, кино и мультфильмов. Пробуем любимые блюда популярных героев

Какие популярные блюда из кино, мультфильмов и книг можно назвать полезными? Как их приготовить?



Рассказываем вместе с нутрициологом.

Наверное, каждому хоть в раз жизни хотелось почувствовать себя героем киновселенной. Сделать это можно, попробовав любимую еду известных персонажей.

Елена Доронкина специалист по питанию, основательница сервиса по доставке правильного питания GetVegetable Даже в мире кино и книг популярны полезные блюда.

Индейка в духовке из «Гарри Поттера»

Вы видели, какое количество индеек было на обеде в Хогвартсе? Не менее сотни. А ведь такое мясо считается диетическим и одним из самых полезных. Оно насыщает организм витаминами A, B, D, E и питательными веществами: магнием, цинком, фосфором. Кроме того, в индейке очень низкое содержание холестерина.

Вам понадобятся:

индейка — 1 шт.;

луковицы, нарезанные на четыре части — 3 крупных;

морковь, порезанная на кусочки, — 6 шт.;

сельдерей, порезанный на кусочки, — 6 шт.;

чеснок, порезанный ломтиками, — 2 дольки;

питьевая вода — 1 стакан;

оливковое масло — 1 ст. л.;

чабрец свежий — 1 веточка;

соль и чёрный перец по вкусу.

Фото: Кадр из фильма

Разогреваем духовку и выкладываем на противень морковь, сельдерей, лук, чеснок и чабрец. Заливаем водой. Моем индейку и обсушиваем бумажными полотенцами. Смазываем оливковым маслом, солим и перчим по вкусу. Выкладываем птицу сверху на овощи (ногами вверх).

Выпекаем индейку около часа при температуре 200 градусов. Контролируйте нагрев, и если ваша духовка сильно «жарит», сделайте градус поменьше. Через час достаём блюдо и опять смазываем маслом, солим, перчим. Ставим повторно в духовку ещё на 50 минут. Достаём и проверяем вилкой степень готовности.

Салат из трав и листьев из «Хоббита»

Хоббиты знали толк в полезном питании, и именно поэтому на их застольях всегда присутствовали салаты и зелень. Они укрепляют иммунитет, снижают уровень холестерина, очищают кровь от шлаков, ускоряют обмен веществ и положительно влияют на зрение.

Вам понадобятся:

салатные листья (айсберг, латук, романо, месклан, шпинат и др.) — чем больше разнообразия, тем полезнее;

горчица в зёрнах — 2 ч. л.;

редис — 10-12 шт.;

огурец — 2 шт.;

яйца — 2 шт.

Фото: Кадр из фильма

Варим яйца вкрутую. Смешиваем в миске все салатные листья. Добавляем в них горчицу, нарезанный ломтиками редис и огурцы. Охлаждаем и мелко нарезаем яйца, смешиваем с салатом. Можно добавить одну столовую ложку оливкового масла.

Кстати, это блюдо будет хорошо сочетаться с индейкой из «Гарри Поттера».

Рататуй из «Рататуя»

В мультике крыса-повар по имени Реми готовит рататуй как произведение искусства. И не зря — ведь по своему составу это уникальное блюдо. При этом достаточно недорогое, ведь в него входят простые овощи: лук, перец, томаты, кабачки и цукини. Благодаря этому блюду организм получит необходимые витамины B, K и P, а также полезные вещества: медь, марганец, кальций, железо.

Вам понадобятся:

цукини — 1 шт.;

баклажан — 1 шт.;

помидоры — 3 шт.;

репчатый лук — 1/2 шт.;

болгарский перец красный — 1 шт.;

чеснок — 3 зубчика;

тимьян — 1 веточка;

протёртые томаты — 200 мл;

соль и чёрный перец по вкусу.

Фото: Кадр из фильма

Разрезаем болгарский перец пополам, запекаем в духовке при 200 градусах в течение 10 минут до мягкого состояния. Накрываем фольгой. Снимаем с перца кожуру и нарезаем его кубиками. В сотейнике в течение 10 минут обжариваем чеснок и лук, нарезанный на дольки. Добавляем туда тёртые томаты, веточку тимьяна, соль и перец. В течение 10-15 минут тушим на медленном огне.

Получившуюся смесь выливаем в форму, в которой будем запекать рататуй. Овощи нарезаем кружочками. Выкладываем на дно формы, чередуя по цветам. В блендере взбиваем чеснок с оливковым маслом. Заливаем этой смесью овощи, солим, перчим и накрываем сверху фольгой. Тушим в духовке в течение двух часов при150 градусах.

Через два часа снимаем фольгу и оставляем в духовке ещё на 30 минут при 180 градусах.

Фрикадельки из «Доктора Хауса»

В одном из эпизодов сериала, устав от медицины, доктор Хаус находит себе новое хобби — кулинарию. На курсах он учится готовить фрикадельки. И правильно делает, ведь мясо крайне необходимо для построения мышечной ткани за счёт высокого содержания белка. Это также укрепляет иммунитет, насыщает организм витаминами B, E и P и придаёт выносливости.

Вам понадобятся:

фарш говяжий — 500 г;

хлеб из цельнозерновой муки — 2 кусочка;

лук репчатый — 1 шт.;

мускатный орех — щепотка;

соль и перец по вкусу;

для соуса:

свежий мясной бульон — 450 мл;

сливки — 4 ст. л.;

мука (можно взять рисовую или гречневую) — 2 ст. л.

Фото: Кадр из сериала

Нарезаем мелко лук, обжариваем на сковороде до золотистого состояния. Смешиваем фарш и остальные ингредиенты, формируем из них небольшие фрикадельки. Обжариваем на сковороде в течение 10 минут.

Смешиваем ингредиенты для соуса в блендере, добавляя бульон, муку и сливки. Заливаем фрикадельки получившимся соусом и тушим ещё 10 минут. Готово!

Луковый суп из «Дневника Бриджит Джонс»

Луковый суп может и не настолько популярен у нас в стране, тем не менее его состав крайне полезен для организма. Во-первых, он содержит витамины А, Е и С. Во-вторых, в нём очень много железа. В-третьих, он положительно влияет на кровь, улучшая её качество и предотвращая анемию. В фильме у Бриджит получается суп голубого цвета, но оригинальный рецепт будет, конечно же, зелёным.

Вам понадобятся:

лук-порей — 1 кг;

лук зелёный — 1 пучок;

картофель — 1 шт.;

масло оливковое — 1 ст. л.;

гренки — 200 г;

соль и перец по вкусу.

Фото: Кадр из фильма

Нарезаем картофель кубиками, а лук-порей — небольшими дольками и заливаем литром воды. Варим примерно 40-45 минут до готовности. Солим и перчим. Остужаем суп и с помощью блендера делаем из него пюре. Разливаем по тарелкам и добавляем сверху гренки. Готово!