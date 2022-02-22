Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Главная Lifestyle Статьи

5 вкусных пп-рецептов из книг, кино или мультфильмов

5 ПП-рецептов из книг, кино и мультфильмов. Пробуем любимые блюда популярных героев
Елена Доронкина Анастасия Хижнякова
,
5 ПП-рецептов из книг, кино и мультфильмов
Комментарии
Даже вымышленные персонажи заботятся о своей фигуре.
Какие популярные блюда из кино, мультфильмов и книг можно назвать полезными? Как их приготовить?

Рассказываем вместе с нутрициологом.

Наверное, каждому хоть в раз жизни хотелось почувствовать себя героем киновселенной. Сделать это можно, попробовав любимую еду известных персонажей.

<a href="https://www.championat.com/authors/5049/1.html">Елена Доронкина</a>
Елена Доронкина
специалист по питанию, основательница сервиса по доставке правильного питания GetVegetable

Даже в мире кино и книг популярны полезные блюда.

Нутрициолог назвала 5 продуктов, которые способствуют долголетию Нутрициолог назвала 5 продуктов, которые способствуют долголетию
Пошаговый рецепт полезных панкейков. Как приготовить американские блинчики дома Пошаговый рецепт полезных панкейков. Как приготовить американские блинчики дома

Индейка в духовке из «Гарри Поттера»

Вы видели, какое количество индеек было на обеде в Хогвартсе? Не менее сотни. А ведь такое мясо считается диетическим и одним из самых полезных. Оно насыщает организм витаминами A, B, D, E и питательными веществами: магнием, цинком, фосфором. Кроме того, в индейке очень низкое содержание холестерина.

Вам понадобятся:

  • индейка — 1 шт.;
  • луковицы, нарезанные на четыре части — 3 крупных;
  • морковь, порезанная на кусочки, — 6 шт.;
  • сельдерей, порезанный на кусочки, — 6 шт.;
  • чеснок, порезанный ломтиками, — 2 дольки;
  • питьевая вода — 1 стакан;
  • оливковое масло — 1 ст. л.;
  • чабрец свежий — 1 веточка;
  • соль и чёрный перец по вкусу.

Фото: Кадр из фильма

Разогреваем духовку и выкладываем на противень морковь, сельдерей, лук, чеснок и чабрец. Заливаем водой. Моем индейку и обсушиваем бумажными полотенцами. Смазываем оливковым маслом, солим и перчим по вкусу. Выкладываем птицу сверху на овощи (ногами вверх).

Выпекаем индейку около часа при температуре 200 градусов. Контролируйте нагрев, и если ваша духовка сильно «жарит», сделайте градус поменьше. Через час достаём блюдо и опять смазываем маслом, солим, перчим. Ставим повторно в духовку ещё на 50 минут. Достаём и проверяем вилкой степень готовности.

Салат из трав и листьев из «Хоббита»

Хоббиты знали толк в полезном питании, и именно поэтому на их застольях всегда присутствовали салаты и зелень. Они укрепляют иммунитет, снижают уровень холестерина, очищают кровь от шлаков, ускоряют обмен веществ и положительно влияют на зрение.

Вам понадобятся:

  • салатные листья (айсберг, латук, романо, месклан, шпинат и др.) — чем больше разнообразия, тем полезнее;
  • горчица в зёрнах — 2 ч. л.;
  • редис — 10-12 шт.;
  • огурец — 2 шт.;
  • яйца — 2 шт.

Фото: Кадр из фильма

Варим яйца вкрутую. Смешиваем в миске все салатные листья. Добавляем в них горчицу, нарезанный ломтиками редис и огурцы. Охлаждаем и мелко нарезаем яйца, смешиваем с салатом. Можно добавить одну столовую ложку оливкового масла.

Кстати, это блюдо будет хорошо сочетаться с индейкой из «Гарри Поттера».

Рататуй из «Рататуя»

В мультике крыса-повар по имени Реми готовит рататуй как произведение искусства. И не зря — ведь по своему составу это уникальное блюдо. При этом достаточно недорогое, ведь в него входят простые овощи: лук, перец, томаты, кабачки и цукини. Благодаря этому блюду организм получит необходимые витамины B, K и P, а также полезные вещества: медь, марганец, кальций, железо.

Вам понадобятся:

  • цукини — 1 шт.;
  • баклажан — 1 шт.;
  • помидоры — 3 шт.;
  • репчатый лук — 1/2 шт.;
  • болгарский перец красный — 1 шт.;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • тимьян — 1 веточка;
  • протёртые томаты — 200 мл;
  • соль и чёрный перец по вкусу.

Фото: Кадр из фильма

Разрезаем болгарский перец пополам, запекаем в духовке при 200 градусах в течение 10 минут до мягкого состояния. Накрываем фольгой. Снимаем с перца кожуру и нарезаем его кубиками. В сотейнике в течение 10 минут обжариваем чеснок и лук, нарезанный на дольки. Добавляем туда тёртые томаты, веточку тимьяна, соль и перец. В течение 10-15 минут тушим на медленном огне.

Получившуюся смесь выливаем в форму, в которой будем запекать рататуй. Овощи нарезаем кружочками. Выкладываем на дно формы, чередуя по цветам. В блендере взбиваем чеснок с оливковым маслом. Заливаем этой смесью овощи, солим, перчим и накрываем сверху фольгой. Тушим в духовке в течение двух часов при150 градусах.

Через два часа снимаем фольгу и оставляем в духовке ещё на 30 минут при 180 градусах.

Чем заняться дома, чтобы не переедать: 5 активностей, которые можно совместить с кино Чем заняться дома, чтобы не переедать: 5 активностей, которые можно совместить с кино
Овощи во фритюре могут быть полезной закуской, но на это влияет несколько факторов Овощи во фритюре могут быть полезной закуской, но на это влияет несколько факторов

Фрикадельки из «Доктора Хауса»

В одном из эпизодов сериала, устав от медицины, доктор Хаус находит себе новое хобби — кулинарию. На курсах он учится готовить фрикадельки. И правильно делает, ведь мясо крайне необходимо для построения мышечной ткани за счёт высокого содержания белка. Это также укрепляет иммунитет, насыщает организм витаминами B, E и P и придаёт выносливости.

Вам понадобятся:

  • фарш говяжий — 500 г;
  • хлеб из цельнозерновой муки — 2 кусочка;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • мускатный орех — щепотка;
  • соль и перец по вкусу;

для соуса:

  • свежий мясной бульон — 450 мл;
  • сливки — 4 ст. л.;
  • мука (можно взять рисовую или гречневую) — 2 ст. л.

Фото: Кадр из сериала

Нарезаем мелко лук, обжариваем на сковороде до золотистого состояния. Смешиваем фарш и остальные ингредиенты, формируем из них небольшие фрикадельки. Обжариваем на сковороде в течение 10 минут.

Смешиваем ингредиенты для соуса в блендере, добавляя бульон, муку и сливки. Заливаем фрикадельки получившимся соусом и тушим ещё 10 минут. Готово!

Луковый суп из «Дневника Бриджит Джонс»

Луковый суп может и не настолько популярен у нас в стране, тем не менее его состав крайне полезен для организма. Во-первых, он содержит витамины А, Е и С. Во-вторых, в нём очень много железа. В-третьих, он положительно влияет на кровь, улучшая её качество и предотвращая анемию. В фильме у Бриджит получается суп голубого цвета, но оригинальный рецепт будет, конечно же, зелёным.

Вам понадобятся:

  • лук-порей — 1 кг;
  • лук зелёный — 1 пучок;
  • картофель — 1 шт.;
  • масло оливковое — 1 ст. л.;
  • гренки — 200 г;
  • соль и перец по вкусу.

Фото: Кадр из фильма

Нарезаем картофель кубиками, а лук-порей — небольшими дольками и заливаем литром воды. Варим примерно 40-45 минут до готовности. Солим и перчим. Остужаем суп и с помощью блендера делаем из него пюре. Разливаем по тарелкам и добавляем сверху гренки. Готово!

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Популярные материалы
5 лёгких упражнений на каждый день, которые приведут вас в тонус
5 лёгких упражнений на каждый день, которые приведут вас в тонус
Нутрициолог назвала 5 продуктов, которые способствуют долголетию
Нутрициолог назвала 5 продуктов, которые способствуют долголетию
TOP 3
8 названий спортивных брендов, которые имеют скрытый смысл
8 названий спортивных брендов, которые имеют скрытый смысл
Тренды
Adidas и Parley построили огромный плавающий теннисный корт
Adidas и Parley построили огромный плавающий теннисный корт
Тренды
Красивые ягодицы и пресс за 30 минут в день. Тренировка от чемпионки мира по бодифитнесу
Видео
Красивые ягодицы и пресс за 30 минут в день. Тренировка от чемпионки мира по бодифитнесу
Фитнес
© championat.com 2000–2022