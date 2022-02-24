Работают только в комплексе со здоровым питанием.

5 эффективных упражнений с отягощениями и собственным весом, которые помогут похудеть

Какие упражнения ускорят похудение? Как их правильно выполнять?



Разбираемся вместе с тренером.

Чтобы похудеть, нужно соблюдать довольно простое правило: меньше ешьте, больше двигайтесь. Но этот процесс всегда можно ускорить с помощью кардиоупражнений. Некоторые из них очень непростые, но результат того стоит. А чтобы не заскучать, можно разнообразить занятия, добавив дополнительные отягощения. Это будет особенно актуально для тех, кому тренироваться с собственным весом легко.

Елена Скоблова супервайзер и мастер-тренер тренажёрного зала World Сlass Адекватное похудение — потеря не более одного килограмма жировой ткани в неделю. Если этот показатель увеличился, значит, из тела уходят вода и мышцы, а это уже нездоровая потеря веса. Так что у кричащих заголовков некоторых фитнес-марафонов мало общего со здоровьем.

Бёрпи

Это упражнение задействует много мышц и разгоняет пульс.

Елена Старостина фитнес-тренер, диетолог, спортсменка категории «бодифитнес» Бёрпи делают как спортсмены с подготовкой, так и новички. Но последним сложнее сделать большое количество повторений. Тем, у кого проблемы с позвоночником, нужно особенно аккуратно выполнять это упражнение: не прогибать спину, когда опускаетесь вниз.

Техника выполнения

Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч.

Сгибаем колени в положении приседа, упираемся руками в пол, переносим вес на руки.

Выпрыгиваем в положение планки: ноги назад, но руки прямые, держат вес тела.

Отжимаемся и возвращаемся в планку.

Прыжком подтягиваем ноги к рукам, переносимся в положение приседа.

Выпрыгиваем из положения приседа.

Фото: istockphoto.com

Джампинг Джек

Елена Старостина: людям с больными коленями или поясницей лучше убрать из списка тренировок «прыгающие» элементы.

Техника выполнения

В исходном положении стоим прямо, живот подтянут, спину держим ровно.

Поднимаем руки через стороны вверх и одновременно делаем прыжок. Ноги теперь стоят шире плеч.

Прыжком возвращаемся в исходное положение: руки вдоль туловища, ноги стоят вместе.

Выполняем, быстро чередуя положения.

Фото: istockphoto.com

Скалолаз

Это упражнение прорабатывает мышцы кора и пресса. Если вам легко делать классический вариант, на ноги можно надеть утяжелители.

Техника выполнения

Исходное положение: упор лёжа. Тело и ноги должны образовывать прямую линию, поясницу не прогибаем.

Медленно подтягиваем одну ногу к туловищу, затем возвращаем в исходное положение.

Повторяем то же самое с другой ногой.

Фото: istockphoto.com

Запрыгивание на тумбу

Елена Старостина: не рекомендуется людям с больными коленями и спиной.

Техника выполнения

Исходное положение: стоя на прямых ногах.

Сгибаем колени, отводим руки назад.

Отталкиваемся от пола, выполняем прыжок. Приземление предполагает равномерное распределение веса на стопы.

На тумбе выпрямляемся и расслабляем руки.

Спрыгиваем с тумбы и приземляемся на согнутые ноги.

Повторяем.

Фото: istockphoto.com

Бой с тенью

Выполняя это упражнение, воспользуйтесь отягощением. Зажмите в руках небольшие бутылки с водой или лёгкие гантели.

Техника выполнения

Бежим на месте.

При шаге на каждую ногу совершаем удар, вытягивая руку с утяжелителем вперёд.

Совмещая эти тренировки со здоровым рационом, создаём дефицит калорий. А он как раз и приведёт к желаемой цели.