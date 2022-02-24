5 эффективных упражнений с отягощениями и собственным весом, которые помогут похудеть

Разбираемся вместе с тренером.
Чтобы похудеть, нужно соблюдать довольно простое правило: меньше ешьте, больше двигайтесь. Но этот процесс всегда можно ускорить с помощью кардиоупражнений. Некоторые из них очень непростые, но результат того стоит. А чтобы не заскучать, можно разнообразить занятия, добавив дополнительные отягощения. Это будет особенно актуально для тех, кому тренироваться с собственным весом легко.
Адекватное похудение — потеря не более одного килограмма жировой ткани в неделю. Если этот показатель увеличился, значит, из тела уходят вода и мышцы, а это уже нездоровая потеря веса. Так что у кричащих заголовков некоторых фитнес-марафонов мало общего со здоровьем.
Бёрпи
Это упражнение задействует много мышц и разгоняет пульс.
Бёрпи делают как спортсмены с подготовкой, так и новички. Но последним сложнее сделать большое количество повторений. Тем, у кого проблемы с позвоночником, нужно особенно аккуратно выполнять это упражнение: не прогибать спину, когда опускаетесь вниз.
Техника выполнения
- Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч.
- Сгибаем колени в положении приседа, упираемся руками в пол, переносим вес на руки.
- Выпрыгиваем в положение планки: ноги назад, но руки прямые, держат вес тела.
- Отжимаемся и возвращаемся в планку.
- Прыжком подтягиваем ноги к рукам, переносимся в положение приседа.
- Выпрыгиваем из положения приседа.
Фото: istockphoto.com
Джампинг Джек
Елена Старостина: людям с больными коленями или поясницей лучше убрать из списка тренировок «прыгающие» элементы.
Техника выполнения
- В исходном положении стоим прямо, живот подтянут, спину держим ровно.
- Поднимаем руки через стороны вверх и одновременно делаем прыжок. Ноги теперь стоят шире плеч.
- Прыжком возвращаемся в исходное положение: руки вдоль туловища, ноги стоят вместе.
- Выполняем, быстро чередуя положения.
Фото: istockphoto.com
Скалолаз
Это упражнение прорабатывает мышцы кора и пресса. Если вам легко делать классический вариант, на ноги можно надеть утяжелители.
Техника выполнения
- Исходное положение: упор лёжа. Тело и ноги должны образовывать прямую линию, поясницу не прогибаем.
- Медленно подтягиваем одну ногу к туловищу, затем возвращаем в исходное положение.
- Повторяем то же самое с другой ногой.
Фото: istockphoto.com
Запрыгивание на тумбу
Елена Старостина: не рекомендуется людям с больными коленями и спиной.
Техника выполнения
- Исходное положение: стоя на прямых ногах.
- Сгибаем колени, отводим руки назад.
- Отталкиваемся от пола, выполняем прыжок. Приземление предполагает равномерное распределение веса на стопы.
- На тумбе выпрямляемся и расслабляем руки.
- Спрыгиваем с тумбы и приземляемся на согнутые ноги.
- Повторяем.
Фото: istockphoto.com
Бой с тенью
Выполняя это упражнение, воспользуйтесь отягощением. Зажмите в руках небольшие бутылки с водой или лёгкие гантели.
Техника выполнения
- Бежим на месте.
- При шаге на каждую ногу совершаем удар, вытягивая руку с утяжелителем вперёд.
Совмещая эти тренировки со здоровым рационом, создаём дефицит калорий. А он как раз и приведёт к желаемой цели.