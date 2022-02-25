Что носили спортсмены на этой неделе? Стильные образы Хэмилтона, Вудса и Шараповой

С кого брать пример спортивного стиля, как не с атлетов? Нередко они вдохновляют на необычные решения и помогают при выборе новых предметов гардероба. Мы собрали яркие аутфиты, которые подойдут для важных мероприятий и праздников, и образы на каждый день. Разберём их подробнее.

Тайгер Вудс

Профессиональный американский гольфист на этой неделе встретился со студентами своей образовательной организации TGR Foundation. Совместно с Genesis Invitational спортсмен разработал программу обучения для тех, кто только начинает заниматься гольфом.

На встрече с учениками он был в классических брюках тёмно-серого цвета, чёрном свитшоте с логотипом Nike, белой футболке-поло и бейсболке из мерча Genesis. В качестве аксессуаров атлет выбрал часы и браслет.

Льюис Хэмилтон

Британский автогонщик всегда радует фанатов образами с учётом последних модных тенденций. На этой неделе нам понравился аутфит с брюками карго змеиной расцветки (их спортсмен затянул на щиколотках), белой футболкой с принтом на спине и кедами от Jordan Brand.

Дополнением к образу стала чёрная бейсболка с минималистичной надписью над козырьком.

Мария Шарапова

Российская теннисистка появилась на днях на выставке американского концептуального художника Криса Бурдена.

Для мероприятия она выбрала широкие чёрные брюки с полупрозрачными вставками из сетчатой ткани по бокам, такого же цвета футболку и монохромный бежевый кардиган. На ногах у спортсменки кроссовки бренда Chloé — Nama, которые обещают быть самыми трендовыми в этом сезоне. В качестве аксессуара Мария взяла сумку-барсетку нежного кофейного цвета.

Яннис Адетокунбо

Греческий баскетболист на этой неделе появился в эксклюзивном именном худи от бренда Post-Imperial из плотной вельветовой ткани. Зелёная пятнистая расцветка напоминает технику DIY.

Спереди на кофте красуется нашивка +234 — это международный телефонный код Нигерии, родины Янниса. Для цифр 3 и 4 дизайнеры выбрали другой цвет. Так они хотели подчеркнуть игровой номер спортсмена в «Милуоки Бакс». А на спине можно разглядеть и его фамилию.

Вместе с худи Адетокунбо надел джоггеры Nike и кеды Air Jordan 1 из коллаборации с Тревисом Скоттом.

Джейсон Тейтум

Американский баскетболист удивил выходом в меховой шубе бренда Romeo Hunte, которую дополнили зауженные кожаные брюки и свободный белый лонгслив с изображением Майкла Джордана.

На ногах у баскетболиста — тоже Air Jordan 1, созданные совместно с Тревисом Скоттом. На шее выделяется золотая цепь с кулоном в виде доллара.

Аделина Сотникова

На этой неделе у ученицы Аделины Сотниковой — Вики Ланге — прошли важные соревнования.

Тренер была рядом с начинающей фигуристкой в полностью чёрном образе из кожаных прямых брюк, пиджака мужского кроя и топа. На ногах у Аделины — туфли-лодочки с заострённым концом.