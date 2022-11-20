5 красивых мест в мире, с посещением которых лучше поторопиться

Многие часто не ценят то, что имеют, пока не потеряют. Это верно и в отношении уникальных уголков нашей планеты, которые находятся под угрозой исчезновения. Поэтому, если вы ждёте подходящего момента, чтобы отправиться в путешествие, сейчас самое время. Собрали список мест, которые стоит посетить, прежде чем климатические изменения или толпы туристов сотрут их с лица Земли.

Мёртвое море

Анастасия Чемакина travel-блогер Находится в низшей точке суши на Земле в Израиле и Иордании. На самом деле Мёртвое море – это озеро, которое в восемь раз солонее океанских вод. Мёртвым его называют, потому что там почти нет живых организмов. Озеро известно своими целительными свойствами — ещё с древних времён знатные люди приезжали в эти края, чтобы оздоровиться. Однако когда они прибывали в это место, озеро было значительных размеров, а сейчас оно сокращается каждый год на один метр. Геологи предполагают, что Мёртвое море уже может исчезнуть к 2050 году. Я была на Мёртвом море, и это совершенно потрясающее место, ради которого даже в феврале стоит окунуться в воду, что я и сделала. Вода была похожа на оливковое масло. Ты буквально лежишь на поверхности без усилий.

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Белизский барьерный риф

Располагается в Центральной Америке близ страны Белиз. Ежегодно это место посещают около 130 тыс. туристов. Дайверы со всего мира приезжают, чтобы посмотреть на твёрдые и мягкие кораллы, морских черепах и даже ламантинов. Но глобальное потепление, ураганы и браконьеры делают своё дело. И если с последними стали бороться вместе с организацией ЮНЕСКО, то с природными катаклизмами всё гораздо сложнее. В 1998 году на риф обрушился ураган, который уничтожил почти половину рифа. И это стало природной катастрофой. Если человек не сможет взять под контроль текущую ситуацию и туристическая сфера не перестанет сбрасывать огромное количество мусора в океан, то от рифа может ничего не остаться.

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Мальдивы

Райское место, расположенное в Индийском океане. Здесь всегда тепло, температура воздуха держится примерно на +30 круглый год. Шикарные отели, белоснежные пляжи и отличный сервис. В 2021 году туристы из России заняли почётное место по посещаемости Мальдивских островов. Но не всё так радужно – министр окружающей среды Мальдивской республики заявил, что островам угрожает глобальное потепление. Острова могут уйти под воду, так как находятся достаточно низко. Прогнозы неутешительные – это может произойти уже через 80 лет.

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Тувалу

Опасность погрузиться под толщу воды грозит ещё одному месту – государству Тувалу. Оно находится в Тихом океане. Сюда не так часто приезжают туристы, государство, скорее, экзотическое. Здесь нет шикарных отелей, но природа вокруг, в том числе под водой производит неизгладимое впечатление. Здесь можно заняться сёрфингом, виндсёрфингом, дайвингом и снорклингом. Но, как и Мальдивам, этому месту грозит исчезновение.

Фото: istockphoto.com

Авлабари, Грузия

Анастасия: Некогда живописный район Тбилиси, располагающийся на берегах реки Куры, медленно исчезает с карт. Когда-то этот район выбирала для проживания знать. А сейчас здесь живут простые люди. На месте их домов хотели построить фешенебельный район, но местные власти посчитали цену, которую назначили жители за свои дома, завышенной. Поэтому властные структуры пошли другим путём и присвоили этому району статус исторического места. Теперь сделать ремонт в доме этого района стоит непомерно дорого, так как надо обращаться в специальную комиссию. Поэтому дома разрушаются, гибнут также под влиянием землетрясений. Скоро от района не останется ни одного старого здания, поэтому надо поторопиться.

Фото: istockphoto.com

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