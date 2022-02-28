Встречаем 8 марта в идеальной форме. 6 эффективных упражнений для женщин от тренера

Как привести себя в форму? Какие упражнения наиболее эффективны для женщин?



Рассказываем вместе с тренером.

Девушкам, которые регулярно ходят в тренажёрный зал, эта тренировка поможет разнообразить план. А тем, кто занимается нечасто и хочет немного подтянуться, рекомендуем выполнять упражнения хотя бы через день. Но быстрых «вау-результатов» не обещаем. Помните, что путь к красивой фигуре — долгий и непростой.

Руфь Душкина тренер Black Star Fitness Показывает комплекс упражнений на всё тело для женщин.

Приседания с гантелей

Техника выполнения

Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч. Гантель держим двумя руками и плотно прижимаем её к груди.

Приседаем до угла 90 градусов в коленях.

Возвращаемся в исходное положение.

Фото: istockphoto.com

Румынская тяга с эспандером

Техника выполнения

Исходное положение: стоя, стопы вместе. Одной ногой встаём на один край резинки, другой — держим двумя руками.

Выполняем наклон и отводим таз назад, сохраняя естественный изгиб позвоночника.

Возвращаемся в исходное положение.

Передняя тяга одной рукой с эспандером

Техника выполнения

Исходное положение: сидя на коврике. Ноги выпрямлены перед собой. Один конец резинки закрепляем за стопу, второй — держим в руке (левая нога — левая рука и правая нога — правая рука).

Тянем резинку на себя, сгибая руку в локте и напрягая мышцы спины.

Возвращаемся в исходное положение.

После завершения подхода меняем руку и закрепляем резинку на другой ноге.

Сгибание руки с гантелей в наклоне

Техника выполнения

Берём в правую руку гантель с комфортным для вас весом. Левыми рукой и ногой опираемся на скамью. Правая нога стоит на полу.

Сгибаем руку с гантелей в локте. Стараемся задействовать мышцы спины.

Возвращаемся в исходное положение.

После выполнения подхода меняем стороны и делаем упражнение на другую руку.

Фото: istockphoto.com

Обратные отжимания

Техника выполнения

Исходное положение: становимся спиной к опоре, ставим ладони на неё. Ноги чуть согнуты и стоят перед нами. Корпус держим прямо.

Выполняем обратное отжимание, сгибая руки в локтях.

Возвращаемся в исходное положение.

Если с согнутыми ногами делать упражнение легко, можно их выпрямить.

Фото: istockphoto.com

Сгибания рук с гантелями на бицепс

Техника выполнения

Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч. В руках держим гантели с комфортным для вас весом.

Сгибаем руки с гантелями. Локти плотно прижаты к корпусу. Руками стараемся не раскачивать.

Возвращаемся в исходное положение.

Если вы только начинаете заниматься, не забудьте про здоровый рацион и регулярные тренировки. Результат появится только при системном подходе.