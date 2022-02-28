Встречаем 8 марта в идеальной форме. 6 эффективных упражнений для женщин от тренера
28 февраля 2022, 15:00 МСК
Комплекс поможет подтянуть фигуру, но для достижения лучшего результата придётся усердно работать.
Как привести себя в форму? Какие упражнения наиболее эффективны для женщин?
Рассказываем вместе с тренером.
Девушкам, которые регулярно ходят в тренажёрный зал, эта тренировка поможет разнообразить план. А тем, кто занимается нечасто и хочет немного подтянуться, рекомендуем выполнять упражнения хотя бы через день. Но быстрых «вау-результатов» не обещаем. Помните, что путь к красивой фигуре — долгий и непростой.
тренер Black Star Fitness
Показывает комплекс упражнений на всё тело для женщин.
Приседания с гантелей
Техника выполнения
Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч. Гантель держим двумя руками и плотно прижимаем её к груди. Приседаем до угла 90 градусов в коленях. Возвращаемся в исходное положение.
Фото: istockphoto.com
Румынская тяга с эспандером
Техника выполнения
Исходное положение: стоя, стопы вместе. Одной ногой встаём на один край резинки, другой — держим двумя руками. Выполняем наклон и отводим таз назад, сохраняя естественный изгиб позвоночника. Возвращаемся в исходное положение. Передняя тяга одной рукой с эспандером
Техника выполнения
Исходное положение: сидя на коврике. Ноги выпрямлены перед собой. Один конец резинки закрепляем за стопу, второй — держим в руке (левая нога — левая рука и правая нога — правая рука). Тянем резинку на себя, сгибая руку в локте и напрягая мышцы спины. Возвращаемся в исходное положение. После завершения подхода меняем руку и закрепляем резинку на другой ноге. Сгибание руки с гантелей в наклоне
Техника выполнения
Берём в правую руку гантель с комфортным для вас весом. Левыми рукой и ногой опираемся на скамью. Правая нога стоит на полу. Сгибаем руку с гантелей в локте. Стараемся задействовать мышцы спины. Возвращаемся в исходное положение. После выполнения подхода меняем стороны и делаем упражнение на другую руку.
Фото: istockphoto.com
Обратные отжимания
Техника выполнения
Исходное положение: становимся спиной к опоре, ставим ладони на неё. Ноги чуть согнуты и стоят перед нами. Корпус держим прямо. Выполняем обратное отжимание, сгибая руки в локтях. Возвращаемся в исходное положение. Если с согнутыми ногами делать упражнение легко, можно их выпрямить.
Фото: istockphoto.com
Сгибания рук с гантелями на бицепс
Техника выполнения
Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч. В руках держим гантели с комфортным для вас весом. Сгибаем руки с гантелями. Локти плотно прижаты к корпусу. Руками стараемся не раскачивать. Возвращаемся в исходное положение.
Если вы только начинаете заниматься, не забудьте про здоровый рацион и регулярные тренировки. Результат появится только при системном подходе.