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Как привести себя в форму за неделю: комплекс упражнений для женщин от тренера, видео

Встречаем 8 марта в идеальной форме. 6 эффективных упражнений для женщин от тренера
Руфь Душкина Маргарита Иванникова
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Комплекс упражнений для женщин
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Комплекс поможет подтянуть фигуру, но для достижения лучшего результата придётся усердно работать.
Как привести себя в форму? Какие упражнения наиболее эффективны для женщин?

Рассказываем вместе с тренером.

Девушкам, которые регулярно ходят в тренажёрный зал, эта тренировка поможет разнообразить план. А тем, кто занимается нечасто и хочет немного подтянуться, рекомендуем выполнять упражнения хотя бы через день. Но быстрых «вау-результатов» не обещаем. Помните, что путь к красивой фигуре — долгий и непростой.

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Руфь Душкина
тренер Black Star Fitness

Показывает комплекс упражнений на всё тело для женщин.

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Приседания с гантелей

Техника выполнения

  • Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч. Гантель держим двумя руками и плотно прижимаем её к груди.
  • Приседаем до угла 90 градусов в коленях.
  • Возвращаемся в исходное положение.

Фото: istockphoto.com

Румынская тяга с эспандером

Техника выполнения

  • Исходное положение: стоя, стопы вместе. Одной ногой встаём на один край резинки, другой — держим двумя руками.
  • Выполняем наклон и отводим таз назад, сохраняя естественный изгиб позвоночника.
  • Возвращаемся в исходное положение.

Передняя тяга одной рукой с эспандером

Техника выполнения

  • Исходное положение: сидя на коврике. Ноги выпрямлены перед собой. Один конец резинки закрепляем за стопу, второй — держим в руке (левая нога — левая рука и правая нога — правая рука).
  • Тянем резинку на себя, сгибая руку в локте и напрягая мышцы спины.
  • Возвращаемся в исходное положение.
  • После завершения подхода меняем руку и закрепляем резинку на другой ноге.
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Сгибание руки с гантелей в наклоне

Техника выполнения

  • Берём в правую руку гантель с комфортным для вас весом. Левыми рукой и ногой опираемся на скамью. Правая нога стоит на полу.
  • Сгибаем руку с гантелей в локте. Стараемся задействовать мышцы спины.
  • Возвращаемся в исходное положение.
  • После выполнения подхода меняем стороны и делаем упражнение на другую руку.

Фото: istockphoto.com

Обратные отжимания

Техника выполнения

  • Исходное положение: становимся спиной к опоре, ставим ладони на неё. Ноги чуть согнуты и стоят перед нами. Корпус держим прямо.
  • Выполняем обратное отжимание, сгибая руки в локтях.
  • Возвращаемся в исходное положение.
  • Если с согнутыми ногами делать упражнение легко, можно их выпрямить.

Фото: istockphoto.com

Сгибания рук с гантелями на бицепс

Техника выполнения

  • Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч. В руках держим гантели с комфортным для вас весом.
  • Сгибаем руки с гантелями. Локти плотно прижаты к корпусу. Руками стараемся не раскачивать.
  • Возвращаемся в исходное положение.

Если вы только начинаете заниматься, не забудьте про здоровый рацион и регулярные тренировки. Результат появится только при системном подходе.

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