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Мотофристайл зимой — всё о зимнем фристайл-мотокроссе в России, что это и как заниматься?

Зачем люди прыгают на мотоциклах зимой? Рассказывает профессиональный райдер
Павел Антонов Павел Сухоруков
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Павел Антонов
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Важно правильно подготовиться к тренировке, предупреждает Павел Антонов.
Что такое зимний фристайл-мотокросс? Где и как им занимаются?

Объясняем вместе с профессиональным райдером.

Экстремальные виды спорта становятся всё популярнее. Некоторые из них нельзя назвать «пионерами» в России, поскольку они уже давно и громко заявили о себе — например, скейтбординг. Зато о других многие совсем ничего не знают. Сегодня расскажем о зимнем фристайл-мотокроссе.

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Что такое фристайл-мотокросс?

Название для этого экшн-спорта появилось в 1990-х годах в США. Фристайл-мотокросс (freestyle motocross, FMX) представляет собой прыжки с элементами акробатики со специальных трамплинов на кроссовом (то есть спортивном) мотоцикле. Сейчас уровень подготовки профессиональных атлетов позволяет делать двойное сальто назад, сальто вперёд и многое другое. Борьба с законами физики продолжается по сей день.

Чем зимний фристайл-мотокросс отличается от летнего?

<a href="https://www.instagram.com/pavelantonov32/">Павел Антонов</a>
Павел Антонов
FMX-райдер команды Mad Men

Зимний фристайл-мотокросс, кроме России, существует ещё в Финляндии, Швеции и Норвегии. Когда ты живёшь в стране, где долгое время зима, нужно находить способ продолжать тренироваться. Можно, конечно, уехать на юг и перезимовать там, но не у всех есть такая возможность. Особенно среди тех, кто живёт, например, за Уралом.

Главное отличие зимнего фристайл-мотокросса от летнего в том, что тренировка начинается с особенной «разминки» — надо взять лопату в руки и идти убирать снег, чтобы было где кататься. Мотоцикл «переобувается» на зимнюю шипованную резину, полоса разгона и рампа застилаются резиновой лентой.

Павел Антонов

Павел Антонов

Фото: Из личного архива Павла Антонова

Основная сложность — в холоде. Если летом можно провести хоть весь день на площадке, зимой приходится сокращать занятие до часа — отпрыгать пару коротких трюковых сессий и ехать домой. Из-за того, что элементов удаётся сделать немного, не успеваешь согреться, мышцы холодные и удовольствия в этом мало. А если надеть много одежды, будет некомфортно кататься.

Как раз по этой причине зимой очень сложно разучивать новые элементы, а вот уже имеющиеся можно и попрактиковать.

Зачем же тренироваться зимой?

Зимние тренировки нужны, чтобы хоть как-то поддерживать спортивную форму. Если не заниматься в холодное время, весной придётся чуть ли не заново учиться ездить и тренировать прыжки с нуля.

Советы от редакции

  • Если, закрыв статью, вы решите сразу бежать на улицу, доставать из гаража свой «харлей» и попробуете повторить что-то из увиденного, притормозите.
  • Для начала вам нужно научиться уверенно ездить на кроссовом мотоцикле, спокойно пользоваться всеми системами управления. Сразу окунуться в этот вид спорта у вас не получится.
  • Подтяните физическую форму. Если вы с трудом подтягиваетесь три раза, удержать мотоцикл в случае его падения не получится.
  • Обратитесь в школу фристайл-мотокросса. Профессиональные спортсмены и инструкторы подскажут, как настроить мотоцикл и с чего начать.
  • И ещё раз: не пытайтесь повторять трюки из видео на YouTube самостоятельно.
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