Зачем люди прыгают на мотоциклах зимой? Рассказывает профессиональный райдер

Что такое зимний фристайл-мотокросс? Где и как им занимаются?



Объясняем вместе с профессиональным райдером.

Экстремальные виды спорта становятся всё популярнее. Некоторые из них нельзя назвать «пионерами» в России, поскольку они уже давно и громко заявили о себе — например, скейтбординг. Зато о других многие совсем ничего не знают. Сегодня расскажем о зимнем фристайл-мотокроссе.

Что такое фристайл-мотокросс?

Название для этого экшн-спорта появилось в 1990-х годах в США. Фристайл-мотокросс (freestyle motocross, FMX) представляет собой прыжки с элементами акробатики со специальных трамплинов на кроссовом (то есть спортивном) мотоцикле. Сейчас уровень подготовки профессиональных атлетов позволяет делать двойное сальто назад, сальто вперёд и многое другое. Борьба с законами физики продолжается по сей день.

Чем зимний фристайл-мотокросс отличается от летнего?

Павел Антонов FMX-райдер команды Mad Men Зимний фристайл-мотокросс, кроме России, существует ещё в Финляндии, Швеции и Норвегии. Когда ты живёшь в стране, где долгое время зима, нужно находить способ продолжать тренироваться. Можно, конечно, уехать на юг и перезимовать там, но не у всех есть такая возможность. Особенно среди тех, кто живёт, например, за Уралом.

Главное отличие зимнего фристайл-мотокросса от летнего в том, что тренировка начинается с особенной «разминки» — надо взять лопату в руки и идти убирать снег, чтобы было где кататься. Мотоцикл «переобувается» на зимнюю шипованную резину, полоса разгона и рампа застилаются резиновой лентой.

Павел Антонов Фото: Из личного архива Павла Антонова

Основная сложность — в холоде. Если летом можно провести хоть весь день на площадке, зимой приходится сокращать занятие до часа — отпрыгать пару коротких трюковых сессий и ехать домой. Из-за того, что элементов удаётся сделать немного, не успеваешь согреться, мышцы холодные и удовольствия в этом мало. А если надеть много одежды, будет некомфортно кататься.

Как раз по этой причине зимой очень сложно разучивать новые элементы, а вот уже имеющиеся можно и попрактиковать.

Зачем же тренироваться зимой?

Зимние тренировки нужны, чтобы хоть как-то поддерживать спортивную форму. Если не заниматься в холодное время, весной придётся чуть ли не заново учиться ездить и тренировать прыжки с нуля.

Советы от редакции

Если, закрыв статью, вы решите сразу бежать на улицу, доставать из гаража свой «харлей» и попробуете повторить что-то из увиденного, притормозите.

Для начала вам нужно научиться уверенно ездить на кроссовом мотоцикле, спокойно пользоваться всеми системами управления. Сразу окунуться в этот вид спорта у вас не получится.

Подтяните физическую форму. Если вы с трудом подтягиваетесь три раза, удержать мотоцикл в случае его падения не получится.

Обратитесь в школу фристайл-мотокросса. Профессиональные спортсмены и инструкторы подскажут, как настроить мотоцикл и с чего начать.

И ещё раз: не пытайтесь повторять трюки из видео на YouTube самостоятельно.