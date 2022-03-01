Как избавиться от самобичевания? 5 советов психолога

В погоне за лучшей версией себя можно оттолкнуть окружающих и заработать психологические проблемы.

Как перестать винить себя за неудачи? Почему важно здраво оценивать свои достижения?



Разбираемся вместе с психологом.

Нередко, совершая даже самую незначительную ошибку, мы начинаем заниматься самобичеванием. Но пользы оно не приносит. Только адекватная оценка действий помогает развиваться и совершенствоваться, улучшать контакты с окружающими, становиться более осознанными и успешными. Но достичь этого порой бывает очень сложно. Какие последствия могут быть у самоедства и как с ним бороться?

Ольга Соколовская психолог Самокритичность и самобичевание — не одно и то же.



В чём причина самобичевания?

За любым действием стоит позитивное намерение. Когда мы критикуем себя за что-либо, хотим защититься от «наказания» и критики со стороны окружающих. Так мы стараемся научиться новому и стать лучше, чтобы люди вокруг заметили наш прогресс и дали позитивную оценку нашим действиям.

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Чаще всего неконструктивная самокритика преследует тех, кого в детстве регулярно отчитывали родители и другие близкие люди. Мы привыкаем к определённым стандартам, а любое действие, выходящее за рамки привычного, воспринимается психикой как нечто непозволительное и позорное. Защищаясь от ожидаемой оценки со стороны, мы вырабатываем определённую модель поведения, стараемся вести себя «нормально», а за любое отклонение от шаблона ругаем себя.

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Такое поведение приводит к саморазрушению личности: мы перестаём любить себя, принимать своё тело и особенности характера. Страх осуждения настолько пугает, что единственным выходом кажутся самобичевание и регулярное насилие над собой.

Какие последствия бывают у самоедства?

Занимаясь самобичеванием, мы блокируем положительные эмоции, чаще испытываем недовольство собой и жизнью. Зацикливаясь на недостатках, хуже спим, больше нервничаем и беспокоимся, а также проживаем не ту жизнь, которую хотим. Предвзятое отношение к себе не позволяет раскрыть таланты и развить способности в полной мере.

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Самоедство — всегда замкнутый круг, мы не можем мыслить рационально, когда это действительно необходимо. Ведь очень трудно найти выход из сложившейся ситуации, когда мысли крутятся вокруг придуманной проблемы.

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Самокритичный человек может легко стать жертвой манипуляций. Это приведёт к физическому, энергетическому и психологическому истощению, а также настроит окружающих против вас. Любовь к себе не может основываться на самобичевании.

Чем самобичевание отличается от самокритики?

Самобичевание — это одна из форм аутоагрессии (агрессии на себя с причинением себе вреда). Последствия у него могут быть самые разные. В первую очередь это тенденция убегать от ошибок. Не стремиться к счастью, а избегать плохого.

Такая жизнь не предполагает качественных изменений, лишь вечные отношения агрессора и жертвы внутри вас самих. Этот внутренний конфликт неизменно скажется и на общении с другими, и на вашем самочувствии.

Самокритику ещё можно назвать анализом себя: когда мы пытаемся понять свои сильные и слабые стороны, найти возможности для роста. Потребность в самосовершенствовании исходит из желания стремиться к чему-то большему, добиваться новых целей. Такое развитие конструктивно и не будет приводить к выгоранию и другим тяжёлым психическим состояниям.

Фото: istockphoto.com

Самобичевание — это процесс неосознанного (или осознанного) обвинения себя в чём-либо. И если цель самокритики — рост, цель самобичевания — наказание.

Важный нюанс: самокритичный человек осознаёт границы своих возможностей и не берёт на себя чужую ответственность. В то же время человек, который занимается самобичеванием и самоедством, не ощущает пределов своего влияния, в нём развита гордыня. Чаще всего это механизм защиты, которым он пытается компенсировать комплексы и неуверенность.

Как избавиться от самобичевания?

Записывайте собственные достижения

Чтобы перестать мучить себя, попробуйте ежедневно составлять список достижений. Так научитесь испытывать гордость и мыслить позитивнее. Поводом могут стать даже маленькие шаги на пути к большой цели.

Будьте добрее

Фото: istockphoto.com

Когда вы начинаете ругать себя, старайтесь проговаривать эти претензии вслух. Действеннее будут такие формулировки, которые вы выбрали бы при разговоре с друзьями или родственниками.

Откажитесь от сравнения с другими

На любом этапе развития вашей деятельности найдётся более опытный и успешный человек. Продолжая сравнивать себя с другими, вы не сдвинетесь с мёртвой точки и не добьётесь желаемого результата.

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Примите, что вы несовершенны, собственно, как и все люди.

Рассматривайте ошибки с точки зрения саморазвития

Самосовершенствоваться можно всю жизнь. На протяжении всего пути вы будете сталкиваться с проблемами и совершать ошибки. Только стоит воспринимать все неприятности не как регресс, а как новые возможности.

Терпение — ваш лучший друг

Довольно сложно менять образ мышления на позитивный. Чтобы перестать критиковать себя, необходимо выработать новые привычки.

Главное на этом пути — не мучиться и принять, что на перемены к лучшему требуется время.