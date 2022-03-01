Собираем модный женственный образ для тренировок: что будет в тренде весной?

Всё чаще спортивные бренды придерживаются общего направления в новых коллекциях, сохраняя комфорт и функциональность. Последние новинки говорят о том, что в трендах спортивного стиля по-прежнему остаются ретропринты, анималистичные дизайны и яркие цвета (доминируют ярко-розовые оттенки).

Кроме того, дизайнеры стали развивать стиль спортшик и создали комбинезоны, боди и леггинсы со стразами, сеткой и металлик-вставками. Рассказываем о моделях для спортивного гардероба в духе последних тенденций.

Дарья Гальперина стилист Сегодня модно всё — и модерн, и спорт, и шик. Возможностей для стильных экспериментов море, однако есть базовые советы, которых я бы советовала придерживаться.

Бра с цветочным принтом

Неправильно подобранная для тренировок форма может стать настоящим испытанием для женщин с большим бюстом. Из-за плохой поддержки груди можно испытать крайне неприятные и даже болезненные ощущения, поэтому к выбору топа нужно отнестись достаточно серьёзно. Обращайте внимание на форму, наличие широких лямок и отсутствие глубоких вырезов.

Чтобы разнообразить тренировки, дизайнеры рекомендуют добавить бра с цветочным принтом. Но старайтесь придерживаться меры.

Вместо реальных цветочных рисунков присмотритесь к абстрактным флористическим орнаментам, похожим на лёгкие акварельные мазки и фантазийные узоры.

Леггинсы с металлик-вставками

Металлизированная спортивная форма возникла благодаря стритстайлу, когда дизайнеры постарались примирить увлечение блеском с регулярными фитнес-нагрузками. Металлик-вставки соответствуют двум ключевым тенденциям этого сезона — футуризму и диско. На первый взгляд, звучит нелогично, но именно сверкающие серебристые оттенки ассоциируются и с модой 80-х, и с новыми стилевыми течениями.

Леггинсы с металлизированной фактурой относятся к ретростилю — в нём привыкли сочетать несочетаемое и не бояться делать образы невозможно яркими. Такой низ дизайнеры рекомендуют оттенять базовой однотонной футболкой и нейтральными кроссовками. Кроме того, эти леггинсы можно добавлять в образы для повседневных дел и важных мероприятий.

Дарья: Спорт — это ведь про комфорт, мягкость, удобство. Чтобы сделать образ чуть более собранным и подходящим под разные форматы встреч и мероприятий, лучше всего добавлять вкрапления других стилей. То есть, надев спортивный костюм, вы можете выбрать классический пиджак для дополнения образа, а ретрополо дополнить прямыми брюками и пиджаком.

Дикий принт

Модные бренды решили вернуть былую славу животным принтам ещё прошлой осенью, советуя носить анималистичные узоры с однотонными вещами. Например, соединить эффектные шорты со «звериным окрасом» можно с монохромными топом и ветровкой. Но спустя время дизайнеры, создающие спортивную одежду, переосмыслили эту идею.

Стелла Маккартни в новой коллаборации с adidas решила отойти от реалистичности принта, сделав его более абстрактным и модерновым. Теперь такой узор на вещах позволит спортсменкам надевать на тренировки верх и низ из одного комплекта.

Комбинезоны в сетку и боди со стразами

В моде всё циклично, и сегодня вновь вспомнили о комбинезонах со стразами и сеткой, которые были на пике в 1970-е. Тогда по ним буквально сходили с ума все любительницы аэробики, а способствовали этому американские звёзды Джейн Фонда, Дениз Остин, Шер и многие другие. Этот предмет гардероба позволяет вернуться в прошлое и поностальгировать, а также дарит чувство комфорта во время тренировки.

Спортивный комбинезон — это универсальная вещь, которая подойдёт для занятий йогой, пауэрлифтингом и пилатесом. Варианты со стразами и вставками из сетки дадут дополнительную мотивацию тем, кто часто не может заставить себя пойти в зал. Ведь в таких комбинезонах пропустить тренировку просто непозволительно.

Акцент на цвет

Выбирая яркую спортивную форму, берите пример с Синди Кроуфорд и Шер.

Их выразительные боди поверх леггинсов, гетры и другие фитнес-атрибуты вдохновят вас и дадут заряд хорошего настроения, что очень важно перед тренировкой.

Для дополнительной мотивации можете посмотреть фильм «Идеально» с Джейми Ли Кёртис в главной роли. Её сплошные розовые купальники сейчас сменили боди с глубокими вырезами.

Альтернативой могут стать розовые леггинсы, велосипедки и облегающие топы, в которых удобнее всего ходить на йогу и стретчинг. Таких по традиции много в линии adidas by Stella McCartney и в последнем дропе adidas и IVYPARK.

Дарья: Если вы приобрели ретровещи спортивного стиля, основное правило — не уходить полностью в винтаж в своём образе. Если вы наденете спортивные шорты, майку-алкоголичку, потёртые кроссовки high tops и дополните всё это прической вроде каскада, может сложиться впечатление, что вы из далекого 1967-го, но никак не из 2022-го. Такой образ идеально подойдёт для тематической фотосессии, но не для похода в зал. Поэтому, надевая спортивную одежду в ретростиле, желательно «разбавить» её чем-то современным.