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5 эффективных упражнений для мужчин — создай идеальное мужское тело

5 упражнений, которые должен уметь выполнять мужчина
Егор Фукалов
5 упражнений, которые должен уметь мужчина
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Они задействуют несколько групп мышц, а нагрузка распределяется равномерно.
<a href="https://www.championat.com/authors/4449/1.html">Егор Фукалов</a>
Егор Фукалов
фитнес-тренер

Какие упражнения обязательно должен уметь выполнять мужчина?

Для многих мужчин основная задача на тренировках — увеличение мышечной массы и избавление от подкожного жира. Такой подход положительно сказывается на качестве жизни. Известно, что лишний вес изменяет гормональный фон и негативно влияет на здоровье мужчин. Уровень мужских гормонов снижается, а женские начинают преобладать. Появляются проблемы с потенцией, половым влечением, мучает бессонница, нарушается пищеварение и снижается работоспособность.

Фото: unsplash.com/@sammoqadam

Эффективный способ оставаться здоровым и сильным — добавить физическую активность в привычный образ жизни. Включите в тренировочный процесс базовые силовые упражнения. С помощью них вы будете сжигать жир и быстро набирать мускулатуру. Они одновременно задействуют несколько суставов и мышечных групп. К тому же при выполнении многосуставных упражнений нагрузка распределяется сбалансированно.

Чем полезны такие упражнения?

  • Улучшают работу сердечно-сосудистой системы.
  • Эффективно сжигают калории.
  • Улучшают репродуктивную функцию и предотвращают застой крови в органах таза.
  • Увеличивают силовые показатели.
  • Сжигают жировую прослойку.
  • Укрепляют кости и суставы.
  • Повышают работоспособность.
  • Повышают уровень тестостерона.
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Классические подтягивания

Техника выполнения

  • Схватитесь за турник руками на ширине плеч.
  • Перед подтягиванием слегка сведите лопатки вместе.
  • На выдохе мощным движением тяните верхнюю часть груди к перекладине.
  • Делайте движение за счёт отведения локтей, лопатки сводите вместе.
  • На вдохе плавно опускайтесь в исходное положение.

Выполняйте три подхода по 10 раз. Перерыв между подходами — 1-2 минуты.

Отжимания от пола

Техника выполнения

  • Держим корпус тела ровным. Шея, спина и бёдра расположены на одной линии. Ноги вместе.
  • Распределяем нагрузку на всю поверхность ладоней и пальцев.
  • Локти слегка прижаты к корпусу.
  • На вдохе медленно опускаемся до угла 90 градусов в локтях.
  • На выдохе поднимаемся в верхнюю точку.
  • Не выпрямляем локти до конца.

Выполняйте три подхода по 25 раз. Перерыв между подходами — 1-2 минуты.

Подъём ног в уголок на брусьях

Техника выполнения

  • Берёмся за турник так, чтобы кулаки оказались под плечами.
  • На выдохе поднимаем ноги вверх до параллели с полом. Можно слегка согнуть их в коленях.
  • Таз подкручиваем.
  • Задерживаемся на одну секунду.
  • На вдохе медленно опускаем ноги в исходное положение.
  • Руки и пресс напряжены в течение всего упражнения.

Выполняйте три подхода по 10 раз. Перерыв между подходами — 1-2 минуты.

Жим штанги своего веса лёжа

Техника выполнения

  • Прижимаемся лопатками к скамье.
  • Ставим ноги на пол, плотно прижимая стопы.
  • Берём штангу хватом чуть шире плеч, чтобы она была над ключицами.
  • На вдохе медленно опускаем штангу на грудь, сводя лопатки вместе.
  • На выдохе мощно поднимаем штангу в верхнюю точку.

Выполняйте три подхода по 10 раз. Перерыв между подходами — 1-2 минуты.

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Приседания со штангой своего веса

Техника выполнения

  • Берёмся за штангу хватом чуть шире плеч. Снаряд кладём на лопатки. Они должны быть сведены, чтобы придать жёсткости спине.
  • На вдохе опускаемся в нижнюю точку, чтобы таз находился ниже коленей. Последние направлены в стороны, а не внутрь.
  • Спина ровная с небольшим прогибом.
  • На выдохе мощным движением встаём в исходное положение.
  • Фиксируемся и повторяем движение.

Выполняйте три подхода по 10 раз. Перерыв между подходами — 1-2 минуты.

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