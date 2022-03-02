Почему вы не обязаны комментировать всё происходящее в мире. Разбираемся с психологом

Сложные времена требуют сложных решений, много терпения и столько же терпимости. Высказываться относительно каких-то процессов в обществе — нормально, но и молчать — тоже. Более того, не понимать, что происходит, не иметь чёткого мнения о событиях, бояться и оставаться в тени — тоже нормально.

Почему люди не должны испытывать чувство вины за это и что делать с такими мыслями? Разбираемся вместе с психологом.

Алина Сотова кризисный психолог Отстаивайте свои личные границы. Человек не обязан всё знать, осознавать и не ошибаться. Мы все люди, и мы все несовершенны.

Почему многие испытывают необходимость высказаться?

Сейчас существует много ресурсов, чтобы высказываться, быть увиденными и услышанными. Или, по крайней мере, заявить о себе в большом пространстве. Такое желание — нормально. Когда происходят резонансные события, которые так или иначе касаются каждого из нас, нам хочется откликнуться и говорить об этом. Закономерное явление.

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Потребность высказаться подпитывается давлением со стороны общества: «Если мой друг сказал, то и я тоже должен». Некоторые комментарии и сообщения способны сподвигнуть на высказывание, потому что вроде как молчание — признак равнодушия. Хотя всё, конечно же, не так. Именно это заставляет нас подбирать слова — навязанное чувство вины и боязнь показаться равнодушными.

Почему не понимать происходящее вокруг и признавать это — не стыдно?

Во-первых, совсем не стыдно чего-то не знать. Человек, вообще, не обязан разбираться во всём, всё понимать и везде быть экспертом. Стремление к тому, чтобы понять происходящие процессы и сформировать свою точку зрения, — это хорошее стремление, но не обязательство.

Почему нормально не иметь чёткого мнения?

Вы можете быть далеки от сферы политики, экономики или других областей и оставаться при этом хорошим человеком. Необязательно иметь чётко выраженное мнение по любому вопросу только потому, что сейчас это актуально и этого вроде как требует общество.

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Когда каждый занят делом, в котором он экспертен, общество становится продуктивным. В таком случае мы можем иметь дело с актуальными проверенными данными и с действительно достойными аргументами.

К сожалению, когда случаются внезапные изменения, появляется много противоречивой информации из непроверенных источников и оценочных суждений, которые человека неэкспертного способны сбить с толку. Если вы вообще к этой сфере никаким образом не относились, очень сложно вдруг стать экспертом.

Как бороться с чувством вины, которое из-за этого возникает?

Оно бывает продуктивное или невротическое, навязанное. Сейчас можно столкнуться с большим количеством критики, агрессии, оценочных суждений и негатива. Это может вызвать чувство вины, которое, на самом деле, истинным не является.

Фото: unsplash.com/@charanjeet_dhiman

В такой ситуации очень важно отделять свои эмоции, чувства и ощущения от того, что нам стараются привить. Чувство вины — довольно сложное и деструктивное, и с ним крайне сложно справиться. В первую очередь нужно искать точку опоры внутри себя, а не во внешних факторах.

В нынешнем случае мы говорим о чувстве вины не за себя и свои действия, а «за кого-то». Это разрушает, не нужно поддаваться такому. Это не ваше чувство, оно навязано психологическим давлением и действиями извне.

Как не поддаваться на провокации?

Научиться этому в нестабильной ситуации довольно сложно, потому что это планомерная работа над собой, над самоощущением и над внутренней опорой.

Когда человек устойчив и у него есть ценностные ориентиры, собственные убеждения, в которых он уверен, поколебать его сложно. В том числе привить ему какие-то деструктивные чувства, например, вины и стыда.

Фото: unsplash.com/@charanjeet_dhiman

Однако если вы попадаете в ситуацию, когда вас пытаются спровоцировать, нужно стараться не реагировать резко и эмоционально. Не стоит вступать в полемику. Оставайтесь спокойными, насколько это возможно.

Отстаивайте свои личные границы: смело говорите, что для вас эта тема такая же болезненная, такая же спорная, как и для многих, но вы не хотели бы это обсуждать. Почему? Просто в силу того, что сейчас об этом сложно говорить или вы этого не хотите. Это нормально.