Страх, тревога и вина только сбивают с толку. Они не помощники в критической ситуации.

Как справляться с потоком информации и не сойти с ума. Инструкция от кризисного психолога

Алина Сотова кризисный психолог Почему сейчас нормально отвлекаться, смотреть сериалы и продолжать жить?

С чего стоит начать? Конечно, дозировать информацию, её источники и обязательно их проверять. Постараться выделить определённое время в течение дня. Например, один час, когда вы можете сознательно зайти в интернет, прочитать необходимую информацию и выйти. На самом деле, чем больше вы заняты работой, учёбой, повседневными делами, общением с близкими, тем легче будет справляться с негативной информацией.

Почему важно фильтровать цифровое пространство?

Необходимо сортировать все получаемые данные. В сети появляется очень много противоречивой информации, оценочных суждений. И с этим нашему сознанию сложно справляться. Так или иначе, это воспринимается как некое психологическое давление — и состояние может ухудшиться.

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Доверяйте в первую очередь себе. Не оценкам, которые вы увидели в «Инстаграме» или других соцсетях. Лучшим вариантом будет сформулировать собственные суждения с опорой на исторические данные и информацию из проверенных источников. Прислушивайтесь к себе, своему сердцу.

Любой спор или оценка влечёт за собой обсуждение, внутреннее переживание, напряжение. Чтобы не накручивать ни близких, ни себя, постарайтесь найти внутреннюю опору и сконцентрироваться на ней.

Что делать, если преследуют негативные мысли?

Если вас преследуют мысли о негативных сценариях, постарайтесь чётко сформулировать, чего вы боитесь. И затем подробно пропишите последовательный план действий на случай, если вдруг ваш страх станет реальностью. Это позволит снизить градус тревоги, потому что тогда у нас есть понимание, что и как мы будем делать в конкретных обстоятельствах. Такое знание стабилизирует.

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Также очень помогает отслеживать собственные эмоции. Если заметили, что ваше состояние ухудшилось, постарайтесь найти первичную мысль, которая это спровоцировала.

В этом случае поможет проживание эмоций, работа с ними: например, дыхательные практики или медитации. Самое простое — сфокусироваться на дыхании. Постарайтесь дышать как обычно. При этом концентрируйтесь на вдохе и выдохе, следите за движениями живота и грудной клетки. Если мысли путаются и снова бьют тревогу, возвращайте внимание к дыханию. Нужно постараться вернуться к настоящему, понаблюдать за обстановкой вокруг: вам что-то угрожает или тревожность — результат деструктивных мыслей?

Почему можно и нужно брать паузу и отвлекаться?

Интернет-пространство сейчас очень развито. Из-за наплыва информации — противоречивой, часто негативной, которую сложно проверить — возникает психологическое давление, манипуляции. Они вызывают чувство страха, стыда, а такие эмоции переживать сложно. Именно поэтому важно соблюдать свой привычный распорядок дня, продолжать жить и работать.

Во-первых, вы имеете полное право на простые повседневные занятия — будь то книга перед сном или уборка, время с родными или наедине с собой. Во-вторых, это поможет отвлечься и не пытаться принять на себя навязанную извне ответственность. Так вы сможете передохнуть, чтобы после составить собственное мнение, принимать собственные решения, руководствуясь здравым смыслом, а не страхом, тревогой, виной и стыдом. Сможете действовать осознанно и адекватно.

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В кризисных ситуациях важно заботиться о себе. Всё должно быть направлено на сохранение баланса и «нормальности», своего равновесия и жизни. Именно это вы можете сделать сами для себя, чтобы выйти из сложившихся обстоятельств.