Что смотреть? 6 добрых фильмов, которые дарят надежду

В любой непонятной ситуации смотрите добрые фильмы. Именно такую тактику мы предлагаем избрать на сегодняшний вечер. Собрали для вас шесть классных фильмов про добро, поддержку и веру в себя.

«Одарённая» (2017)

Чудесная трогательная история о способной девочке, будущее которой хотят определить взрослые.

Фото: Кадр из фильма «Одарённая»

Сюжет знакомит нас с семилетней Мэри и её дядей Фрэнком, который отстаивает право своей гениальной племянницы на нормальное детство. Он помнит, что такой же выдающийся талант сгубил его сестру, маму Мэри.

В фильме много трогательных семейных сцен и размышлений о поддержке и гиперопеке. Отличное семейное кино и повод для совместных разговоров.

«Сердце чемпиона» (2018)

Этот фильм — история о дружбе и исцелении. Юная Мэнди потеряла маму и работает на конюшне, где знакомится с травмированной лошадью, которая становится для неё лучшим другом.

Фото: Кадр из фильма «Сердце чемпиона»

Дружба заставляет главную героиню совершенно по-другому взглянуть на окружающий мир и найти силы, чтобы двигаться к мечте и противостоять своим страхам.

«Прекрасный день по соседству» (2019)

Картина — американский биографический драматический фильм режиссёра Мариэль Хеллер.

Фото: Кадр из фильма «Прекрасный день по соседству»

Главные герои — циничный журналист Ллойд Фогель и добродушный телеведущий Фред Роджерс, контактировавшие в реальной жизни. Основой для сценария фильма послужила статья Тома Джунода (прототип Ллойда Фогеля) «Можешь ли ты сказать… «герой»?», опубликованная на страницах Esquire ещё в ноябре 1998 года.

Встреча этих двух людей меняет жизнь обоих. Фильм научит вас ценить честность и не бояться внутренних изменений.

«Обыкновенное чудо» (1978)

Пожалуй, ничто так не заземляет нас, как старые добрые советские фильмы. Мы смотрели их в детстве, а сейчас включаем, чтобы осознать, как сильно мы изменились и как сильно поменялся мир вокруг нас.

Фото: Кадр из фильма «Обыкновенное чудо»

Фильм режиссёра Марка Захарова — настоящая добрая сказка для взрослых, в которую так хочется просто поверить. Это своего рода «сказка наоборот», ведь поцелуй в ней не избавляет от проклятья, а наоборот – определяет его.

«Заплати другому» (2000)

Тревору и его одноклассникам учитель обществознания даёт задание: придумать способ изменить мир к лучшему и постараться воплотить в жизнь свою задумку.

Фото: Кадр из фильма «Заплати другому»

Тревор озвучивает идею бескорыстной помощи троим незнакомым людям, каждый из которых, в свою очередь, также поможет ещё троим незнакомцам («передать добро дальше»). В таком случае число добрых дел должно возрастать в геометрической прогрессии. Эту идею семиклассник и начинает воплощать в жизнь.

Интересно, что после выхода книги, лежавшей в основе фильма, появился реальный благотворительный фонд «Заплати другому».

Yesterday (2019)

Чудесная музыкальная мелодрама, которая рассказывает о мире, который забыл о The Beatles, и человеке, который решил этим воспользоваться.

Фото: Кадр из фильма «Yesterday»

Как быть, если тебе дано немного больше, чем остальным? Так ли много значит талант или на всё воля случая? Что всё-таки для человека значит искусство? Такая лёгкая картина, которая отвечает на такие сложные вопросы.