Как сейчас не надо разговаривать с близкими: 5 фраз, которые не стоит употреблять

Как подобрать слова, чтобы не обидеть? Сегодня этим вопросом задаются многие, стараясь сохранять нейтралитет и оставаться корректными. Понимаем, что сейчас это совсем не просто, поэтому вместе с психологом подготовили для вас инструкцию: как вести диалог с близкими, чтобы не поссориться.

Вероника Тюрина психолог Разговор с близким на триггерящую человека тему очень терапевтичен сам по себе.

Какие фразы лучше не использовать?

1. «Да брось ты переживать – от нас всё равно ничего не зависит!»

Вероника: Эта позиция – пассивная и деструктивная, поскольку делает из человека жертву обстоятельств, без права на свои решения и действия. Между тем осознание ответственности за собственное состояние, образ мышления и поведение направляет энергию человека в верное русло. Человек выбирает, будет ли он хамить несогласным с его личной точкой зрения или сохранит свою позицию достойно. У каждого из нас есть свои причины считать, что правильно, а что нет.

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Правда всегда субъективна, и у всех она своя. Сейчас важно сохранить своё психоэмоциональное состояние, нервную систему в стабильности и уравновешенности.

2. «Ты своей паникой меня раздражаешь!»

Такая реакция – результат отрицания собственного страха и волнения. И когда кто-то рядом начинает прямо говорить, что паникует, это вызывает резкий протест и неприятие. Здесь стоит обратить пристальное внимание на себя и своё состояние – отрицание любых своих эмоций может привести к соматическим симптомам в теле, вплоть до заболевания.

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Не критикуйте себя или кого-то другого за тревожность и замените её на сочувствие и понимание. Нормально бояться, когда страшно, просто не давайте себе погружаться в страх с головой и залипать в нём.

3. «Давай не будем вообще об этом говорить!»

Такая фраза оставляет человека один на один со своими эмоциями, среди которых – страх, беспокойство, тревога. Отказывая близкому в возможности вообще говорить о сложившейся ситуации, вы провоцируете ряд других проблем. С одной стороны, создаёте мнимый барьер между вашей жизнью и реальностью, а с другой – отвергаете близкого и его потребность высказаться.

Фото: istockphoto.com

Вероника: Дело в том, что проговаривание беспокоящих мыслей вслух, облачение тревоги в словесную форму выводит из сознания человека напряжение, которое успело сформироваться. То есть разговор с близким на триггерящую человека тему очень терапевтичен сам по себе. После этого наступает облегчение.

4. «Весь мир против нас – надо готовиться к худшему!»

Вероника: Такой фразой вы человека буквально погружаете в состояние безысходности, создавая крайне негативную иллюзию, что всё плохо. Мировой кризис происходит не впервые, это один из этапов жизни общества, который имеет своё начало и свой конец. Более конструктивная и адаптивная позиция предполагает планирование своих действий на случай разного исхода событий и разумную моральную подготовку к тому, что изменения могут быть довольно серьёзные.

5. Молчание

Это когда вы настолько ушли в себя, спрятались, что не можете в принципе что-либо сказать по тревожащей всех теме. «Социальная немота» крайне токсична, она появляется как следствие глубокой травмы, полученной когда-то в прошлом, и проявившейся на фоне сегодняшнего стресса.

Фото: unsplash.com/photos/xM4wUnvbCKk

Ни о какой поддержке или конструктивном диалоге с другими, даже самыми близкими, людьми речи не идёт.

Вероника: Это самый тревожный звоночек, сигнализирующий о приближении депрессивного расстройства или других неврологических отклонений. Если вы заметили у себя или у близкого человека такое состояние, рекомендуется оказать незамедлительную поддержку и обратиться к специалисту.