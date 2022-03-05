Снимаем стресс в условиях мегаполиса: 8 мест, где можно выпустить пар

Борьба со стрессом – проблема, актуальная для всех без исключения. Мы становимся раздражительнее, нетерпимее к себе и к другим, поводов для радости становится меньше, а жизнь окрашивается в серые и тусклые цвета.

Порой люди просто не могут найти подходящий способ, чтобы выплеснуть накопившуюся энергию, и это приводит к плохим последствиям. В подборке – восемь интересных и непохожих друг на друга методов снятия стресса, которые помогут вам снова стать самим собой.

Живопись

Рисование – своего рода медитация. Погрузившись в процесс, вы сможете отвлечься от нависших над вами проблем, переключиться на творчество и привести мысли в порядок.

Фото: istockphoto.com

Для этого необязательно обладать незаурядными способностями. Даже не умея рисовать, вы всё равно сможете получить удовольствие. Можете рисовать что-то абстрактное, главное – отбросить дурные мысли.

Сейчас есть множество студий, в которых можно попробовать себя в совершенно разных техниках: рисование на воде, акварельная роспись, скетчинг и многие другие.

Роупджампинг

Отличный способ получить заряд положительных эмоций – прыгнуть с высоты и представить себя птицей. Роупджампинг – экстремальный спорт, в рамках которого на вас надевают систему крепления, состоящую из верёвок и карабинов, и отправляют в свободное падение.

Длится полёт не очень долго, но этого времени должно хватить, чтобы вы испытали поистине незабываемые впечатления, которые запомнятся вам надолго.

Москвичам можно прыгнуть с вышки в Сорочанах, поселке Горбуша или в черте города.

Спа-процедуры

Для любителей спокойного отдыха подойдут расслабляющие процедуры в спа-центрах или банных комплексах. Там вы сможете остаться наедине со своими мыслями, посидеть в горячей воде, сходить на массаж или в сауну.

Кроме привычных услуг, можно попробовать флоатинг (пребывание в среде с нулевой гравитацией) или криопроцедуры (воздействие экстремально низких температур).

Комнаты для снятия стресса

Если нервы на пределе, злость так и рвётся наружу, а вы теряете самообладание ежедневно, то вам помогут комнаты для снятия стресса.

Суть проста: вы заходите в комнату, где вам можно всё. Вы можете сломать или разбить абсолютно всё в пределах этого пространства. Наилучший способ выплеснуть всю агрессию и обрести душевную гармонию.

А ещё есть комнаты арт-терапии — на вас надевают специальный костюм, а в руки дают много красок. Ваш холст — все стены вокруг и пол, с этого момента вы рисуете вокруг себя ту картину, которую хотите видеть.

Лепка из глины

Лепка – популярная методика сублимации негативных эмоций. Простыми словами, напряжение и злость, накопленные вами в повседневной жизни, преобразовываются в глиняные изделия. Во время лепки вы как бы отпускаете весь стресс и негатив, давая дорогу новым ощущениям и эмоциям.

Фото: istockphoto.com

Сегодня можно найти множество гончарных мастерских, в которых вам предложат сделать своё керамическое изделие и после забрать его домой.

Сквош

Одна из самых энергозатратных активностей, которые можно освоить уже за 1 занятие. Сквош — это ракеточный вид спорта, где действие происходит на закрытом корте, где остаётесь только вы, ваш соперник и мяч. Ваша задача — направить мяч так, чтобы соперник не смог его отбить.

Сегодня сквош-комьюнити существует во многих городах России, но самое большое представительство в Москве и Санкт-Петербурге: можно просто поиграть с партнёром, взять индивидуальное занятие или поиграть на турнире для новичков.

Фото: istockphoto.com

Бокс

Вложите всю свою агрессию в удар. Побоксировать можно как с грушей, так и со спарринг-партнёром. Только будьте осторожны, не переборщите с эмоциональностью, чтобы не получить травму. Попробовать можно в Goboxing или The corner.

Квест

Место, где можно дать волю эмоциям. Выбейте клин клином: накричитесь вдоволь, найдите выход для отрицательной энергии, освободите место для позитивных эмоций.

Фото: unsplash.com/@andrewtneel

Сходить можно как одному, так и с друзьями. А тему для квеста выбрать на своё усмотрение: есть логические и приключенческие задания, а есть программы с элементами хоррора и участием актёров.

Важно: такой вид отдыха подходит не всем. Если вы подвержены тревожности, обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Главное правило борьбы со стрессом: нельзя копить в себе негатив. Стресс накапливается и, как правило, выливается в истерики, нервные срывы, которые только усугубляют ситуацию. Не позволяйте негативным эмоциям портить вам жизнь.