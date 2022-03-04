15 минут, которые можно потратить только на себя.

Лёгкая вечерняя тренировка для расслабления и снятия зажимов в мышцах

Расслабиться дома после сложного трудового дня сейчас как никогда важно. Днём мышцы забиваются, при сидячем образе жизни нередко появляются зажимы, которые потом не позволяют погрузиться в полноценный здоровый сон. Короткая тренировка в медленном ритме поможет перезагрузить голову, расслабить мышцы и настроиться на спокойный приятный вечер.

Рекомендация «Чемпионата» – для полного расслабления рекомендуем на время тренировки зажечь свечи или аромапалочки.

Анастасия Николайчук фитнес-тренер студии SMSTRETCHING LIVE Показывает упражнения для замедления и восстановления.

Хотите выполнять лёгкие упражнения каждый день? Обратите внимание на онлайн-тренировки. Например, команда SMSTRETCHING LIVE открыла архив для доступа ко всем занятиям по трём категориям: утренние зарядки, вечерние заминки и классы по йоге. Все направления ориентированы на формирование спокойствия, работу с телом и дыханием. Для того чтобы пользоваться сервисом, понадобится только регистрация. Архив тренировок ежедневно обновляется.