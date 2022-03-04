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Тренировка для устранения мышечных зажимов в теле: самые эффективные упражнения

Лёгкая вечерняя тренировка для расслабления и снятия зажимов в мышцах
Валерия Баринова Анастасия Николайчук
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Лёгкая тренировка для расслабления
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15 минут, которые можно потратить только на себя.

Расслабиться дома после сложного трудового дня сейчас как никогда важно. Днём мышцы забиваются, при сидячем образе жизни нередко появляются зажимы, которые потом не позволяют погрузиться в полноценный здоровый сон. Короткая тренировка в медленном ритме поможет перезагрузить голову, расслабить мышцы и настроиться на спокойный приятный вечер.

Рекомендация «Чемпионата» – для полного расслабления рекомендуем на время тренировки зажечь свечи или аромапалочки.
Анастасия Николайчук
Анастасия Николайчук
фитнес-тренер студии SMSTRETCHING LIVE

Показывает упражнения для замедления и восстановления.

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