Лёгкая вечерняя тренировка для расслабления и снятия зажимов в мышцах
15 минут, которые можно потратить только на себя.
Расслабиться дома после сложного трудового дня сейчас как никогда важно. Днём мышцы забиваются, при сидячем образе жизни нередко появляются зажимы, которые потом не позволяют погрузиться в полноценный здоровый сон. Короткая тренировка в медленном ритме поможет перезагрузить голову, расслабить мышцы и настроиться на спокойный приятный вечер.
Рекомендация «Чемпионата» – для полного расслабления рекомендуем на время тренировки зажечь свечи или аромапалочки.
Анастасия Николайчук
фитнес-тренер студии SMSTRETCHING LIVE
Показывает упражнения для замедления и восстановления.
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